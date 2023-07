Cartas al director de HERALDO: Música, siempre música

Música, siempre música

TConfieso que me mueve el interés, el egoísmo, la vanidad. Confieso que ver bailar y oír cantar jotas a mi nieta Lola es algo a lo que no nos podemos resistir los abuelos; si, además, días después participa en una gala de música, baile, danza y ballet en la sala Mozart, el placer se une al deseo y a la obligación de comprobar el aprendizaje y los avances musicales y la gracia de sus pasos.

Pero una vez que te invade el sonido de las guitarras, bandurrias y sones de las jotas y las castañuelas, quedas hechizado por el espíritu superior musical, danzante y acogedor que es la jota aragonesa; aunque esperes el momento, la dulzura, la emoción y hasta alguna lágrima que resbalará cuando actúe la pequeñita. En el Centro Cívico de Garrapinillos, apreciamos la labor de la Agrupación Cultural el Cachirulo, que no falta ningún año y nos da los recitales que elevan nuestro canto regional-nacional-mundial, que espera el reconocimiento de Patrimonio Mundial Inmaterial por la Unesco. Bailaron el ‘Bolero de Caspe’, ‘La Canastera’, ‘El baile de Los Mantones’, el ‘Bolero de Zaragoza’; y cantaron ‘La trilladora se tapa’, ‘Soy de Aragón, soy de España’, ‘Las rosas y los claveles’ y, a dúo, ‘Qué triste será labrar’, entre otras. Éxito rotundo. En la sala Mozart, de nuestro Auditorio municipal, nos deleitaron las alumnas del Centro de Danza Arantxa Argüelles...¡qué gran trabajo, qué arte, qué entrega y disposición de alumnas y profesoras! Allí quedamos integrados, inmersos, elevados al séptimo cielo, a los compases de la música variada, de la danza clásica a la más moderna expresión de movimientos elegantes, sutiles, coordinados, ejemplares. Definitivamente, fuimos a vivir momentos inolvidables con nuestra nieta y volvimos gratamente impregnados del arte y de la música. Música, siempre música.

José Javier Forcén Ruiz. Zaragoza

Una sanidad no deseada

Lamento escribir esta queja. El día de Santa Orosia, por la tarde, nos desplazamos desde Jaca al Hospital Universitario San Jorge (Huesca) para dejar ingresado a mi sobrino y ser intervenido al día siguiente, en una intervención programada, de un problema de vesícula que arrastra desde hace tiempo. Cumplimentado el ingreso iniciaron los preparativos para la intervención (rasuración de la zona afectada, colocación de vial y goteros, medicación específica, etc.). Allí quedó bajo el cuidado de una persona allegada. Tras llegar al hospital sobre las 8.00, mi hermana ha llegado a la habitación de su hijo para esperar la información de los médicos. Nos han llamado para decirnos que sería intervenido en tercer lugar... y sobre las 11.30 el cirujano ha vuelto a llamarnos para decirnos que no podían intervenirlo porque no había camas disponibles en la uci. Tras darle el parte de alta para abandonar el hospital a la espera de otra ocasión, se han visto ‘en la calle’ y a la caza del autobús de línea para regresar a su domicilio de Jaca. A todo lo anterior se une, como agravante, el deficiente estado físico del paciente (que reside en el Centro Manuel Artero de Huesca – Vitalia y requiere atenciones especiales), la incidencia negativa de su problema vesicular en su estado anímico y de salud física y el depender de transportes públicos para los desplazamientos desde Jaca a Huesca cuando se encuentra en el domicilio materno.

Carlos García Pallaré. ZARAGOZA

Gracias, señor Azcón

Escribo esta carta para expresar mi agradecimiento al señor Azcón porque, en apenas unos días, ha logrado movilizar mi voto frente al fracaso de quienes podían apelar a él. Soy joven, homosexual y, supongo, ya expodemita, y no tenía ninguna intención de votar en las próximas elecciones generales porque creo que, como cualquier votante de izquierda, sufro un nivel de hartazgo considerable. Creía –visto está que ingenuamente– que, aunque supusiera un freno al progreso, un gobierno del PP no iba a hacer daño a nadie. El PP acostumbra a llegar tarde a la concesión de derechos y libertades, pero solía tener la decencia de, por lo general, mantenerlas. Sin embargo, el respaldo del PP a una presidenta de las Cortes de Aragón públicamente conspiranoica, impregnada de fobias, odio e ignorancia, que denosta a la institución y a nuestra Comunidad tanto o más que a quienes le han conferido el honor que ella desluce, me hace temer seriamente la regresión en derechos y libertades que puede suponer cualquier gobierno del PP apoyado en Vox. No tenía ninguna ilusión por votar en las próximas elecciones, señor Azcón. Pero su ambición sin ser capaz de poner límites a sus socios ha conseguido que vaya a votar por miedo. Gracias, supongo.

Víctor Herrero Silvestre. ZARAGOZA

El cierzo

Pocas cosas hay que sean más características de Zaragoza que el cierzo. A las personas que vienen de visita o turismo siempre les sorprende cómo podemos acostumbrarnos a vivir con él, la respuesta es… porque no nos queda más remedio. El cierzo, ese viento recio, duro, fuerte, que cuando sopla en invierno muy frío nos obliga a subirnos la bufanda hasta la nariz y a escondernos dentro del abrigo hasta que nos hacemos contracturas en la espalda y los hombros. Sinceramente, lo odio. En cambio, en verano, cuando estamos a 37 grados o más , cuando sopla el cierzo es como si una mano gigante moviese un abanico que nos seca el sudor y nos refresca. Entonces el cierzo me gusta. Y es que, con el cierzo pasa como con otras muchas cosas en esta vida, que en sí mismas no son absolutamente buenas o malas. Como diría un gallego… depende.

Pili Pardos García. ZARAGOZA

Elecciones generales

¿Se han dado cuenta de que nuestros políticos nacionales se están convirtiendo en los nuevos protagonistas de los medios de comunicación estatales y privados? No hay nada como unas elecciones para que todos salgan a la luz como luciérnagas. Que si ‘La mejor España’, ‘Un Verano azul’, ‘Escuchar y dialogar’, ‘Antes de hacer tu maleta deja hecha la suya’... u otros, son frases que vamos a oír y ver a lo largo de un mes de mítines y entrevistas hasta la saciedad. La verdad es que sin fútbol, sin el ‘Sálvame’ tras 14 años de emisión, sin un ganador claro y con la vuelta del Gran Prix a televisión, el inicio del verano se presenta caliente y no solo por el tiempo atmosférico, sino por el espectáculo que nos van a dar los cabezas visibles de los partidos y sus promesas y cambios de opinión para conseguir los votos que les aúpen al trono del poder. Ojalá esto pase pronto y que este verano ni sea azul ni rojo ni verde ni morado o de otro color. Los ciudadanos queremos verdad, seriedad, medidas, realidades y verdaderos políticos por y para la calle y sus gentes.

Juan José Mairal Herreros. Sabiñánigo (Huesca)

