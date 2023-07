Cartas al director de HERALDO: La política lo es todo, también despolitizar

La política lo es todo, también despolitizar

Está muy de moda escuchar que cualquier crimen de la realidad (del tipo que sea) no debe ser politizado, pero tenemos que asumir y digerir que la política lo es todo. Si no lo fuera, ¿quién va a cambiar entonces las injusticias y los abusos que vivimos todas nosotras?

Eso solo lo puede cambiar el político o la política. Si nos encerramos en nuestra caverna de la ignorancia y nos aferramos a la idea de que la política no es igual a la vida, les concederemos el patético honor a los que gobiernan de ser unos sumisos de quienes nos presiden desde el poder más alto. Ahí entra en juego la manipulación. Lo que comes, lo que piensas, la ropa que llevas, las series que ves el fin de semana, lo que consumes, lo que compras y, sobre todo, lo que haces, es política. Y si cometes un crimen violento, sea del tipo que sea, eso está en el marco de la política. Y por increíble que parezca, al intentar despolitizar todo también se está haciendo política. Por eso, la educación tiene un papel fundamental. El maestro debe formar alumnos con plenos conocimientos políticos, que sepan qué es la monarquía, la democracia, la república, la dictadura, el absolutismo... Si no conseguimos hacer esto, el sistema educativo estará creando individuos sin formación política que, a la hora de votar a sus representantes, seguirán a las masas y acabarán votando a lo que socialmente está aceptado, aun sin conocer qué propone ese partido. Estaremos creando personas dormidas y ciegas. Por tanto, cuando alguien proclama y defiende que algo no debe ser politizado, lo que está haciendo es que ese algo, por muy malo que sea, siga como está. Solo en la política existe la posibilidad del cambio social. Desvincularse de la política es desvincularse de la vida. El 23 de julio vayamos a votar y no nos quedemos en casa esperando a que llegue lentamente la catástrofe.

Sofía Gutiérrez Val. Zaragoza

Violencia machista

La violencia de género es una lacra en nuestro país. Casi todos los días escuchamos con consternación e impotencia que una mujer ha sido asesinada, agredida o sexualmente abusada. Es alarmante saber que entre nuestros adolescentes y jóvenes se establecen relaciones de desigualdad, posesión, control y maltrato. Hemos avanzado mucho en tolerancia, apertura, igualdad y respeto. Sin embargo, queda muchísimo por hacer. La educación comienza en el seno familiar y es ahí dónde habría que empezar a abolir conductas machistas, soberbias y y de control. Enseñemos a nuestros jóvenes a compartir, colaborar, repartir tareas y a respetarse a sí mismos y a los demás. Y que desarrollen su personalidad y una sana autoestima. Se abolirían así muchas de estas conductas y actitudes violentas y cobardes.

Carmen García Morán. Zaragoza

Deseos educativos

Ahora que el curso ha acabado y que se está negociando el cupo de profesores para el próximo, me gustaría formular unos pocos deseos, aunque puede que sean una ingenuidad o una quimera. Deseo que, cuando vayan nuestros compañeros de los equipos directivos a negociar con la Administración Educativa, les escuchen y les den el número de profesores necesario para poder atender a los alumnos como se merecen y para que esa atención no sea a costa de la salud de los docentes por la excesiva carga que acarrean estos. Deseo también que, cuando los centros tengan alumnos con necesidades especiales, haya recursos humanos para que se les pueda atender como merecen en todas las clases con grupos reducidos, y que cuando estos alumnos pidan plaza para prolongar sus estudios no se les diga que no hay dinero para ello, como ha ocurrido recientemente con algunos (dedicado a las heroicas familias de estos alumnos). Mi penúltimo deseo es una ficción ante las próximas elecciones, perdónenme, no sé si decir en Aragón o en España: deseo que la educación le importe de verdad a la clase política y lo demuestre con hechos. Y, finalmente, a ese consejero que nos birló aquel año de la nieve dos días de fiestas ya aprobadas, a ese… también le deseo lo mejor.

Marily Gómez Llop. Zaragoza

Votar bien o mal es la cuestión

Estamos en puertas de unas elecciones generales con una diversidad fuera de lo normal. Ninguno de los aspirantes tendrá mayoría para formar gobierno; por si fuera poco, está Macarena, que le quitará fuerza a Vox; la plataforma multicolor será una de las masas importantes para definir el resultado; y el golpe fuerte se lo llevará la plataforma Sumar, con una agrupación de izquierdas que en este país nunca se había visto. Si aglutinamos todas estas fuerzas juntas, ni el PSOE ni el PP podrán tomar la iniciativa. El PSOE ha tenido una legislatura muy complicada, con acontecimientos nunca vistos: pandemia, volcán, crisis mundial, guerras y la desastrosa colaboración de la oposición, y aún así estamos creciendo y vamos en cabeza en la Unión Europea. No me gusta Sánchez, pero reconozco que no lo ha hecho mal, no pretendo ser adivino, pero con un Gobierno de derechas, la situación económica de este país no sería la misma a día de hoy, y cruzo los dedos para que sigamos así. El Partido Popular tiene a Feijóo a la cabeza, un líder con pocos principios y sin preparación para llevar un país. Para mí, todos los políticos son iguales, con un ansia de poder enfermiza.

José Sierra Calco. Zaragoza

Accesibilidad en la iglesia de Canfranc

Somos muchas las personas dependientes de una silla de ruedas que acuden a Canfranc o van camino a Lourdes o vuelven de allí que no podemos acceder a la iglesia de Canfranc Estación. El Ayuntamiento nos dice que depende de Patrimonio. Creo que no alteraría nada dicha construcción si se pusiese un camino cementado o de madera como acceso al templo. Muchos los agradeceríamos.

Juan A. Fernández Martínez. Zaragoza

Adiós padre Luis

Hace unos días me enteré que nos había dejado el padre Luis Rodríguez Magaña, persona entrañable e inolvidable. Miríadas de aragoneses hemos disfrutado durante tantos años y escenarios de su ministerio y su bondad. No haría falta tanta sinodalidad con el ejemplo de su carisma, aunque no por ello controvertido para algunas personas. Se fue ‘con las botas puestas’, activo incluso después de su jubilación, prefiriendo entregarse allí donde se le requirió. Fue consecuente con su fe y con el Evangelio que tan sencillamente proclamó. La Virgen del Carmen inspiró su vida. Para mí y para innumerables ‘majicos’ seguirá estando siempre en nuestros corazones y recuerdo.

José María Miguelena Bobadilla. Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es