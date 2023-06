A veces nos cuentan cosas de otros mundos, que no son otros por la lejanía ni por el tiempo, sino, sencillamente, porque no son el nuestro, son los mundos de otros: sus percepciones. Es sólo eso lo que los hace otros: no es lo mismo para mí tierra, por ejemplo, que para ti. Donde escucho tierra yo veo la mía y tú verás la tuya.

Quizá coincidamos en muchos conceptos y en unas pocas opiniones, pero mi mundo y el tuyo, aunque vivamos cerca, aunque vivamos juntos, serán siempre distintos porque son distintos nuestros sueños y experiencias. Y aún así a veces nos empeñamos en creer que nuestro mundo es el mundo de todos. Y hasta, sin darnos cuenta, llegamos a considerar propias las miradas de otros, esas que nos han expuesto rodeadas de sentimiento.

Oí muchas veces hablar mal de una persona a la que no conocía más que de habernos visto alguna vez y de soslayo. Pero quien así hablaba es un amigo a quien aprecio, de manera que, a fuerza de escucharlo tantas veces y tan herido, llegué a creer que esa persona era una mala persona. Y ayer la vida me puso frente a ella. El recuerdo de las palabras de mi amigo se puso en pie. Pero era una barrera y tuve que apartarla para poder acercarme. Tuve la oportunidad de comprobar que es una persona educada, atenta y muy generosa. Y aunque puedo comprender que en el mundo de mi amigo sea de otra manera, en el mío mantendré mi propia perspectiva. En muchas ocasiones otro punto de vista ayuda a ver mejor las cosas; sin embargo, en otras, las oscurece. Esto ocurre sobre todo cuando se trata de personas.

Tengo otro amigo que sólo habla de otras personas para decir cosas buenas de ellas. Si no tiene nada bueno que decir, calla. Y es de mucho agradecer porque, para empezar, no es agradable oír hablar de miserias y flaquezas cuando no podemos hacer nada por remediarlas y, además, porque me produce una especie de asco, que a veces es lástima y otras es rabia, oír hablar mal de alguien que no está, que apenas conozco o de quien conozco aspectos mejores.

A veces cuesta aceptar que nuestros amigos sean también amigos de nuestros enemigos. Sin embargo somos un ser humano distinto en cada universo personal y quien es hostil en el nuestro puede ser en otro afectuoso. La persona a la que conocí ayer es en el mío inteligente, discreta y afable. Fue un placer pasar un rato con ella.