No me gustan los salvapatrias. Si hace falta, ya nos las apañaremos solos. Además, ¿de qué pretenden salvarnos? Lo digo porque, ahora que vamos a votar, harían bien esos salvapatrias en no enajenarse, no sea que acaben como Cocceyo Nerva, jurista floreciente en salud y renombre.

Lo cuenta Montaigne en sus ‘Ensayos’ (1585). Después de mencionar a personajes de la Antigüedad que hallaron motivos de lo más variopintos para dejar este mundo (magnífico es el caso de Estacio Próximo, que prefirió suicidarse antes que vivir con el aprobio de haber sido indultado por Nerón), Montaigne dejó escrito que el tal Cocceyo Nerva, ante el estado en que veía Roma, no se lo pensó dos veces y se quitó la vida. Y aquí paz y después gloria. Larga es la lista de los desesperados. De los idos. De los que ven la patria en su hora final. El caso es que por un motivo como el de Cocceyo Nerva no vale la pena suicidarse. No es para tanto, mera cuestión de perspectiva. Tampoco hace falta ir por ahí sembrando discordia: cuentan que, secuestrados los senadores de Roma en un palacio, se le dio a la gente la ocasión de librarse de ellos. Cambiemos a ese senador por este vecino mío, decía uno. Ni hablar, mejor por el mío, decía otro. Tras mucha disputa, la concurrencia recobró el sentido común, se reconcilió y empezó a dispersarse, entre abrazos. Igual tampoco ese día era para tanto. Conque no vengan a liarla los salvapatrias, algunos rigen tan mal como Cocceyo Nerva. No los necesitamos para nada.