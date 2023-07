Cartas al director de HERALDO: Pensar es un lujo y aburrirse suena a antiguo

Pensar es un lujo y aburrirse suena a antiguo

¿Te has preguntado cuándo fue la última vez que te aburriste? Recuerdo perfectamente que, años atrás, me pegaba tardes enteras tirado en mi cama, haciendo botar una pelota contra la pared y pensando simplemente en mis cosas. El único filtro que solía tener, y no siempre, era el razonamiento lógico.

A veces, incluso recuerdo ser llamado para cenar y pedir "cinco minutos más", prueba de que el aburrimiento se había transformado. Esto, como puedes imaginar, queda lejos. Las responsabilidades desde entonces se han multiplicado y la pelota se ha transformado en algo bastante más caro, un móvil. Hoy, aburrirse suena a palabra antigua, casi en desuso; nos lleva a aquellos tiempos en los que mirábamos por la ventanilla del coche. En la actualidad, las jornadas de trabajo maratonianas nos agotan; el bombardeo constante de información nos abruma; la incesante búsqueda de la perfección impuesta nos deprime; y el tsunami de opciones que se encuentran a nuestro alcance nos llega a bloquear. ¿Cómo podemos aburrirnos si no tenemos ni tiempo ni tampoco energía? Acabamos el día pidiendo la hora y lo único que queremos cuando llega ese momento es no pensar, desconectar. Poner el piloto automático y dejarnos llevar. En este estado de apariencia presente y energía ausente, se nos exigen convicciones exprés y que no disgusten demasiado. Porque, de lo contrario, estamos tan al límite que nos aseguraremos de hacértelo saber. Nunca fuimos perfectos, pero, ahora más que nunca, debemos ser tolerantes y humildes, porque en tiempos en los que pensar es un lujo, es imposible, e injusto, saberlo y juzgarlo todo.

Daniel Marín Bellosta. Huesca

Laura Gómez Lacueva, en memoria

Acabo de ver el sencillo y sentido homenaje que Oregón TV ha ofrecido en memoria de Laura Gómez Lacueva, la estupenda actriz que encarnó personajes como ET, la abuela de la familia Gálvez, etc. y dio el salto a Madrid trabajando en series de éxito como ‘La que se avecina’, ‘El pueblo’ o en el cine, con varias películas como actriz secundaria, pero fantástica. Nos dejó muy joven el pasado mes de marzo y se fue de gira a lugares donde seguro que disfrutarán de su vis cómica y de su ser de luz como persona. No tuve el placer de conocerla en persona, pero me basta con recordar alguno de sus maravillosos ‘sketch’ de Oregón para recobrar la sonrisa cuando estoy de bajón. Dicen que se suele hablar bien de una persona cuando falta, a mí las opiniones de sus compañeros y amigos me parecieron muy sinceras y llenas de ternura, y estoy de acuerdo en que siempre quedarán sus personajes y su gran trabajo actoral, pero también la Laura persona que era capaz de animar en su trabajo en momentos complicados. Preciosa canción de despedida de David Angulo, no se puede decir más con menos y, a su familia, mis condolencias y el máximo respeto y agradecimiento a una mujer ejemplar.

Luis Solanas Cebolla. Zaragoza

La ideología promueve la involución social

El Tribunal Supremo de EE. UU., de mayoría conservadora, ha terminado definitivamente con unas cuotas de entrada en las universidades de aquel país, que favorecían principalmente a personas negras e hispanas. En California, en donde ya se habían eliminado, se ha reducido su representatividad entre 3 y 4 puntos porcentuales, lo que supone una reducción de un 50%, ya que antes de su eliminación era de un 7%. La argumentación del presidente conservador de dicho Tribunal es que «los estudiantes deben ser tratados en función de su experiencia como individuos, no en función de la raza», a lo que Trump ha añadido; «Este es un gran día para la nación. Vamos a volver a basarnos en el mérito». Es decir, eluden factores contextuales y consuetudinarios, donde la ideología perpetúa la desigualdad: la ideología promueve la involución social.

Sergio García Álvarez. Zaragoza

El valor de la palabra

"Palabras, potentes para el bien y el mal en manos de quién sabe cómo combinarlas". Nathaniel Hawthorne. Palabras, inocentes, con infinitos matices para describir hechos, sentimientos, emociones, sensaciones, conceptos, objetos y compromisos; verdaderos o falsos. Con la hipocresía dominando ‘la cosa pública’ y la vida política, las palabras pierden valor, con la inestimable ayuda de las redes sociales y los medios de comunicación. ‘La verdad’ se fabrica –no necesita ser real, clara, auténtica, inmutable, racional, veraz, cierta y honesta– para tergiversar la realidad, y hacer creer cualquier cosa o crear opinión. O se convierte la opinión –un juicio de valor– en ‘verdad’, con posibilidad de cambiarla al día siguiente. Lo que no es verdad –incluso las medias verdades o negar la realidad– son mentiras. Se escucha hablar a cargos públicos, responsables de partidos y de sindicatos, y a viejas glorias, sobre todo a los que tienen poder y tirón en los medios, y se tiene la sensación de oír ‘verdades fabricadas’ todos los días. Da risa –y pena– ver a los ministros repitiendo de memoria la consigna del día. Y si se demuestra que han faltado a la verdad, no pasa nada. Hoy, la mentira es impune. Expresiones como ‘te doy mi palabra’ o ‘palabra de honor’, ponían la honradez de una persona como garantía de lo que decía. Ya no se usan, porque la honestidad ya no es un valor. El mundo público de este país es de los que hoy tienen una ‘verdad’ y mañana, otra. A veces, es difícil distinguir la verdad, pero es muy fácil descubrir a los mentirosos; reincidentes y sin vergüenza. Cuando descubran un mentiroso, dejen de escucharlo, y por supuesto, no lo voten.

José Manuel Solá. Zaragoza

¿Pactos fierabrás?

¿Es la alianza PP-VOX el remedio ‘fierabrás’ a los males de España? Eso parece, según ellos. Fierabrás es una palabra en desuso, cuyo significado según la RAE es persona grande y fuerte, especialmente fanfarrona y jactanciosa. La palabra es de origen francés, ‘brazo bravo’. Fierabrás era también un remedio mágico de la literatura caballeresca medieval. Fierabrás era un gigante sarraceno, hijo del emir Balante, señor de las Españas, que portaba en su caballo dos barriles con bálsamo sustraído en Jerusalén y procedente del empleado en la sepultura de Jesús. Descrito en ‘El Quijote’, estaba compuesto de aceite, vino, sal y romero. El romero se consideraba una especie de panacea contra todo mal. En resumen, fierabrás significa remedio más o menos infalible, casi milagroso, para todo tipo de problemas, que no creo sea el caso de la alianza PP-Vox.

Martina Pellejero Cuéllar. Zaragoza

