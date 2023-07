Cartas al director de HERALDO: La seducción natural y la seducción profesional

La seducción natural y la seducción profesional

La seducción es un afán primario que el ser humano desarrolla en su deseo de atraer y ser reconocido y amado por los demás. Hay personas que, aun sin quererlo, poseen una seducción natural. Tienen ese carisma que hace que nos caigan bien, crean empatía a su alrededor, cautivan con su mirada y, cuando sus ojos se detienen en los nuestros, nos están diciendo que somos bienvenidos, que están contentos con nuestra presencia y que podemos franquear sus puertas para entrar en su mundo.

Es ese don que permite que algunas personas enamoren sin esfuerzo. Pero también existe otro tipo de seducción que se da en cualquier otro orden de la vida, ya sea social, laboral, político… Estos otros seductores hacen de su vida una estrategia para conseguir sus fines, su objetivo es conseguir lo que se proponen de nosotros. Se saben el centro de atención, son buenos comunicadores, persuasivos y con poder de atracción sobre los demás. Para este tipo de seductor, los seres humanos no son mas que un estímulo y, una vez que han conseguido lo deseado, se desprenden de su conquista como los árboles dejan caer sus hojas. En el amor, también aparece esta figura encarnada por Don Juan y sus discípulos. Es ese seductor burlador, engañador, enamoradizo, el que vive toda su vida desde la inmediatez de la seducción sensual y el que acaba la relación cuando ya no tiene nada que conquistar y va en busca de una nueva presa. Vivamos sin temor la relación con personas que tengan esa seducción natural, pero caminemos por la vida precavidos de los seductores profesionales que solo tienen como fin último obtener algo de nosotros.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Un verano por delante

Superada la célebre y mágica noche de San Juan, la más corta del año, inicia el verano su andadura, con el calor y el buen tiempo como protagonistas de julio y agosto. Zaragoza cuenta con un clima bastante adverso, pues a los fríos de cierzos y nieblas, con días agradables por medio, sucede un calor abrasador para el cuerpo, que dificulta mucho el sueño nocturno. Caminar por sus paseos y alamedas solo puede hacerse a primera o última hora del día, so pena de pillar una ‘chicharrina’. Las piscinas sustituyen, de algún modo, los baños en ríos y mares, cuyas aguas naturales son fuente de salud. Pero se echa de menos el aire puro y fresco de la montaña. Quienes pueden abandonar la ciudad estos meses, no se lo piensan dos veces. Ya llegará el otoño con su clima agradable y sus fiestas del Pilar. Ahora toca sestear y refrescarse lo más posible. Y si la salud y la economía ayudan, viajar es uno de los mayores placeres, abrirse a otros lugares, disfrutar de su cultura, su arte, su gastronomía, su forma de vivir. Aprender de nosotros mismos y de nuestro entorno es la mejor manera de crecer como personas, y sentir el placer de estar vivos. Como decía John Lennon: "La vida es eso que te ocurre mientras tú haces otros planes". Feliz verano.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

En la cárcel

Era una visita esperada. Don Carlos no ha podido visitarnos antes, porque sus múltiples ocupaciones y, sobre todo, la visita pastoral le ha ocupado mucho tiempo. El domingo 25 de junio, Carlos Escribano, arzobispo de Zaragoza ha llegado a Zuera, y nos hemos sentido muy satisfechos de poder saludarlo, estar en la eucaristía y posteriormente, hablar con él. Su propósito, nos ha dicho, era ‘escuchar’, un verbo tan necesario para quienes tenemos tantas cosas que contar. El coro ha acompañada la eucaristía y ha podido comprobar las canciones de lo que se anunciaba en la hoja parroquial: la grabación de un CD. Un ejemplo de constancia y ensayos que, con gran cariño y dedicación, nuestro capellán, Raúl Revilla, ha logrado. Tras visitar los módulos 12 y 13, nos quedamos con la satisfacción de haber podido compartir parte de nuestras preocupaciones: mayor presencia de pastoral penitenciaria en la prisión, escucha activa, más lugares donde puedan salir los que tienen un permiso corto y son de fuera de Zaragoza, programas de rehabilitación… Un mal momento podemos tenerlo cualquiera. ¿Qué tal si acercamos un poco nuestro corazón y nos ponemos en la piel de alguno? Recordamos lo que dice Mateo 25,39: "Estuve enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme".

María Jesús Jiménez y Rosa María Gurría. Voluntarias del Centro Penitenciario de Zuera, en nombre de los internos (Zaragoza)

¡Otra vez elecciones!

No salimos de una y nos meten en otra. La clase política necesita hacernos creer que no solo son necesarios, sino imprescindibles. Sin ellos, este país no andaría. Son tan necesarios que se han inventado un sistema electoral multipartidista en el que los españoles no somos quienes toman las decisiones, son ellos, que para eso llevan décadas trepando y así estar colocados en las listas de manera segura. Todos sabemos de la aparente tranquilidad política en EE. UU., donde se presentan listas de todo tipo que sin embargo nadie apoya, solo Demócratas o Republicanos. Otros países muy cercanos tienen un sistema electoral parecido en cuanto a los partidos que opositan, pero que finalmente no tienen la posibilidad de conseguir escaños dado que la elección la hace el pueblo en una segunda vuelta a la que solo optan los dos partidos más votados. Aquí, negocian ellos con quiénes pactan y cuánto les va a costar el pacto. Ya sabemos que ellos trabajan en la política, que al parecer está muy bien pagada y puede incluso procurar ingresos extra, llamémosle prebendas. ¿Quién en su lugar trataría de cambiar el sistema electoral? Cuando las cosas dejen de funcionar porque los pactos se rompen, ¡otra vez elecciones!

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

Ya nadie lleva ‘suelto’

El cambio en los hábitos de pago ha golpeado de manera contundente a los artistas que actúan habitualmente en las vías públicas. Con el uso tan normalizado hoy día de las tarjetas, una inmensa parte de la ciudadanía no porta dinero en efectivo, es decir, no dispone del denominado popularmente como ‘suelto’. No hay que ser precisamente un gurú ni disponer de una bola de cristal adivinatoria para imaginar la desaparición –más pronto que tarde– de todas aquellas monedas sueltas o ‘calderilla’ de las que usualmente disponíamos en los monederos, allá en el fondo de nuestros bolsillos, y ¡ojo¡, con las que solíamos pagar a los artistas callejeros de nuestras ciudades.

Jimena Sánchez Calderón. ZARAGOZA

