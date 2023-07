Yo he sido toda mi vida profesor de Universidad, he pasado miles de horas en un laboratorio, he impartido docencia de Ecología Vegetal, he manejado cientos de mapas y he recibido mensualmente mi paga.

Y ahora me queda la duda de si mi universidad era emocional, de si mi laboratorio era emocional, de si la Ecología que yo explicaba era emocional, de si los mapas que he manejado eran emocionales y de si mi salario era emocional. Muchos de mis compañeros eran ingenieros y ahora pienso que me hubiera gustado saber si además de ingenieros eran también emocionales.

Me surgen también otras preguntas. ¿Existe actualmente alguna asignatura en las Facultades de Psicología, de Pedagogía o de Educación que se ocupe de tantas y tantas cosas emocionales, una especie de ‘Emocionología’? ¿O, dado el volumen de la materia, la ‘Emocionología’ debería ser ya una carrera en sí misma? ¿En las facultades de Económicas explican capital, decisiones financieras, economía, márquetin, patrimonio y propiedad emocionales?

Por otra parte, y asumo toda la responsabilidad de lo que voy a decir, de las más de ochenta aplicaciones distintas de ‘emocional’ que he recogido, la mayoría me han parecido, a primera vista, auténticas gilipolleces. Pero admito que si el experto correspondiente me explicara bien su significado quizás cambiaría de opinión. Aunque probablemente no. Y, como no podía ser de otro modo, ya hay gente en las redes sociales que habla de ‘gilipolleces emocionales’ y de ‘gilipollas emocionales'.

Actualmente, las palabras que suenan bien (y caen en gracia) son mucho más importantes que los conceptos que pretenden expresar, invirtiendo así el orden lógico: lo primero debería ser el concepto y luego se debería buscar la palabra más adecuada

En un artículo titulado ‘Todos queremos inteligencia emocional’, publicado en la sección de Psicología de ‘El País Semanal’ (3-02-2019), Eparquio Delgado, aportaba algunas opiniones que a uno le hacen dudar sobre esta nueva religión de lo emocional. Por ejemplo, que un profesor de Universidad decía que "la inteligencia emocional es un constructo que no aporta nada a lo que ya existe en la psicología científica y tiene graves problemas de validez". Y comentaba también el autor que muchos vinculan la ‘inteligencia emocional’ a la charlatanería. Pues si la matriz de lo emocional, la ‘inteligencia’, planteó muchas dudas desde sus inicios ¿cómo es que lo emocional ha tenido un éxito tan avasallador en tantos y tan variados campos, y no solo del mundo de la Psicología? Si se siguiese la regla de que ‘café para muchos, café para nadie’, quizás fuera conveniente que los defensores de lo emocional fueran restringiendo la aplicación de este epíteto a unas pocas cosas. El exceso siempre termina degradando.

Una de las conclusiones que he sacado tras estudiar el uso de esta y otras voces recientemente en boga es que actualmente las palabras que suenan bien (y caen en gracia) son mucho más importantes que los conceptos que pretenden expresar, invirtiendo así totalmente el orden lógico: lo primero debería ser el concepto y luego se debería buscar la palabra más adecuada. Ahora lo primero es aplicar emocional a cualquier cosa y luego ya pensaremos qué queremos decir. Como dice el proverbio, ‘más vale caer en gracia que ser gracioso’. Y verdaderamente, lo emocional ha caído en gracia. Pero, ¡cuidado!: algún día podría caer en desgracia.

En este último sentido, concluyo con unas frases del artículo ‘La educación en serio’ (Heraldo, 1-03-22), de José Badal, catedrático de la Universidad de Zaragoza: "A todo esto, el Ministerio de Educación, ahora dirigido por una maestra, ha alumbrado la ocurrencia de incluir la ‘gestión emocional y la perspectiva de género’ en la asignatura de Matemáticas porque entiende que ‘la educación socioemocional ayuda a los niños a manejar las emociones y establecer metas, a trabajar en equipo y resolver conflictos’. Esta verborrea huera, fruto de los modernos postulados pedagógicos cuajados de tópicos-mantra, aburre, no aborda el meollo del asunto y contribuye a incrementar el número de personas afectadas de idiocia, que ya son muchas". Esta es la opinión de un catedrático de Física, al que lo de emocional no parece hacerle mucha gracia.