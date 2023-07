Absolutamente dramático y devastador, el incendio de Ateca y Bubierca, del que dentro de unos días se cumplirá un año, provocó una profunda huella emocional que aún hoy no se encuentra sanada. La gravedad del daño medioambiental causado y las numerosas pérdidas materiales generaron una abierta desolación que obligan a las administraciones a una profunda reflexión sobre los repetidos desgarros que sufre el medio rural. El territorio, un espacio que debe contar con una especial protección que garantice el sostenimiento de la actividad económica y la defensa del patrimonio medioambiental, no puede añadir a las muchas incógnitas sobre su futuro una amenaza constante

El incendio forestal de Ateca y Bubierca se convirtió en un triste ejemplo, en una brutal imagen que mostró la fuerza destructora del fuego. Cerca de un año después de este gran incendio -fueron unas 14.000 las hectáreas quemadas en once pueblos-, Aragón se adentra en los meses más calurosos del año víctima de un miedo que nos vuelve a situar ante la incertidumbre. La dedicada y esforzada tarea de los profesionales empeñados en los trabajos de prevención y extinción se expresa siempre insuficiente ante el extenso e inabarcable territorio aragonés y, aunque no deja de ser una ilusión pensar en un futuro sin incendios, sí que se debe abordar este trabajo desde las nuevas evidencias científicas que arroja el cambio climático. Para todo ello, también se hace necesario conocer con el máximo detalle lo ocurrido. Las diligencias abiertas, que podrían prorrogarse seis meses más ante la complejidad de la investigación, deben servir para que se aclaren las causas y las responsabilidades. No alcanzar a valorar con una imprescindible exactitud la magnitud de lo ocurrido ofrecería una visión parcial y todavía más dolorosa de la realidad.