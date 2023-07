Cartas al director de HERALDO: Ley ELA ¿Cuándo?

Ley ELA ¿Cuándo?

Era marzo del 2022, y todos los grupos de Parlamento aprobaron la propuesta de crear la Ley ELA para ayudar a estos pacientes. Pero, una cosa es proponer y otra muy distinta es materializar esta norma, cuyo coste en cuidados por paciente al mes es de alrededor de 6.000 euros. ¿Quién puede permitirse este descomunal gasto?

Somos un país democrático con un Estado de derecho, vamos a votar cuando nos citan en las urnas, vemos que el voto emitido no siempre obtiene el resultado que deseamos por los distintos pactos y alianzas, y ahora asistimos a unos enfermos de ELA que han sido olvidados por toda la clase política con clara falta de sensibilidad y humanidad. Mientras llega la prometida ley, van falleciendo y se incorporan nuevos enfermos. En Aragón, 25 nuevos casos al año. Cada 10 horas, se incorpora un nuevo enfermo ELA en España, con alrededor de 4.000 afectados. Algún político ha prometido atender esta situación al estar en campaña electoral. Sería un gesto de colaboración por parte de todos los medios de comunicación que apareciese la cifra de los afectados en sus cabeceras, como aconteció con la pandemia de covid-19. Es una forma de ejercer presión sobre la clase política, que claramente se ha olvidado de estos enfermos. Entre que llegan las elecciones, se forma el Parlamento y el Gobierno, nos vamos casi a final de año. Las ‘cosas de palacio’ van muy despacio para unos y muy deprisa para otros, según el interés político. Habrá que confiar en la ciencia y los fármacos antes que en unos políticos que prometen y no hacen. Pero estos asuntos de menor importancia tan apenas existen en los debates de la campaña electoral, porque los votos que suponen son irrelevantes. Recordemos a los políticos que existen otras enfermedades raras en nuestro país en similar situación.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Juan Alberto Belloch y su libro de memorias

Juan Alberto Belloch, el que fuera ministro de Justicia e Interior de la mano de Felipe González (sin haber militado nunca en el PSOE), senador, concejal y alcalde de Zaragoza, ha presentado su libro de memorias: ‘Una vida a larga distancia’. No cabe duda que no dejó indiferente a nadie. Con virtudes y defectos como humano, durante sus tres legislaturas como alcalde, Zaragoza cambió su fisonomía, convirtiéndola en referente en el sur de Europa. La Expo 2008 transformó radicalmente la ciudad, con nuevos edificios y desarrollos urbanísticos y una mayor proyección de la ciudad al exterior. No faltaron los agoreros –que, por desgracia, siguen y seguirán–, que en su mentalidad provinciana denunciaron el derroche económico que suponía convertir a Zaragoza en la ciudad moderna que es hoy. Después, vendrían el proyecto Expo Floralia 2014, iniciativa que tumbaron la crisis económica y la falta de apoyos; y el intento de ser capital Cultural 2016 que truncó un jurado politizado. Socialista, pero autónomo en su forma de hacer y pensar. Genética de sus progenitores, adelantados en el tiempo de linajes republicanos, forjaron su independencia, fuera de intereses personales y riñas partidistas, como ejemplo de lo que eran los políticos de su época. Hoy describe en su libro, que los actuales gobernantes no tienen nivel suficiente para emprender políticas de Estado.

Daniel Gallardo Marín. Garrapinillos (Zaragoza)

Ambulancias en Aragón

En abril de 2022 operaron a mi tío de una prótesis de rodilla en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza y posteriormente se le detectó una infección, de manera que en enero de 2023 tuvieron que dejarle la rodilla sin prótesis y con espaciador, por lo que no podía andar. Vive en un pueblo cercano a Zaragoza, en un segundo piso sin ascensor. Desde entonces en varias ocasiones se ha solicitado el servicio de ambulancias para poder realizar distintas revisiones en Zaragoza y, hasta al menos en cuatro ocasiones, se han negado a presentarse, alegando que están en huelga. Una vez se presentaron y no lo quisieron bajar porque el paciente superaba el limite máximo que podían cargar, que al parecer es de 55 kg (según nos dijeron), mostrando además una total falta de empatía y profesionalidad. Esta situación es insostenible y está perjudicando la salud física y psicológica del paciente. Supongo que no será el único caso que exista. Desconozco los motivos de la supuesta huelga pero sí sé que si esta situación la sufriera cualquier familiar del personal de ambulancias, quizás les haría plantearse su forma de actuar.

José Santiago Ratia. ZARAGOZA

Las naranjas de Feijóo

Se rieron de Nadia Calviño por decir que su compra ya reflejaba la bajada de los precios de la alimentación y le preguntaron en qué supermercado compraba. Ahora tendrían que reírse de Feijóo por decir en un programa de televisión que había visto naranjas a 0,12 euros el kilo, más baratas que una bolsa de plástico (0,15 euros), y preguntarle en qué supermercado compra. En la radio, una señora que compra en Mercamadrid para su puesto de venta dijo que las compra a 0,80 euros el kilo y que a 0,12 euros es en el árbol, a lo que hay que sumar la recogida, el transporte, el almacenaje y la distribución, más la ganancia del vendedor.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

'Los 7 Magníficos’ de la Unidad de Rodilla

El pasado 28 de junio fui intervenido de la rodilla derecha con una prótesis, por la doctora Mª Jesús Caballero Burbano y el gran equipo que compone la Unidad de Rodilla. Es la segunda vez, que soy paciente de estos jóvenes cirujanos-traumatólogos del Miguel Servet. ‘Los 7 Magníficos’ de Traumatología de la Casa Grande atesoran un gran talento profesional. De la mano del jefe-médico del equipo, Dr. Fernando Martínez Delgado, y sus brillantes cirujanos, Dras. Caballero Burbano, Hualde Enguita, Torres Iglesias, Aldaba Soriano y Dres. Mallén Albir y Muñoz Marín, hacen una labor encomiable en mejorar la calidad de vida de sus pacientes ofreciendo un nivel profesional excepcional de la rodilla. También destaca el personal subalterno, empezando por la enfermera/ayudante ‘Margo’, y el resto de las enfermeras y personal auxiliar de la planta séptima del Miguel Servet, que hacen que los pacientes se sientan arropados, como en familia. Soy consciente que es en estos especiales momentos de nuestras vidas cuando los necesitamos; entonces te das cuenta del valor incalculable que tiene nuestra Seguridad Social, con un factor humano de primer nivel y una tecnología punta, para brindarnos lo mejor de sí. Somos afortunados de tener a ‘Los 7 Magníficos’ entre nosotros y, sé que estamos en muy buenas manos…

Mario D. Berón Umar. Zaragoza

