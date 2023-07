Cartas al director de HERALDO: Los tonos grises y el valor del término medio

Los tonos grises y el valor del término medio

Llevamos lustros viendo la separación, casi exponencial, que está sufriendo la sociedad en muchos ámbitos. Como consecuencia se produce un enfrentamiento que deja de lado, incluso llegando a separar, amigos, vecinos o familiares.

Difícil es diferenciar entre las posturas de los ciudadanos una que haga referencia al término medio, es decir que apacigüe y medie entre tanto divorcio social. Término medio, el cual Aristóteles ya lo plantea como la recta razón que decide el hombre prudente. Él opinaba que se debía elegir el término medio y no el exceso ni el defecto. De esta forma, seremos capaces de percibir el equilibrio (social, político, etc.). A lo largo de estos últimos años, solo recuerdo una etapa en la que supimos priorizar lo realmente importante: la de la covid, que por triste que fue consiguió que dejásemos de lado absurdas discrepancias. Por desgracia, no aprendimos de aquello. Al contrario de la tercera edad, quienes son los únicos capaces de darse cuenta, seguramente concienciados, de que una polarización política y social puede acarrear fuertes desgracias. Es la experiencia la que nos hará darnos cuenta de a qué le damos importancia como para que sea un tema a discutir. No pretendo pedir que todos seamos amigos de todos, sino que valoremos lo gris. Habrá gente que prefiera lo blanco y lo entiendo, pero lo blanco es de ese color para usted, no para el discrepante, que su postura (la de usted) la percibirá negra. Por ende, quiero expresar que lo gris, aquella postura intermedia que los extremos ven como inferior por no radicalizarse, suele ser objeto de consenso y mediación. Espero que dejemos de ver el gris como un color negativo y, a partir de ahora, lo valoremos como el término medio que nos puede dar equilibrio. Así que a usted, querido lector, solamente espero que un día gris no le nuble el día.

Rodrigo Beamonte Gómez. Zaragoza

Candidatos en ‘El Hormiguero’

Las entrevistas a Sánchez y Feijóo en ‘El Hormiguero’ no me aportaron nada nuevo. Cada uno asumió su papel, Sánchez en calidad de presidente, defendiendo y justificando sus logros, y Feijóo atacando todo lo que el presidente ha dicho con ánimo de devaluarlo; después, promesas, promesas... Pude observar cómo Pablo Motos, presentador del programa, utilizaba una vara de medir distinta para cada uno de ellos. Con Sánchez iba como una moto, agresivo en sus inicios, casi furibundo, la yugular se le inflamaba e intentaba acorralarlo. Sánchez se contagió, aunque luego recondujo la situación y anímicamente se estabilizó, pero creo que no consiguió llevar su nave a buen puerto. Con Feijóo, el presentador, desde el inicio, creó un ambiente balsámico, no iba como una moto sino en bici de paseo, el paisaje era bucólico. A Feijóo le dejó hacer, le dejó que se explayase sin agobios en sus comentarios típicos de líder de la oposición, sin aportar, pienso, nada nuevo. Tuvo algún lapsus de órdago, pero poco más. Sánchez tuvo un ambiente hostil, se metió en la boca del lobo. Y ocurre como en el teatro, a los espectadores no los ves, hay una cuarta pared imaginaria, invisible, sin embargo los oyes, en este caso a través de los aplausos que puedan dar, y depende de la intensidad y frecuencia te puedes venir arriba o no. A Sánchez creo recordar que el público asistente le aplaudió un par de veces o tres, no más; a Feijóo solamente por el hecho de toser ya lo hacían y lo interrumpían continuamente. Pienso que Sánchez igual se merecía alguno más y Feijóo alguno menos. Estaba en su casa, en su ambiente. Es difícil sacar conclusiones ya que no existe ninguna objetividad y Motos resulta parcial. En fin, la pelota no queda en el tejado de nadie, se queda en el aire.

Mariano Aguas Jáuregui. Zaragoza

El debate y los militares

En el debate entre Sánchez y Feijóo, los dos candidatos con posibilidades de gobernar hablaron, entre otras cosas, de la sanidad, la educación y la justicia. Declaró Feijóo que estaban mal de personal, medios y sueldos. También comentó sobre la equiparación de las Fuerzas de Seguridad del Estado con las policías autonómicas. Nada dijeron ninguno de los dos sobre la caótica situación de los componentes de las Fuerzas Armadas, los peor pagados de todas las administraciones, donde a un brigada que es destinado forzoso a Zaragoza, por ejemplo, en lugar de ofrecerle una vivienda digna se le dan 280 euros por este concepto. ¿Cree alguien que puede encontrar una vivienda digna por esa cantidad en Zaragoza o alrededores? Pues figúrense cuando le ocurre a un soldado que es mileurista. Ha llegado a mis oídos que hay militares que tienen que acudir al Banco de Alimentos o a servicios sociales para acabar el mes. En fin, los militares siguen siendo útiles para los políticos en caso de que haya catástrofes de toda índole o evacuaciones a toda mecha como la de Afganistán, pero para el resto de los problemas seguirán siendo invisibles.

Agustín Aznar Sánchez. Zaragoza

España, la primera globalización

Acabo de ver la película ‘España, la primera globalización’, de José Luis López-Linares. Creo que tendría que ser obligatorio visionarla en la enseñanza secundaria de todos los institutos de España. Gracias a Marcelo Gullo a Patricio Lons a Elvira Roca Barea a Antonio Domínguez Ortiz a José Luis López-Linares, por contarme la historia de mi país, por emocionarme y hacerme sentir el gran país en el que estoy viviendo.

Pablo Marín Villarroya. Zaragoza

El dolor de la soledad

La soledad, al igual que la obesidad y el estrés, es una de las epidemias de nuestra sociedad del siglo XXI. Así lo confirman estudios realizados por expertos británicos, quienes han señalado que abarca a alrededor de un 25% de la población del planeta. Pero mientras que para algunas personas que la eligieron voluntariamente supone un enorme gozo, a otras, que son la inmensa mayoría y que no la eligieron, les supone un trauma, hasta el punto de que se permiten definirla como «la triste realidad de la vida moderna». Lo curioso del tema es que el no cruzar palabra alguna con nadie de su entorno, la aparente mudez o la prácticamente nula sociabilidad se expresan en multitud de variantes, pudiéndose dar casos como el del japonés que alquila ‘amigos’ para intercambiar algunas palabras en momentos determinados o, lo que es peor, que roba para ser internado en un centro penitenciario y allí, ¡ay!, poder conversar. Y es que el aislamiento personal, el desamparo y el individualismo extremo, lejos de ir extinguiéndose en un mundo tan globalizado como el de hoy día, parecen irse paulatinamente agravando y sembrando dolor y pesar.

Carmen Trasobares López. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es