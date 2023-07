Cartas al director de HERALDO: La primera comarca de Aragón y sus retos

La primera comarca de Aragón y sus retos

Han pasado ya 23 años desde que se aprobó la primera comarca de Aragón, la del Aranda. Nadie podía imaginar que su motor económico durante siglos, la industria del calzado, entrase en una crisis que ha dejado un futuro oscuro, despoblación y salida de trabajadores a otras zonas cercanas.

Los últimos cuatro años, dos huelgas, recogida de firmas, solicitud de reindustrialización de la zona, pero a la primera comarca de Aragón en crearse no ha llegado nada. Desde principios del siglo XX la comarca del Aranda se enfrenta a un preocupante fenómeno de concentración poblacional. En un corredor de apenas doce kilómetros, en el valle del Aranda, las localidades de Illueca y Brea componen un denso espacio urbanizado-industrial, que concentra los servicios y puestos de trabajo. Mientras estas localidades han aumentado su población, el resto de la comarca se ha ido despoblando, quedando distribuida en núcleos separados y poco accesibles. Son dos realidades económicas y demográficas: una más urbanizada, industrial y rejuvenecida y otra más rural y envejecida. En Illueca y Brea vive aproximadamente el 65% de los 6.500 habitantes actuales de la comarca. Si sumamos la población de Gotor, Jarque y Sestrica, que cuentan también con pequeñas industrias y con una importante agricultura, el porcentaje se dispara hasta el 84%. La despoblación y la excesiva dependencia de un monoproducto, junto con la recuperación de la agroindustria y el desarrollo del sector terciario, incluido el turismo, la educación, la formación permanente y la integración de nuevos residentes, son los grandes retos a los que se enfrenta la comarca del Aranda en los próximos años, por lo que se necesita un plan de futuro.

Francisco Tofé Andrés. Zaragoza

Lukashenko y el ángel de Abraham

Las brisas del este vienen cargadas de muerte, nos estamos jugando todos la boina, destruyendo un mundo sin que tengamos otro de repuesto. El Batallón Wagner, invicto en África, Asia y Europa, es un tigre furioso, si hubiese continuado hasta Moscú, le hubiésemos añadido colmillos nucleares, con los que se hubiese cumplido toda la escatología bíblica. Pero cuando Abraham iba a hundir su cuchillo sobre su víctima, Moscú, apareció Lukashenko, como el ángel bíblico enviado por la divinidad, y se trocó el sacrificio de Isaac por unas vacaciones, todo pagado, en Bielorrusia. Parece que le preguntaron a Napoleón quien pensaba que era el mejor general de la Historia, a lo que contestó: el oro. Primero detectamos mercenarios en el lado ruso, luego nos dimos cuenta de que quienes los detenían desde el lado ucraniano también tenían preparación especial, eran otros mercenarios. Más tarde comprobamos que la información de satélite se la proporcionaban otros países, amén de armamento, intendencia... y el mejor general de la historia: el oro, dólares y euros a raudales. La sangre la ponían otros, la jeta y el relato los del ‘no a la guerra’, lo mío es mío lo tuyo del Estado y el Estado soy yo. Jamás creí el relato bíblico en que el joven David vence al gigante Goliat, un hondero balear frente al gigante con kalashnikov soviético. La rebelión del Batallón mercenario Wagner ha sido una constante en la historia: ya las legiones romanas ponían y quitaban emperador. Wagner, a 200 km de Moscú se retiró, y recuerda a la propuesta del general Hanón a su jefe Aníbal, tras la victoria de Cannas, 216 a. C., de cenar esa noche ya en el Capitolio de Roma. Cada uno sabía cómo sería su primera noche en Roma y en Moscú, pero no la del día después, eso les paralizó. Así se cumplió lo que Leibniz llama "optimismo cósmico".

Isidoro Berdié Bueno. ZARAGOZA

Si gestionan los mediocres

Muchos de los que vivimos la Transición vemos con estupor la actuación de bastantes de los que se dedican a la política. Comenzaré por la denominación de progresistas y conservadores, que a estas alturas causa risa, y también tristeza, como la que nos produce el volver a poner en primer plano la Guerra Civil para que su recuerdo sirva para volver a enfrentar. Que la democracia es muy cara, cierto, sobre todo si los partidos no son capaces de incorporar a los más preparados para gestionar y tienen que repartir cargos entre los mediocres, que terminan controlando el aparato de los partidos, y hacen huir a gente experimentada, hartos de zancadillas. Estamos en campaña electoral, y de lo más importante no habla nadie. Por ejemplo, ¿se puede mantener el Estado de bienestar con las cifras de paro que sufrimos, que nos colocan a la cabeza de paro global y juvenil de toda la Unión Europea? Con 21 millones de personas trabajando, de los cuales tres millones son empleados públicos, difícilmente se pueden mantener servicios para 48 millones de habitantes (de los cuales 10 millones son pensionistas y casi 3 millones están en paro percibiendo subsidios), sin estar en déficit permanente y rozando una deuda pública de 1,5 billones de euros. Tampoco dicen qué se debe hacer para equilibrar la pirámide demográfica, en un país con pocos nacimientos y muy longevo. Necesitamos que los inmigrantes trabajen cotizando y para eso hay que incentivar a los que crean empleos. Más empleo es más recaudación, IRPF, IVA, Seguridad Social, menos subsidios y más consumo. Menos predicar y más acción para poder repartir, haciendo que las empresas sean más competitivas, con menos presión fiscal. Y sobre todo, que los políticos que gestionen sean capaces y honrados. Como decía Confucio, "para ejercer la autoridad, hay que ser virtuoso". Reflexionemos.

José Luis Vicente López. Zaragoza

Carrera profesional

Trabajo en la sanidad pública de la DGA como estatutaria y con plaza fija desde 1992, en un hospital. Mi sueldo base es de 696,13 euros, el resto se consolida por complementos y uno de ellos es la carrera profesional, cuyos niveles se alcanzan con los años trabajados. La DGA y la Justicia consideraron que más de 700 trabajadores del Salud no teníamos derecho a devengar el nivel III, previamente reconocido y cobrado por médicos y enfermeras desde el 2009, aunque existe un acuerdo firmado en la mesa sectorial en 2007 por los sindicatos Cemsatse, CC. OO., UGT y CSIF para que el resto de los trabajadores lo percibiésemos a partir de 2010, el cual han dejado pasar a color sepia. Aquí no se cumple la máxima de igualdad, méritos y capacidad. De nada nos ha servido el Gobierno polícromo de coalición. Han continuado dando privilegios a los que para las estructuras establecidas son los valorados. Es incoherente que unos cientos de trabajadores nos hayamos tenido que unir porque los sindicatos de clase no han defendido nuestros derechos, como es su obligación.

Macarena Zubiri Ara. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es