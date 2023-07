Cartas al director de HERALDO: El populismo de Putin

El populismo de Putin

La guerra de Ucrania parece estar incubando un cambio en lo que hasta ahora ha sido el orden político válido del mundo occidental. No se ve a corto plazo –llevamos ya 16 meses de guerra– una solución o avance en la resolución del conflicto. Abortado en lo que parece haber sido un golpe de Estado impulsado por Wagner, el grupo de los mercenarios en la guerra, la situación volverá a sus sangrientos y penosos cauces.

Por otra parte, no es descabellado pensar que Trump gane las próximas elecciones en EE. UU. en noviembre de 2024 y ha declarado que, si esto ocurre, en 24 horas acaba con la guerra en Ucrania. Y esto no por la fuerza, sino porque hay ‘química’ con Putin. Y esta química o empatía es mutua. El líder soviético también lo ha declarado así. Los puntos de unión de ambos líderes son, por encima de otras consideraciones, ‘populistas’. Si se acordase la paz fruto de estas consideraciones, se daría paso a un nuevo orden político internacional. Mientras tanto, las proposiciones de alcanzar una paz en la zona se suceden sin resultados positivos. Los doce puntos del plan chino para lograr la paz en Ucrania, fruto de la visita de Xi Jinping a Moscú, han sido rechazados por Putin. Igual suerte han corrido las propuestas de paz presentadas por los líderes africanos. Y eso que Putin llegó a sonreír abiertamente con ellos y se mostró especialmente afectuoso. El Vaticano también ha presentado un plan de paz, así como el presidente francés Macron y el canciller alemán Olaf Scholz. Todo sin ningún resultado sustancioso. Silvio Berlusconi (populista a tope) compartía una excelente amistad con Putin. "Para mí –dijo Putin–, Silvio fue una persona querida, un verdadero amigo". Visitó Crimea tras la anexión por Rusia en 2014. De vivir Berlusconi, seguro que apoyaría al populismo de Putin.

Francisco J. Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

El debate caliente sobre las propinas

El debate caliente sobre la voluntariedad u obligatoriedad de dar propinas a los camareros de los restaurantes en nuestro país –entre otros– sigue manteniéndose hoy día en tela de juicio. Porque, habiendo sido una costumbre muy arraigada en nuestra nación desde tiempo inmemorial, en estos tiempos que corren de inflación galopante, bien pocos parecen hallar la solución perfecta al mismo. Cuando uno la deja sobre la mesa tras una comida o una cena, un comensal puede sentirse ‘culpable’ por gastar más dinero del que aparece en la factura, mientras cuando uno no la deja, puede sentirse ‘culpable’ por los camareros. Lo verdaderamente cierto es que hay división de opiniones, ya que algunos son partidarios de no darlas, aduciendo que sería mucho más digna y justa una revisión del convenio colectivo hostelero, a la vez que otros ven con orgullo y satisfacción esta ‘gratificación’ o ‘extra’, al considerarlas detalles o gestos de amabilidad, complementarios a sus ajustadas nóminas, por sus buenos servicios a los clientes. Y es que, al haber jurisprudencia no uniforme por la cual cuando el empleador no las prohíbe, se entiende que las tolera y las considera parte de la remuneración del empleado, ya tenemos el debate caliente.

Casilda Sánchez Calderón. ZARAGOZA

Tiempo de descanso

Terminado el mes de junio, acaban de dar comienzo las anheladas vacaciones de verano. El final del curso escolar, los descansos de los padres en sus trabajos, invitan a la tradicional salida del hogar, a un entorno de playa, montaña o fuera del país. Pero este verano, tal vez sea el más caro de la serie histórica. Según el INE, los paquetes turísticos han subido un 10% y los hoteles el 20%. Cuando llegue septiembre, mes tradicional de la compra de material escolar, se convertirá en el de la ‘cuesta otoñal’, con el aumento del gasto vacacional y escolar. Pero la convocatoria a las urnas el 23-J, ha truncado el descanso de periodistas y analistas políticos; también para los que han sido elegidos en las mesas electorales. La desconexión del trabajo para este colectivo al menos en el mes de julio no va a ser posible por la cita electoral. Tampoco van a existir vacaciones para el 36% de los españoles que, según la última encuesta de condiciones de vida del INE, no pueden permitirse una semana fuera del lugar de residencia. por el descanso en el estío, unos van a tener que pagar más, otros no podrán desconcertar por trabajo, junto al elevado número de personas para quienes las vacaciones fuera de su entorno son un lujo. En este momento de la historia tan distópico, llaman la atención las recomendaciones de los expertos en salud, en particular la mental, y la viabilidad de poder seguir sus consejos. Ya sea por economía o por la política, este verano va a ser distinto a todos los anteriores. Esperemos que no surjan sorpresas que cambien los planes vacacionales. Descanso sí, ¿pero para quién?

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Sánchez hasta en la sopa

Desde junio de 2018 que lleva gobernando Sánchez no había concedido entrevistas a las cadenas y medios que no le son afines, jamás, y ahora se ve en la necesidad, él o por consejo de sus asesores, de aceptar e incluso reclamar su presencia en los medios digamos de la competencia. Los medios y las cadenas no son reacios a una entrevista sin límites con Sánchez, pues puede dar mucho juego y, sobre todo, mucha audiencia. Y este es el momento, no hay otro mejor, cuando se va a dirimir, el 23 de julio, si Sánchez o Feijóo. Hasta se ha inventado el presidente entrevistas haciendo él de conductor con algunos de sus ministros más destacados de cara a la opinión pública, pero ese invento no sé si le dará rédito pues es entre los suyos y para los suyos. Algo que me hace mucha gracia es ver que los políticos siempre van con la lección y consignas bien aprendidas. Esto resta credibilidad e iniciativa. Dejen de tomarnos por niños, cada ciudadano ya tiene claro de qué palo va cada cual. Nos vamos a hartar de verlos hasta en la sopa. Tanto asesor, y nadie se ha parado a pensar que lo mucho cansa.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Pignatelli

Hace 230 años, un 30 de junio de 1793, fallecía en Zaragoza Ramón Pignatelli de Aragón y Moncayo. Quizás uno de los hombres más ilustrados de Aragón y España en la segunda mitad del siglo XVIII, uno de esos aragoneses que, con su mente abierta y mirando siempre más allá de los rígidos preceptos de la época, intentó trabajar por la sociedad en la que vivía. La obra por la que será siempre recordado aún perdura: el Canal Imperial de Aragón. Ni grandes enemigos de esta obra, costes financieros ni dificultades técnicas pudieron con su entusiasmo.

Fran Lucas Herrero. ZARAGOZA

