Cuernos de verano

Los pechos de Virginia tiemblan como pájaros entre mis dedos. Una sonrisa idiota llena su cara cuando deslizo mi mano por el interior de sus pantalones rosas de Zara. Me vuelven loco sus bragas del Primark, mil veces usadas y mil veces lavadas. Primero hacemos el amor en la cocina, luego en el baño, después en el salón y finalmente en el dormitorio.

Luego voy al mueble bar, saco una botella de Macallan y me sirvo un vaso generoso con mucho hielo. El marido de Virginia trabaja en la cadena de montaje, pero tiene gustos de burgués. Ahora debe de estar haciendo horas extras para comprarse un televisor nuevo o un iPhone nuevo o una bicicleta nueva. Si supiera que, además de beneficiarme a su mujer, me estoy bebiendo su whisky, me temo que me estrangularía. Alguna vez nos hemos cruzado por el barrio. Parece un tipo majo. En el fondo me da un poco de pena.

Virginia no está enamorada de mí ni yo de ella, pero lo pasamos bien cuando estamos juntos, que es de lo que se trata. Virginia es una gran actriz y su marido no tiene ni la más ligera sospecha de que le pone los cuernos. Creo que yo no soy el único afortunado, de hecho estoy convencido de que Virginia tiene algún amante más, pero no puedo demostrarlo y, además, tampoco me quita el sueño. Nunca he sido celoso.

Virginia tiene una perrita con un ojo verde y otro azul. Por alguna extraña razón, la perrita permanece quieta y callada, como sobrecogida, mientras su dueña y yo hacemos el amor. Finalizada la tarea, la perrita acude a mi regazo y yo la acaricio y ella me lame las piernas. Esa perrita, que debería odiarme con toda su alma, me tiene cariño. No entiendo por qué.