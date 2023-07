Cartas al director de HERALDO: Autovía del Pirineo, una obra sin final

Autovía del Pirineo, una obra sin final

Aún recuerdo el comentario del notario de Zaragoza, allá por 2005, cuando fui a firmar las escrituras del apartamento recién comprado en Villanúa, localidad cercana a Jaca: este apartamento y todos los que se construyan en aquella zona se van a revalorizar de aquí a cinco años, cuando concluyan las obras de la Autovía del Pirineo, entre Pamplona y Jaca.

Pues bien, estamos en 2023 y aún faltan varios tramos por construir, todos ellos situados en la parte aragonesa, lo cual significa que no ha existido una reciprocidad entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de Aragón en lo referente a la puesta en marcha del servicio de la autovía. Puesto que mientras en la parte navarra las obras concluyeron en enero del 2012 con la inauguración de los dos últimos tramos, poniendo al mismo tiempo en servicio la Autovía del Pirineo en todo el tramo navarro desde el 15 de enero del 2012, en el tramo aragonés hoy es el día (julio de 2023) en el que aún faltan tres tramos por construir: Tiermas-Sigüés (6,6 km), Fago-Puente la Reina (11,6 km) y la variante de Jaca (8 km). Creo que ya va siendo hora de que el Gobierno del Estado, como institución política a la que compete la construcción de la A-21 (más conocida como Autovía del Pirineo) en su vertiente aragonesa, asuma cuanto antes la ejecución de los tramos señalados para dar fin a esta tortura de entrar y salir una y otra vez de la autovía a la que nos vemos abocados los usuarios de la misma cada vez que entramos en Aragón procedentes de Navarra, con el objeto de disfrutar de nuestra segunda residencia aragonesa. A modo de información, para que el lector se pueda dar una idea del retraso que lleva la construcción de esta autovía, la misma se comenzó a construir el año 2004, con lo que el próximo año se cumplirán veinte desde que comenzaron las obras.

Luis Miguel Zabaleta. IRÚN (GUIPÚZCOA)

La amenaza de los vapeadores

Los productos lanzados al mercado internacional por la poderosa industria tabaquera, como calentadores o vapeadores de tabaco y cigarrillos electrónicos, y la información engañosa interesadamente desplegada en los medios son una seria amenaza para nuestra sociedad. Porque si bien el porcentaje de población mundial consumidora de tabaco se redujo en los dos primeros decenios de siglo, estos productos novedosos dirigidos especialmente a los más jóvenes parecen echar por tierra la lucha encarnizada que se había emprendido contra el humo, instada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que había cosechado tan buenos resultados. Además, expertos en el tema señalan que no ayudan a dejar de fumar, como explícita y falsamente anuncian algunos, sino lo contrario, ya que emiten sustancias tóxicas similares a las presentes en los humos de los cigarrillos, siendo muchas de ellas productoras de cáncer. Y es que, en su afán obsesivo de reemplazar los cigarrillos tradicionales y de reducir la alta toxicidad de su gallina de los nuevos de oro, intentan por todos los medios posibles cambiar sus estrategias de ingentes inversiones para poder salvar así a fin de año sus cuentas de resultados.

Ángel Sánchez López. Zaragoza

La injusta subida de las pensiones

Al hilo de la cascada de premios que nuestros amados políticos nos prometen al calor de las próximas elecciones, vuelvo a insistir en la injusta revalorización que soportan esos pensionistas que, sin haber dejado de cotizar un minuto, ahora, con más de 80 años y algunos con menos de 800 euros de pensión, son condenados a soportar un sistema de revalorización porcentual y no lineal, que premia a los que más cobran frente a los que menos, sabiendo que luego de jubilados nadie paga nada. A todo esto, nuestros políticos, sindicalistas, periodistas y cualquier persona que tiene alguna influencia en este país, ni una palabra sobre este tema. Parece que hubiesen concertado un pacto de silencio. Más plausible me parece que estos, que cobran o esperan cobrar de las pensiones más altas, por muy justa que sea una causa me parece que no están dispuestos a arrojar piedras a su tejado. Causa pena ver que no haya alguien que mueva un dedo por estas personas, cuando al día de hoy hasta los perros tienen quienes los defiendan.

José Luis Viñuales Echeverría. ÉPILA (ZARAGOZA)

Una madre normal

Escribo en relación a la carta de una mujer que se definía como «una mala madre atípica». No parece, por lo que escribe, que sea muy mayor, yo sí lo soy, he tenido dos hijos, ya mayores, que son estupendos. Cuando eran bebés, y ya no tanto, han sido movidos, llorones, sobre todo el mayor, se despertaba llorando de 6 a 8 veces, hasta los 5 años, todas las noches. Mi esposo y yo nos lo hubiéramos comido con patatas, al día siguiente había que ir a trabajar, y su padre viajaba a otra localidad. Que no podíamos hacer, a veces, la mayoría, lo que nos hubiera gustado, sí. ¡Y qué más daba!, se compensaba con cosas mucho mejores. No lo cambiaría por nada del mundo. No concibo mi vida sin ellos. Eso de pequeños, y ahora mayores los problemas son otros, y más grandes, pero da igual. Las madres pasan alegrías y penas desde que nacen sus hijos. Hijos, os quiero y siempre será así.

M.ª Encarnación Poza Navarro. Zaragoza

Una mirada alrededor

Me levanto temprano por la mañana, subo la persiana de la ventana del dormitorio, me asomo al pequeño jardín rodeado de edificios y contemplo las diferentes especies de árboles que dan sombra a la plaza. Me regenera el espíritu. En algunas ramas se posan distintos pájaros que esperan alimentos de los vecinos. También hay algunos gatos esperando lo mismo. Alzo la vista, miro al cielo y a los tejados de las casas de alrededor, luego observo las ventanas de otros vecinos. Algunas ya están levantadas y otras siguen bajas. Siento que el movimiento es igual todos los días, excepto el de la casa de una familia que conozco desde hace muchos años. Las persianas no se mueven y no hay ropa tendida. Sospecho que ha podido fallecer la abuela de la familia, una señora de muchos años. Al poco tiempo veo ropa tendida, toda de color negro. Creo que se confirman mis sospechas. Unos días después, sentada en la terraza del bar de la plaza con mi pareja, pasa por delante el vecino de la casa que ha despertado mis sospechas, le acompaña un amigo. Le pregunto si están todos bien ya que no observaba movimiento en su casa. El vecino mira a su amigo y le dice: «Vaya, tenemos una cotilla controlando mis ventanas», y sonríe. Le indico que sólo me interesa saber si están todos bien. Me responde que sí. Nos saludamos y se marcha. Preocuparse por los vecinos es un acto de solidaridad, pero algunos no lo comprenden. Lección aprendida.

Pilar Valero Capilla. Zaragoza

