¿Soy progresista o lo contrario?

Ahíto de escuchar el latiguillo de ‘progresista’ en boca de tantos personajes mendaces y porfiados en el engaño, de gente dunda contumaz en la mentira burda, ha crecido en mí una inquietud interior en la que no dejo de pensar.

Tal eslogan lo esgrimen con fruición personas ansiosas de autoafirmación, a menudo movidas por el interés propio, especialmente frente a oyentes papanatas embobados por la palabra huera, con la aviesa intención de desacreditar al oponente, y casi siempre con la pretensión de mostrarse como individuos de ideas y actitudes avanzadas frente a argumentos presuntamente falaces de otros que no comparten su línea de pensamiento.

La falta de sosiego me ha incitado a un ejercicio de introspección y me he preguntado si yo soy progresista, si en verdad tengo nuevas y rompedoras ideas en vez de conceptos rancios u obsoletos, si creo en el progreso como acicate para encarar cruciales desafíos con el fin de conseguir un mayor grado de bienestar y un mejor clima social donde impere la ley y la justicia. He reflexionado sobre si mis maneras de pensar y de comportarme son las propias de una persona progresista por contraposición con las de otra conservadora, tenida por anclada en prácticas políticas y sociales de tiempos pretéritos.

Aspiro a vivir en un país de fuerte calidad democrática, territorialmente unido por su dilatada historia y por la lengua común de sus habitantes, con respeto a las demás lenguas cooficiales; en el seno de una sociedad justa y tolerante con los valores morales y creencias religiosas de sus miembros, donde la riqueza se distribuya con equidad sin atender a anacrónicos fueros, dolosos cupos o extorsiones; en un país en el que se premien los méritos individuales; en el que se proteja a la persona en verdad necesitada, sin crear contraproducentes dependencias y acomodos que a la larga conducen a la apatía y la exclusión social.

Soy firme partidario de la separación real de los poderes del Estado, frente a la componenda o la maniobra torticera pervertidora del sistema en beneficio partidista o en el propio con preferencia a los intereses generales. Y asimismo de la independencia de las instituciones fundamentales del poder ejecutivo, hoy groseramente intervenidas por medios arteros en provecho de turbios deseos.

Estoy a favor de la legalidad y de la pronta aplicación de la ley con ecuanimidad y a todos por igual, sin extemporáneos cambios del ordenamiento jurídico o exenciones de dudosa justificación y sin indultos vergonzosos. Pero igualmente de la modificación o actualización del precepto legal con habilidad y diligencia, y en todo caso por los cauces establecidos y no mediante dudosas artimañas o buscando oscuros recovecos.

En mi particular código ético o compendio de normas de convivencia, ocupa un lugar preeminente la palabra dada o la promesa hecha frente a la reiterada e insidiosa falsedad. Me resulta difícil excusar a quien permanentemente está abonado a la mentira, la infamia o la ruindad. Nuestros representantes políticos deberían ser menos ‘limpios’ y no ‘rectificar’ a capricho, ni tergiversar los datos objetivos y los hechos innegables, y ceñirse más a la verdad y a la transparencia en su gestión de la cosa pública, y ser menos proclives al nepotismo, a las llamadas puertas giratorias y a onerosos dispendios con el dinero de todos.

Defiendo una fiscalidad progresiva, con las cargas y tributos de razón, promotora de riqueza y empleo, capaz de sufragar nuestro bienestar acorde con nuestras posibilidades. Otrosí unas fuerzas armadas bien preparadas para la defensa nacional y la intervención allende nuestras fronteras para la preservación de la paz y unos cuerpos de seguridad suficientemente dotados e instruidos para afrontar la complicada tarea de mantener el orden interno. Una sanidad eficiente que pueda atender al usuario con rapidez y solvencia, sin más que mostrar una tarjeta acreditativa universal con validez en cualquier parte del territorio nacional. Abogo por un flujo migratorio de personas con base en los derechos humanos, pero consensuado, regulado y controlado, sin caer en un falso buenismo o en promesas de paraísos ficticios.

Me dejo en el tintero otros muchos e importantes aspectos que afectan de lleno a nuestras vidas; pero me he reservado para el final una especial llamada de atención en pro de una inaplazable y acertada reforma de nuestro sistema educativo en todos sus ámbitos y competencias, acompañada de serios planes de ayudas y becas en favor de quienes sean acreedores de estas asistencias por mor de su precariedad o sus merecimientos. Termino haciendo referencia a la imperiosa necesidad de invertir de una vez por todas en ciencia e investigación. Educación y conocimiento son los pilares que sustentan cualquier proyecto de futuro individual o colectivo.

¿Significa todo lo anterior que soy progresista o lo contrario?