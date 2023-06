Asistimos con inquietante perplejidad a una creciente polarización política y a la excesiva digitalización de los debates públicos que los desvirtúan y los convierten en mero ruido y artificio. Ante esta situación, me preocupa sobremanera la alocada marcha hacia ninguna parte que padecemos los que tenemos ideas y criterios progresistas.

Trato de buscar respuestas releyendo a Walter Benjamin, intelectual intenso, abigarrado y perspicaz, perseguido por los nazis hasta la frontera de la España franquista: "El mundo... solo vive de sí mismo: sus excrementos son su nutrición". No creo que ese alimento mejore el mundo. Para eso, como decía la simpática Mafalda, prefiero que pare el mundo que yo me bajo.

Me pregunto, al igual que la escritora norteamericana Toni Morrison: ¿para qué sirve este mundo si no puedo inventármelo a mi gusto? La situación actual me obliga a construir una ficción que me permita recuperar la esperanza. Preciso, con urgencia, inventarme el mundo a mi gusto, imaginarlo siguiendo mis ilusiones. Frente a la insensatez actual, necesito construir una ficción que me permita continuar soñando.

Los acontecimientos son ruido y estridencia, y solo me producen enfado e ira. Pero no solo a mí, sino a muchos que como yo sueñan y pelean por construir e imaginar un mundo mejor. Tengo la sensación de que la situación política que vivimos puede causar verdaderos terremotos sociales y políticos e incluso desembocar en violencia, a no ser que la negociación y la altura de miras lo impidan. Aplico una austeridad en la economía de mis sentimientos, porque veo cómo se esfuman las ilusiones puestas en un futuro que ojalá todavía no se haya malogrado. Sentir con el optimismo de la voluntad y el pesimismo de la inteligencia, reencontrarme con la política sin descréditos ni discursos sectarios.

Al recordar el pasado para entender el presente, compruebo que las revoluciones han sido la respiración de la historia. Si no ocurriesen, la historia se ahogaría. Rescatan el pasado al inventar el futuro. Creo que son días de reconstrucción del común, días de escucha y no de desencuentros mediáticos de los que solo se miran su ombligo.

En tiempos de confusión e incertidumbre hay que buscar una forma de hacer política que, lejos de sectarismos, nos ayude a recuperar la ilusión y la esperanza

Quiero imaginar que otro debate es posible, que puede instalarse otra manera de hacer política, que se puede recuperar la esperanza y que la campaña electoral puede desarrollarse sin que impere una desconfianza evidente tras lo ocurrido estos días pasados. Hay que dialogar sin empecinamientos para impedir retrocesos en derechos y avanzar en libertades, consolidando el papel de lo público para construir un Estado de bienestar que permita romper las barreras de género, procedencia o renta, para crear una sociedad más igualitaria. Una sociedad diversa, poniendo en valor la voluntad de recuperar las ilusiones en un futuro mejor.

Es hora de gestionar adecuadamente el pasado. Desde hace tiempo, como señalaba Octavio Paz, conocemos la diferencia entre militar y comprometerse con las ideas. Son maneras diferentes de entender la participación política. El compromiso implica comprensión y pensamiento crítico; la militancia, obediencia y disciplina. Son días de pasmada perplejidad difíciles de comprender para gentes que están en la senda marcada por el sentido insobornable que desarrolla la creencia en el bien común y en la justicia e igualdad.

Algunos analistas nos advierten de que nos encontramos ante un cambio de época en el que vamos a tener que enfrentarnos con problemas con los que la humanidad no ha tenido que enfrentarse hasta ahora: el aumento acelerado de las desigualdades sociales y económicas, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el uso de recursos que sobrepasa los límites del planeta, el retroceso democrático y las nuevas tecnologías, que suponen una ruptura radical con lo conocido. Todo ello nos amenaza y nos conduce a un futuro incierto. Por eso en estos momentos es importante que nuestros representantes políticos sean conscientes de ello y de la imperiosa necesidad de continuar aprendiendo para mantener la esperanza en un futuro mejor y salir de la perplejidad pasmada que nos rodea.

Hay que recuperar la esperanza en el futuro. La esperanza es la mejor manera de combatir los fanatismos. Construyamos una ilusión en la que podamos creer y que sirva para algo, que al menos sirva para recuperar la esperanza en la construcción de un mundo mejor.