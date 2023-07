Cartas al director de HERALDO: No me llamen viejo

No me llamen viejo

Nací en 1953. Uno ya saldó sus deudas, uno ya pagó el precio de vivir. Hoy evoco un pasado de alpargatas viejas y pantalones zurcidos, de rancios pupitres en la vieja escuela, pero no me llamen viejo. Jugué en la calle, bebí en la fuente y besé la mano del cura. Era un tiempo de radio, de lavar en el río, de candil y velas, de carros y bicicletas.

Cambié la escuela por el colegio, viajé en un tren de madera y vapor. No reniego de mi origen, ni de mis errores, tampoco de mis amigos muertos. Queda lejana la huella del camino que comencé a andar y, en la memoria, el paisaje como una ventana de recuerdos e historias. Siento que es ligero el equipaje para el camino que nos queda. Pero, no me llamen viejo. Duelen las manos que no agarran, la voz que no se oye, el dolor de la caída. Cuando, cansado, hago una parada en mi camino, te recuerdo que vivimos el mismo momento pero de forma diferente. Profeta del futuro, adivino de un porvenir incierto, me queda la palabra que el viento se lleva entre los colores del olvido. Dejo atrás la edad de la inocencia, de la rebeldía y entro en la edad de la razón. Verás que los pies tropiezan, que ya no oigo los pájaros, ni veo el atardecer en el lejano horizonte. Sabes que la vida queda grabada en la memoria de forma caprichosa y, a veces, me hace querer, temer o callar. Debo gratitud a todos los que me amaron y me odiaron, pues me enseñaron los límites de la vida. Pero cuando la edad nos roba lentamente los recuerdos, no me llamen viejo. "Nunca te entregues ni te apartes / Junto al camino / Nunca digas no puedo más y aquí me quedo". Las palabras de Goytisolo me recuerdan que todavía nos queda un futuro de plenitud, quizás efímero, que aún merece la pena. Reconozco la intensidad y riqueza del ayer y lo frágil y precario del mañana. Nací en 1953. Pero no me llamen viejo.

Jesús Añaños. Zaragoza

Combinar métodos

Entre los proverbios españoles aparece el de ‘rectificar es de sabios’, cuyo significado es que cuando alguien descubre su equivocación, lo más prudente, sensato y razonable es tratar de enmendar el error cometido, a la mayor brevedad posible. Un claro ejemplo de lo antedicho nos lo acaba de ofrecer la ministra sueca de Educación, quien, no se ha cortado ni tan siquiera un pelo en paralizar el plan de digitalización desarrollado en las aulas de su país para volver a los libros de texto, al comprobar cómo se venía produciendo un descenso en los niveles de lectura, escritura y comprensión del alumnado sueco. Claro está que los dispositivos digitales proporcionan un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a los recursos educativos de todo tipo y que suponen también un ahorro de tiempo para hallar otros contenidos que el método tradicional no contempla, pero, una continua exposición a las pantallas supone una disminución clara de la capacidad de atención de los niños, por lo que les cuesta luego más centrarse en la lectura y ¡ojo! entendimiento –sobre todo– de los textos largos. Y es que, la mejor opción –indudablemente– es combinar ambos métodos complementarios: el tradicional con el novedoso, para que, así, los adolescentes puedan perfectamente desenvolverse tanto con las pantallas de un dispositivo móvil, tablet u ordenador como con un libro de texto.

Miguel Sánchez Trasobares. Zaragoza

Gestionar la propia salud

En verano, para disfrutar de la naturaleza, cuidamos más nuestra salud, sin la cual merma el goce de vivir. Para tener bienestar corporal (y también emocional, íntimamente ligado al físico), la salud tiene tres mecanismos que deben ir en armonía: ejercicio, alimentación y descanso. La primera (ejercicio) gasta energía, mientras que comer y dormir bien la recuperan. Pero si el bienestar emocional no acompaña al físico, hay un desequilibrio que merma la salud plena. ‘Mens sana in corpore sano’, decían los antiguos romanos, cargados de razón. Una persona optimista, igual que una pesimista, tiene medio vaso de vino para beber, pero el optimista lo ve medio lleno y el pesimista medio vacío. En definitiva, solo se cura quien de verdad se pone en ello; médicos, medicinas, enfermeras y aparatos pueden ayudar, y lo hacen muchas veces, pero la salud nos la curramos cada uno individualmente, cuanto más nos queramos y cuidemos, física, emocional e intelectualmente, disfrutaremos de más y mejor salud. Ser joven no es solo cuestión de edad, sino de saber apreciar el mejor regalo que tenemos: la vida.

Miguel Bretón Vallejo. Zaragoza

Medidas electoralistas

Hay una medida electoralista caída en el olvido. Protagonizada por Rajoy en marzo de 2017 y regularizada en 2021 por Sánchez, para remendarla, nos convierte en madres de primera y segunda categoría. El derecho de un grupo de jubilados (puede extenderse también a hombres) a un plus por el número de hijos tenidos en el matrimonio lo cobran solamente quienes, por azar, llegaron a la medida electoralista en el momento oportuno, debían de pasar por ahí... Mientras hay madres, o unidades familiares, que somos invisibles. Es notorio lo caótico de las distribuciones económicas según el aire que les da a los políticos. Valoran más rascar votos que la justicia y equidad social.

María Luisa Alonso Alcalá. Zaragoza

Normalizar el sistema sanitario

Hay cosas que han venido para quedarse que me parecen de extrema gravedad. Cuando llegas a una determinada edad, lo lógico es que pedir una visita a un médico especialista entre dentro de las necesidades que uno pueda tener. La situación anómala que comenzó con la pandemia no solo ha continuado, sino que se ha agravado, ha derivado en un auténtico colapso debido, tal vez, a la carencia de plantillas de médicos. Como usuaria de Muface que soy, no doy crédito a lo que está pasando en estos momentos. Pedir hora en la provincia de Tarragona para especialidades como dermatología, reumatología u otras supone una espera de cinco o seis meses aproximadamente. Hay veces que esto produce una situación de tensión y una gran frustración al no poder ser atendido con celeridad. Lo de la inmediatez ya ha pasado a la historia, pero de eso a esperar medio año hay un largo camino. No sé si el problema puede deberse a la fuga de médicos que cierran consultas o que trabajan menos horas porque las compañías aseguradoras no negocian una subida de las retribuciones que pagar. En todo caso, está claro que las plantillas sanitarias se van reduciendo por factores estructurales y los usuarios de la Mutua solo deseamos que se tomen las mejores decisiones para que se restablezca la normalidad en el sistema sanitario lo antes posible

Gema Abad Ballarín. Reus (Tarragona)

