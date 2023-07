Cartas al director de HERALDO: El uso de plataformas digitales en las aulas

El uso de plataformas digitales en las aulas

Uno de los debates abiertos en los claustros durante este año ha sido el uso de plataformas digitales en las aulas, cuya utilidad se ha convertido también en tema reiterado de artículos de prensa. Este asunto refleja verdades incómodas en el planteamiento educativo. Hace unos años se veía el ordenador como una posibilidad de acercamiento entre alumno y profesor, con la que se podrían aplicar medios más individuales y acertados para el progreso de los estudiantes, incluso de los más vulnerables.

Hoy ese sueño se ha diluido y se vuelve a preferir la lectura pasando páginas de papel con los dedos en lugar de utilizar el ratón. Habrá quien concluya la controversia afirmando que se vive un tiempo reaccionario, en permanente estado de alarma sobre los supuestos progresos escolares, que no es para tanto, sin embargo la explicación debe ser más matizada. Algo se habrá hecho mal en la introducción de los ordenadores en las aulas, por ejemplo con cuánta información hemos cargado las plataformas para que trabajasen los alumnos, o con qué criterios pedagógicos lo hemos hecho, qué ciega confianza teníamos en que los alumnos leerían y fotocopiarían el material enviado. Los alumnos se han visto desbordados de material, que no saben ni ordenar y que apresuradamente abren días previos al examen sin enterarse de nada, y como solución el profesor arma un examen exprés preparado en las clases anteriores y maquilla resultados. Y los alumnos, conocedores del ardid pedagógico, simulando abrir la plataforma de conocimientos, se las ingenian para jugar con el vecino o wasapear o ver sus imágenes favoritas u oír canciones, y hasta alarma ver su adicción a las pantallas. Se propone como solución sensata la vuelta al libro de texto. ¡Demasiada alforja para tan escaso viaje!

Javier Fatás Cebollada. Zaragoza

Las bibliotecas son para el verano

El verano es la época del año en que más tiempo disponemos para leer. Pero tristemente, y un verano más, en Zaragoza se cierran todas las bibliotecas por las tardes, a excepción de alguna biblioteca que abre los lunes por la tarde. Al menos podrían rotar la tarde que las bibliotecas estuvieran abiertas, es decir, que no se pusieran todas de acuerdo para cerrar los lunes y que se pudiera acudir a la biblioteca de otro barrio otra tarde de la semana. Pero puestos a pedir, lo ideal sería que, si no todas las tardes, al menos dos o tres tardes a la semana estuvieran abiertas. Luego nos quejamos de que los jóvenes se vuelven adictos a las pantallas y no saben qué hacer con su vida. Y también a los mayores les quedan pocas alternativas, entre ellas ver la televisión. Si nos llenamos la boca diciendo que de la educación y la cultura depende el futuro de la sociedad, no entiendo esa mala costumbre de no fomentar más el uso de las bibliotecas, ya no sólo como puntos de lectura sino como puntos de encuentro para otro tipo de actividades veraniegas, conferencias, talleres para acercarse a los clásicos, filosofía, psicología... Desde aquí pido que en lo sucesivo los ciudadanos podamos disfrutar de bibliotecas abiertas por las tardes, también en verano. La cultura es salud.

Ana Pardenilla Cuevas. Zaragoza

Monumento al Bombero

Una vez más, los bomberos nos han demostrado la gran profesionalidad y humanidad que tienen, en el rescate de víctimas y achicando aguas en la gran tormenta sufrida en Zaragoza estos días pasados. Bomberos es un cuerpo que realiza todo tipo de operaciones: salvan animales, rescatan personas atrapadas, extinguen incendios, bucean para encontrar personas desaparecidas, se fotografían y editan calendarios para causas benéficas, etc. Se juegan la vida y son verdaderos héroes. Quiero agradecerles su trabajo, esfuerzo, sacrificio y profesionalidad y pido que se les haga y dedique un Monumento al Bombero, tan merecido y necesario en nuestra ciudad.

María Teresa Aldea Marteles. Zaragoza

Cumplir las promesas

De nuevo elecciones y todos los partidos nos convocan con promesas. Da igual lo que digan, la experiencia está llena de incumplimientos. Se valen de promesas para después hacer de su capa un sayo y así nos instrumentalizan a todos para su beneficio personal en la toma de decisiones. Sin depender de ninguna sigla política, puedo solicitar, hasta ahora sin resultado, que se penalice el fraude de todo lo incumplido y que se habilite un código deontológico para todos los políticos que incumplan los objetivos prometidos, quienes se valen de promesas para convencer al personal y en la práctica dejar fuera el bienestar de todos los españoles. Lo fundamental es cumplir y hacer cumplir la Constitución en todos sus artículos, sin vadear sus cimientos originales aprobando nuevas leyes y disposiciones que distorsionan su fundamento. El bien social debe estar en manos de quienes sirven a la sociedad y no de quienes se sirven de ella para su beneficio personal y el de sus amigos.

José Luis Bescós Guillén. Zaragoza

Libertad de hablar y de pensar

En España tenemos libertad de hablar y de pensar, aunque la izquierda piense que está en posesión de la verdad. El progresismo parece que salió de la derecha progresista y de la izquierda moderada y su ideología defiende el progreso de la sociedad, sobre todo en lo político-social. En estos momentos en que nuestra clase política está más dividida que nunca y parece que solo piensan en destruir al opositor porque lo han convertido en enemigo, necesitamos maduración de ideas y menos extremismos. Hemos llegado a un momento en el que si no estás conmigo estás contra mí y los perjudicados somos la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie. Si no quieres discutir con la familia, sobre todo, borra de tu mente hablar de política o religión. Antiguamente era muy normal hablar y discutir de fútbol, pero las familias no se dividían generalmente por ese detalle. Ahora que ya teníamos normalizado el fútbol hemos entrado a saco con política y religión. Mira por dónde, la izquierda y la ultraizquierda españolas se han convertido en adalides de la verdad y son los únicos que pueden hablar, sin que tengas derecho a réplica. La unión de socialistas con comunistas, separatistas, golpistas y amigos de etarras es progresismo, sin embargo cuando un partido considerado de derechas se une a un partido que tiene en sus filas a personas que están en contra de muchas ideas de los llamados progresistas, y sobre todo católicas, no de otras religiones, entonces se le dice que esa unión es una aberración.

Adela Laborda Gavalda. Zaragoza

