Cartas al director de HERALDO: Acerca del Ingreso Mínimo Vital

Como en la política y sus miembros, en lo referente al Ingreso Mínimo Vital (IMV) también existe controversia. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha manifestado que esta ayuda destinada a mejorar la economía de 800.000 potenciales hogares solo había llegado a 284.000 (35%) a finales del año pasado.

Para UGT, esta ayuda tiene que ser un hecho para 850.000 hogares antes de terminar 2023. El Ministerio de Seguridad Social afirmaba que el IMV había llegado a 560.000 hogares a finales de enero de 2023. Este ministerio acusa a la AIREF de no haber confirmado los datos. ¿Será verdad? Lo cierto es que casi 50.000 familias preceptoras de este ingreso tuvieron que devolver de media 2.600 euros al Estado, pues, al revisar su renta anual, el 16% de estos hogares fueron dados de baja y el 67% vieron modificados los importes a percibir. De lo que no habla el ministro es de la recomendación de la AIREF en la automatización de la prestación, proponiendo una base de datos única sobre renta, patrimonio, impuestos y conjunto de prestaciones. Tal vez el próximo Ejecutivo tome nota de esta recomendación, porque lo visto hasta la fecha es una pésima gestión de esta ayuda tan necesaria en cientos de miles de hogares. Como siempre ha pasado, los ciudadanos son los perjudicados, al no llegar la prestación y si llega, tener que devolver dinero. No solo la solicitud del IMV ha sido un laberinto. Ayudas como el bono cultural han tenido las mismas dificultades. Queremos ser un país progresista, moderno y digital. A la vista de lo comentado, nos queda un largo camino para lograrlo, con unos políticos que proponen y la Administración tramita según los medios de los que dispone tanto técnicos como de recursos humanos. Pero estos son asuntos baladíes en los debates de los políticos.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Gracias, Núria Espert

Estuve en nuestro Teatro Principal el pasado jueves día 2 de junio. Actuaba Núria Espert con la obra ‘La hija del Aire’. Soy un empedernido admirador de la Espert desde sus primeras actuaciones en Zaragoza bajo la dirección de Armando Moreno, su marido. Siempre la he admirado y he valorado su entrega y sus recorridos por España para que todos pudiéramos valorar su entrega al noble arte de la interpretación teatral. Todavía conservo alguno de los folletos con la programación de sus actuaciones: ‘El anzuelo de Fenisa’, ‘Doña Rosita la soltera’ y ‘Divinas Palabras’ son algunos de mis recuerdos de su arte. A pesar de su ya avanzada edad, Espert sigue en el escenario, y ofreciendo su arte a los espectadores de provincias, a diferencia de algunos colegas suyos que solo actúan en Madrid y poco más. Estuve muy a gusto en mi butaca y agradecí que Núria nos siga teniendo en cuenta a algunos veteranos aficionados de su arte y su entrega. Gracias, Núria.

José Ignacio del Diego Lajusticia. ZARAGOZA

Tele Pedro

Una nueva cadena de televisión ha nacido: Tele Pedro. Emite desde la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, donde se ha instalado el plató televisivo, no desde el Falkon. Su programa estrella lleva por título ‘Yo soy el mejor’ y su presentador es Pedro Sánchez disfrazado de entrevistador. Para que resulte exitoso, el público debe aplaudir a rabiar, para lo que previamente se han seleccionado los asistentes. Los entrevistados son subordinados del propio presentador. El Consejo de Administración de Tele Pedro está conformado por cientos de asesores a sueldo del entrevistador del programa. Hay expectación por conocer si entre los próximos entrevistados estarán Yolanda Díaz, Otegi o Irene Montero. O algún trabajador que atiende al Sr. Sánchez en Moncloa. Parece que Pablo Iglesias está descartado. Hay interés por conocer el nivel de audiencia, que pronto facilitará el CIS, dado que el final de la emisión está previsto para el 23J. Esta nueva experiencia televisiva, a no dudar, será analizada por televisiones de España y, por supuesto, del mundo entero. Si consideran que es adecuada para mejorar sus niveles de audiencia, es muy posible que fichen al presentador y su futuro estará resuelto, no siéndole necesario postularse para la OTAN. Con el tiempo lo sabremos.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

La polémica presidenta de nuestras Cortes

Con las prisas del futuro presidente y la falta de acuerdos, principalmente con los partidos de izquierda que, con su abstención, hubieran asegurado a Azcón la gobernabilidad de Aragón, finalmente se ha elegido el camino más fácil, pero también el más polémico: dar la presidencia de las Cortes a la diputada ultraderechista de Vox Marta Fernández para, en reciprocidad, conseguir el apoyo del partido de Abascal en la investidura. Hubiera bastado el voto en blanco de quienes ahora se echan las manos a la cabeza para evitar que fuera la segunda autoridad de nuestra Comunidad. En el País Vasco y Navarra han sabido ponerse de acuerdo izquierdas y derechas para que no entrará Bildu en sus instituciones. Aquí, más papistas que el Papa, han preferido enrocarse en su partidismo. Queda esperar que quien en esta legislatura tiene encomendado ordenar y dirigir los debates de nuestro Parlamento, la hasta ayer tuitera negacionista de la violencia de género o el cambio climático, se adapte a su nueva situación de imparcialidad.

Daniel Gallardo Marín. Garrapinillos (Zaragoza)

El grupo Wagner y los almogávares

Entonces, Andrónico II, emperador de Bizancio, a punto de sucumbir ante los otomanos, había contratado a un grupo mercenario originado en nuestra Corona de Aragón, la Gran Compañía Almogávar. Comandados por Roger de Flor, los almogávares obtuvieron éxito tras éxito en sus batallas, luchando siempre bajo la bandera de las cuatro barras de Aragón. Pero cuando los mercenarios se convirtieron en una presencia incómoda, el hijo del emperador, Miguel IX Paleólogo, eliminó a Roger de Flor y su guardia tras haberlos engañado con una invitación a un banquete que resultó ser mortal, pensando que descabezándolos, los almogávares se desactivarían. Sin embargo, la reacción de las tropas que quedaban, al mando de Berenguer de Etenza, fue brutal. Tanto, que ha pasado a la historia como ‘La venganza Catalana’. Saquearon y arrasaron buena parte de Grecia, probablemente gritando sus consignas habituales: ‘Aragó, Aragó’, ‘Sant Jordi’ y el famoso ‘Desperta, ferro’. Acabaron por crear los ducados de Atenas y Neopatria, nominalmente dependientes de la Corona de Aragón.

Fernando Valiño García. MADRID

