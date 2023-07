La vida es tránsito. Y en fines de semana como este, de cambio de quincena, cuando la mitad del país hace maletas y se sube a un vehículo para ir a algún lugar, se vive más que nunca.

Nos afanamos en aprovechar el tiempo, sintiendo la verdad punzante, que encierra cómo se nos escapa sin que podamos hacer nada para evitarlo, y muchos estos días saldrán presurosos a llenar carreteras como si no hubiera un mañana. La playa espera, la montaña aguarda y el sol cada vez más abrasador ya no tiene prisa en irse. Parece que las vacaciones abren paréntesis, pero no son de quietud, sólo son de tránsito. Es difícil bajar el ritmo del resto del año por unos pocos días, así que cambiamos la multitarea laboral por la multiaventura estival. Hasta que llegamos a los pueblos. En los de verdad, donde todavía no ha llegado más turismo que el familiar y el de las raíces, las opciones de hacer se cambian por las de ser… la nieta mayor de María y Segis el carpintero de Vera, por ejemplo. Y todo se vuelve infinitamente más sencillo. En ese mundo real no hace falta el Instagram de los viajes lejanos porque lo cercano y conocido no nos sirve para impresionar, sólo para descansar y conectar. Como decía Milan Kundera, recientemente desaparecido, en la ‘Insoportable levedad del ser’, "el amor es el deseo de encontrar a la mitad perdida de nosotros mismos". Y a lo mejor estamos mucho más cerca de lo que casi siempre pensamos. Lástima que para este viaje tengamos tan pocos mapas.