Demogénesis

Hay palabras políticas que parecen mágicas. Forman una lista muy corta; democracia, democrático, están en ella. Desequilibran las argumentaciones, lo cual explica su abuso. Aparecen en todo tipo de contextos, la mayor parte de las veces en un uso impropio. En muchos casos la inadecuación es tan notoria que no debe preocuparnos.

Otra cosa es cuando se usan en un contexto de apariencia verosímil, cuando por tanto han pasado algunos primeros filtros gruesos que descartan las expresiones manifiestamente incorrectas. Hablar de democratización de la ópera es tontería intrascendente; presentar como democrática una decisión de aspecto político no es inocua y requiere aplicar filtros más elaborados. La combinación de ‘democracia’ y ‘autodeterminación’ no puede aceptarse dócilmente sin pasarla por análisis del máximo rigor lógico y conceptual. Debemos buscar y verificar el ‘demos’ y el ‘cratos’ (poder para hacer algo concreto) que se le atribuye.

Se perdió la conceptualización griega en temas que hoy denominaríamos de derecho constitucional, y las palabras con las que se expresaba: eleutheria, isonomía, isegoría... En este contexto de olvido general llama la atención la presencia de unas muy pocas supervivientes (Demos, cratos, nomos, logos...) pero que ocupan lugares tan principales. Quedan, pero aisladas: sin las elaboraciones doctrinales que las deben acompañar para ajustarlas y perfilarlas.

En este panorama de orfandad debemos tecnificar el término ‘demos’. Reflexionar sobre los procedimientos para su reconocimiento, para la adquisición de su identidad, para su identificación precisa. De sus acepciones me interesa la que lo asimila con sujeto jurídico-político colectivo constituido formalmente; nítido. Titular de derechos.

En algún momento de la evolución política los sujetos jurídico- políticos dieron un salto: de la intuición a la abstracción; del vecino, al ciudadano que no vive en la ciudad. Para este salto, un ‘demos’, como sujeto jurídico-político colectivo abstracto, necesita definirse, adquirir y perfilar su identidad porque ya no es evidente.

Tenemos que asumir la expresión entusiasta de los beneficios de la integración,

de la pertenencia a espacio político integral español que abandonamos

cuando los de Fuerza Nueva empezaron a ponerse banderitas en los relojes



Esta identificación se hace por dos vías. La primera, en un momento fundacional asociado a una idea de origen; bien porque efectivamente es la primera vez que un colectivo se organiza en un territorio, bien porque ha habido algún corte traumático que permite imaginar una situación equivalente a la de origen. El caso más frecuente es una revolución o invasión armada que definen un ‘punto cero’. Este tipo de primera definición, originaria, necesita perfilarse mediante una ley fundacional que establezca quiénes forman ese ‘demos’ concreto, es decir, quiénes tienen atribuidos los fragmentos de esos derechos políticos del colectivo.

La vía alternativa parte del estado de cosas existente y respeta sus reglas fundamentales. Requiere la reforma de aquellas leyes fundacionales para abrir procedimientos de redefinición de los sujetos jurídico-político colectivos. No hay tercera vía. No es posible autoproclamarse como ‘demos’. Tiene el mismo valor que si yo me proclamo rey de Zaralonia o de Libertonia. Tampoco cabe argumentar la recuperación de un estatus completo de ‘demos’ cuando no se ha tenido.

Una ‘consulta’ de autodeterminación es reconocer a un sujeto que no existe la competencia para decidir el inicio de su existencia. Es un razonamiento circular invalidante. Sin previo ‘demos’ no hay ‘cracia’.

En este momento, el estado de cosas es que en España hay un único ‘demos’: el pueblo español. Ningún otro. Por tanto la única decisión eficaz será la que provenga de este único ‘demos’.

Me parece razonable explorar la modificación de las reglas mediante las que se pudiera definir sujetos jurídico-políticos soberanos distintos, pero el recorrido debe acometerse sin apriorismos, sin dar como ya existentes realidades que no lo son. De momento es necesario neutralizar el punto de partida: hoy percibimos las ventajas de la disgregación, del fraccionamiento en micropartidos que obtienen micro-réditos. Tenemos que asumir la expresión entusiasta de los beneficios de la integración, de la pertenencia a ese espacio político integral español que abandonamos cuando los de Fuerza Nueva empezaron a ponerse banderitas en los relojes.

Fuera de este camino largo y tortuoso, sólo queda la ruptura revolucionaria. El diálogo no constituyente, máxime entre desiguales, sólo la aplaza, la disimula.