Cartas al director de HERALDO: La llamada del CIS

He tenido la suerte de ser llamado por el CIS para hacerme una encuesta sobre la situación actual y futura de este nuestro país. La primera conclusión es la de que… ¡sí, es cierto, el CIS existe! La probabilidad de que te llamen y te pregunten es muy baja, pero al menos puedo decir que esta vez me ha tocado algo en una rifa, aunque el premio haya sido atender a una señora durante no menos de diez minutos contestando a sus preguntas.

Estas iban dirigidas hacia temas sociales y económicos, de bienestar, de problemas presentes, futuros, de percepción sobre la evolución de asuntos como el trabajo, la economía, incluso cosas tan sorprendentes como que si había comprado electrodomésticos o tenía intención de hacerlo, con lo cual hasta me hizo dudar de que fuera el CIS quien me llamaba o que, en caso de serlo, significaba otra cosa distinta a Centro de Investigaciones Sociológicas. Honestamente creo que así fuera... ¡eran ellos! En un momento de la encuesta le dije a la señora que las preguntas me parecían ‘preguntas trampa’ y que según se encabezara el tema en el que se metían la conclusión podía ser muy distinta a la verdadera intención de mi respuesta, cosa a la que, con educación, ella me vino a decir que esa era la encuesta. Llegó un momento en el que las preguntas eran tan (a mi criterio) descaradamente dirigidas, que se lo hice saber de nuevo y ella me dijo: "Perdone, estoy teniendo problemas con la aplicación; si no le importa le vuelvo a llamar en media hora para continuar la entrevista", a lo cual yo le dije que sin problema. Y treinta y seis horas después, ¡seguía esperando! ¡Qué mala suerte tengo, para una vez que me toca algo en una rifa!

Pedro Javier Tirado Angles. Zaragoza

Alberto Duce y Víctor Mira

Este año se cumple el veinte aniversario de la muerte de dos importantes pintores aragoneses. Son muy diferentes y, a la vez, autores de una obra original. Se trata de Alberto Duce y Víctor Mira. Duce nació en Zaragoza en 1915. Su obra nos refleja un mundo en donde las figuras intemporales cobran vida en ambientes sosegados y serenos, casi siempre lejanos de la realidad cotidiana. A través de sus obras, pinturas, grabados y dibujos, se aprende a disfrutar de la jugosidad de un empaste, del cartesianismo de una composición, del lirismo de una línea y de la sensualidad que, en general, desprenden sus creaciones, especialmente los dibujos de la mujer desnuda. Aunque testigo de diversas tendencias, estamos ante un pintor eminentemente figurativo cuyo dominio del grafismo es absolutamente abrumador. Mira nació en Zaragoza en 1949. Su obra ha sido reconocida por la crítica internacional por su capacidad de síntesis entre los procedimientos informalistas, la dimensión figurativa y la recreación personalísima de algunos de los géneros tradicionales, como por ejemplo la naturaleza muerta. Además de su labor pictórica, destacó por su producción en el campo de la escultura, la cerámica y la obra gráfica, con sus dibujos, incluso en la poesía y la literatura. Su vida estuvo impregnada de surrealismo, misticismo y rebeldía. Murió trágicamente en Múnich. Creo que Aragón esté en deuda con ambos artistas y estaría bien que alguna institución organizara una exposición o muestra conjunta, que permitiese recordarles y comparar unos estilos tan diferentes. Sus obras no deben caer en el olvido.

Jesús Fleta Zaragozano. Zaragoza

Falta de respeto

Se puede observar claramente en el barrio de la Paz de Zaragoza cómo el crimen se apodera de las vecindades poco a poco, y se puede adivinar el destino de este barrio, una vez idílico. En una de sus lindes con Torrero, sólo ha hecho falta que el Ayuntamiento construyera una esquina oscura con bancos para el trapicheo, a la cual han añadido un local en alquiler enfrente para el megatrapicheo. Las consecuencias son amedrentamiento de vecinos y vecinas, fiestas hasta las dos de la mañana todos los días, aparcamientos ilegales, acelerones de frenopático y, para colmo, últimamente, los petardos. Sí, señor, ahora todas las noches, una plétora de petardos ameniza nuestras noches ante la total pasividad de la Policía Local y la Nacional, que pasan por el lugar sin bajar del coche y cuya respuesta es «asómate a ver quiénes son, así te ven y te podrán amedrentar incluso de día y tirarte los petardos por la noche a tu jardín». Para colmo, cuando se pasea la Policía sin intervenir, se cachondean de ellos y sirve de acicate para el despliegue petardil. Pues eso, abandono e indefensión de los vecinos ante otros vecinos, que no son de fuera, que son de aquí, de toda la vida, vamos, pero se niegan a integrarse y a respetar a esa sociedad trabajadora que les paga las ayudas y que se revuelve en la cama porque no le dejan dormir. No es una cuestión de razas, es de culturas, y de los que respetan a los demás y los que no. Veremos el barrio pudrirse y nadie hace nada.

Luis Moya Monzón. Zaragoza

Eficacia en el voto por correo

Zaragozano, de vacaciones en Vejer de la Frontera (Cádiz), vota por correo postal. Me llega el aviso postal a mi apartamento, acudo a la oficina, relleno, voto y entrego. Una maravilla. Gracias, Correos de Zaragoza y de Vejer.

Sergio Castillo Espinosa. Zaragoza

Nos hacemos un Bizum

La tecnología actual me desborda, me parece un desparrame y me deja atónito. Es cierto que una persona madura, que no vieja, como el que suscribe, está un poco anticuada con respecto a la tecnología informática que nos ha tocado vivir. Cuando me preguntan el porqué, contesto que soy un hombre adelantado a su tiempo, lástima que mi tiempo fuera el romántico siglo XIX. En su mayoría, las personas de cierta edad andan desnortadas en relación a este complejo mundo. Todo está informatizado y digitalizado: escaneos de documentación y fotografías, múltiples gestiones administrativas, renovarse DNI o NIES, temas bancarios simples y complejos, pagar cualquier mercancía o servicio se convierten en un infierno para muchos de los mortales con cierta edad. En algunos campos podría ser positivo, pero algún responsable se tendría que dar cuenta de que la atención personalizada, el cara a cara, es fundamental para una parte de la ciudadanía. Caray, no queda otra, habrá que ponerse las pilas, mentalizarse y mejorar en el farragoso mundo informático. A este paso terminaré pagando un café solo con un Bizum. ¡Dios mío, qué cruz!

Miki Romanos Mur. Zaragoza

