Cartas al director de HERALDO: La dilución del conocimiento

La dilución del conocimiento

En los muchos años que llevo como profesor de instituto el cambio más determinante al que me he visto abocado ha sido el de adaptar las pruebas de calificación escrita, con el fin de que el alumno sepa la forma y el contenido de cuanto se le puede preguntar. Esta deriva se plantea también en la Evau e incluso en la universidad.

La explicación está en la conversión de la enseñanza en un contrato objetivable entre los docentes y sus alumnos y en la aceptación del concepto de diversidad hasta sus últimas consecuencias. El docente imparte su clase, sin relación con otros compañeros, conforme a un proyecto que diseña sus clases a la medida emocional y comprensiva de sus alumnos. Nada más lógico que saber qué conoce el alumno para ir sumando conocimientos, pero también nada más discriminador que desatender cauces de unión con otros alumnos y otros centros. Por supuesto, hay alumnos con necesidades educativas especiales que requieren medidas concretas, pero no es justo proponer proyectos con dinámicas especiales para todos los alumnos. El conocimiento de las preguntas que entrarán en el ejercicio es una adaptación para que el aprobado sea fácil de obtener. Es una dinámica viciada, la nota de un alumno se obtiene con conocimientos que se parecen poco a los obtenidos por otro alumno del mismo curso en otro centro. Es urgente incluir procesos de racionalidad en el sistema educativo, muy sesgado en las últimas leyes hacia la individualidad y desequilibrado en el conocimiento. Aunque tal vez se desatienda el criterio cognitivo y se apresure a blanquear el sistema con programas que reorientan el conocimiento: aprendizajes por proyectos y competencias, aprendizajes colaborativos, de altas capacidades, bilingües, etc. En definitiva, diluir el conocimiento al que ya no se considera el motor escolar.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Imitar a la tortuga

Fui a acompañar a mi madre al consultorio médico del barrio. Por cierto, mi madre tenía cita a las 8.15 y me despertó tres horas antes, siendo que estamos a diez minutos andando. Al llegar había una fila bastante larga, y algunas incidencias. Hubo una señora que armó una bronca porque las del mostrador le decían que tenía que tener unas etiquetas para las muestra que llevaba para entregar, ya podéis imaginar de qué. La señora decía que la del otro mostrador le dijo que pasara así y las que la atendían le decían que no, por lo que muy enfadada les dijo: «Siempre estáis igual, como solo vivís tomando café...». Las del mostrador no vi que se defendieron mucho, no sé si le dieron la razón y lo hicieron por no entrar al lío. Pero lo que llamó mi atención era la señora que estaba delante nuestro. Iba por mitad de fila y se le había olvidado una muestra del análisis, llamó a su marido y le dijo que se la trajera. Llegó su turno y dijo lo sucedido, a lo cual le dijeron que cuando llegara se lo pasara. ¡Qué paciencia tuvo la señora!, estaba tan confiada en que su marido llegaría que solo esperó tranquilamente. Si hubiera sido yo, mínimo cinco veces hubiera llamado, y con un ataque de nervios. La paciencia es una de las virtudes más valiosas que puede tener el ser humano, por eso la tortuga, según la especie, puede vivir hasta 150 años. A veces tenemos que imitar a la tortuga y no a la liebre...

Adela Abreu. ZARAGOZA

Se acercan las elecciones

Conforme se acercan los comicios, el Ejecutivo acentúa su enfrentamiento con el PP, mientras defiende las bondades del sanchismo (aún por ver). Paralelamente Sánchez sigue intentando ocultar su desastre nacional luciendo palmito en auto-shows televisivos donde airea los miedos a la extrema derecha, pero calla ante acólitos de confianza que elogian a proetarras y secesionistas con los que sigue cerrando acuerdos que niega sin rubor, ó permite los descréditos de una politizada Fiscalía y los sospechosos chantajes de Marruecos, que sigue negando fronteras y españolidad de las plazas norteafricanas mientras sus pateras alcanzan nuestras costas. Dura herencia para la opción política que acceda al Ejecutivo, pues deberá actuar sin dilación, evitando claudicaciones y errores pasados, con visión de Estado, fomentando diálogo, flexibilidad y estrategia política frente a cualquier ambición personalista, priorizando planes de renovación política, económica, laboral y social, garantizando la seguridad en calles y fronteras, cortando las inyecciones económicas al secesionismo, saneando la penosa imagen dada en el exterior y liderando la regeneración constitucional. Lamentablemente, el día a día nos muestra unos líderes de la derecha ingenuos, enredados en absurdos protagonismos, parcos en sentido común, precipitando el cierre de acuerdos con programas contradictorios o poco elaborados, lo que da oxígeno al Ejecutivo socialista. No es esta la mejor tarjeta de presentación para un candidato que quiere ilusionar al votante y levantar el país.

Miguel Ángel Moliner del Ruste. ZARAGOZA

La aberración

La previsible alianza PP-Vox no presagiaba nada bueno, pero a la primera de cambio ya se ha manifestado una auténtica barbaridad: entregar a una diputada ultra nada menos que la presidencia de las Cortes de Aragón. Una mujer que, según los medios de comunicación, se ha apresurado a borrar sus mensajes de odio vertidos en las redes sociales, que reúnen lo peor de una ideología: negacionismo del cambio climático y de las vacunas, insultos, transfobia, xenofobia, fanatismo religioso, antifeminismo. Que esto suceda en Aragón, tierra de tolerancia y progresismo, me parece una aberración que solo el PP, en su afán por gobernar, podía perpetrar. Nunca antes estuvo tan mal representada en democracia la presidencia de las Cortes aragonesas. ¿Cómo hemos llegado en estas tierras a esto?

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Más respeto a Agustina

Soy un zaragozano de 88 años, orgulloso de mi ciudad y de su historia. Hago una llamada de atención al nuevo Ayuntamiento con relación al monumento a Agustina de Aragón que tenemos en la plaza del Portillo y que está sometido a un maltrato y deterioro por parte de niños y algún que otro adulto. Deberíamos tener un gran respeto por nuestros héroes y heroínas de Los Sitios de Zaragoza que allí están representados. Podría estar más protegido y la ciudadanía agradecería que, de alguna manera, se pusiera fin a esta falta de civismo con uno de los monumentos más valiosos de la ciudad, obra del gran escultor Benlliure. En 1913 estaba protegido por una pequeña zona ajardinada y un cerco de hierro trabajado artísticamente.

José Luis Romero Merle. ZARAGOZA

