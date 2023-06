Cartas al director de HERALDO: Termina la pandemia, pero siguen sus secuelas

Termina la pandemia, pero siguen sus secuelas

Hace poco tiempo la OMS declaró el final de la pandemia de covid-19 que ha mantenido en jaque a gobiernos de tantos países durante tres años, noticia que debe celebrarse con gran alegría debido a las numerosas muertes que ha causado y también por los efectos psicológicos que ha dejado en parte de la población.

Se trata de pasar página y hacer que retomemos paulatinamente nuestras vidas y pensar que todo fue como un mal sueño que por fin se desvanece. Es lícito que así sea y que por fin todo vuelva a lo que entendemos por normalidad. El problema es que ese sueño todavía sigue siendo una pesadilla para un numeroso grupo de personas que sufren las consecuencias bien de una covid persistente bien de los efectos adversos que las vacunas les causaron. Para nosotros, el tiempo se ha parado. Permanecemos en una especie de limbo, esperando que políticos y sanitarios decidan ponerse manos a la obra para afrontar nuestros problemas de salud y darles una solución, que investiguen qué nos ha pasado y que intenten encontrar una solución. El miedo surge al pensar que ‘muerto el perro se acabó la rabia’ y que seamos los grandes olvidados si se da por zanjado el tema de la pandemia y se obvian las secuelas que ésta ha dejado en nosotros. Un buen país se define por el grado de empatía y preocupación que muestra hacia sus ciudadanos. Poco podría decirse de aquel que deja tirados a sus ‘heridos de guerra’ cuando esa ‘guerra’ ha terminado, y me niego a creer que un país como el mío vaya a ser capaz de tal ignominia. Señores políticos y sanitarios, desde aquí lanzo este guante y espero que alguno de ustedes lo recoja. Hagan gala del juramento que en su día hicieron. No nos merecemos menos.

Araceli Pontaque Gracia. ZARAGOZA

La torre de Villanueva de Jalón

Para quienes luchamos por sueños que apenas son compartidos, que una de esas luchas nos dé la alegría de ver que la denuncia, pasado el tiempo, ha tenido respuesta se agradece y anima a seguir luchando por el bien común. Muchas gracias a HERALDO por hacerse eco de un atropello a la cultura olvidado por casi todos. Santiago Gimeno Val y Antonio Maestro Gil, vecinos de la comarca de Valdejalón, hemos reiterado hasta la saciedad el abandono de un monumento mudéjar en Villanueva de Jalón-Chodes a todos los estamentos públicos posibles, sin tener una respuesta adecuada. Más parece que hay interés en que se hunda o que no hay capacidad política de querer solucionarlo. Un núcleo abandonado por todos y que, a pesar del pomposo nombre de ‘mudéjar aragonés, Patrimonio de la Humanidad’, resulta curioso que en ayuntamientos, comarcas, diputaciones, gobiernos autonómicos, estatales, europeos, incluso en la Unesco, no haya una voz que clame justicia por un pedazo de historia del que deberíamos sentirnos orgullosos en esta tierra aragonesa. No sólo duele el abandono de esta pequeña torre mudéjar, el intento de crear un basurero-escombrera ilegal a sus pies es la continuación de una falta de respeto hacia la belleza de un entorno que ha merecido la visita de infinidad de personas, artículos de prensa, libros, cámaras de televisión, etc., donde se lamenta el absoluto abandono de este espacio. Han sellado el ‘basurero’, algo es algo, pero un monumento de casi seis siglos de historia bien merece que quienes hablan de cultura sepan conservar como un tesoro un bien común que no debe desaparecer por la indiferencia de los poderes públicos.

Antonio Maestro Gil. MORATA DE JALÓN (Zaragoza)

Fecha inapropiada

Después de las elecciones del 28 de mayo y del fracaso del PSOE y afines, el presidente del Gobierno tomó la decisión de convocar elecciones generales para el 23 de julio. Esta determinación ya habría sido analizada por los asesores de la Moncloa ante los nubarrones que se veían venir. Convocan elecciones en plenas vacaciones estivales, cuando muchos votantes están disfrutando de un merecido descanso. En democracia, suelen convocarse elecciones generales en días que puedan acudir el mayor número de votantes. La fecha más indicada podría haber sido a finales de septiembre. ¿Están los colegios electorales preparados para aguantar el calor que suponemos hará en esa fecha? ¿Los designados para las mesas podrán estar medio asfixiados o sofocados durante tantas horas? Los ciudadanos que ya han pagado sus vacaciones, al cambiar de fecha, ¿podrán recuperar su dinero? ¿Y el perjuicio en hostelería al tener que modificar las fechas de algunas reservas? ¿El colapso originado en Correos al aumentar el número de votantes que utilicen este servicio? ¿Los billetes que se han abonado para viaje en tren, avión, cruceros, etc.? Antes de fijar la fecha de elecciones hay que pensar en la vida de la gente. Claro que si lo que se busca es que disminuya el número de votantes, entonces ya es otra cosa.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Plaga de palomas

En el barrio de Jesús estamos con una plaga de palomas que nos hace la vida bastante difícil. Tengo un negocio de hostelería en la calle Santiago Lapuente y todos los días tengo plaga de palomas que hacen que tenga que estar constantemente limpiando la terraza, o llamando a los servicios municipales para que hagan lo propio. Así como en la plaza del Pilar y en otros sitios más céntricos se ha podido eliminar este problema, aquí también podría hacerse lo mismo. Espero que el mensaje llegue a las autoridades pertinentes y consigamos un barrio más limpio y una vida más saludable.

Juan David Medrano Aparicio. ZARAGOZA

Anomia, más presente que nunca

Estudiando Sociología de la comunicación, reflexionamos sobre lo que el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim ya mencionó hace más de un siglo, que los rápidos e intensos procesos de cambio en el mundo moderno generan importantes trastornos sociales. Reflexionamos también sobre un concepto central en la sociología, la anomia. Si hablamos de medicina, la anomia se refiere a la dificultad para reconocer el nombre de las cosas, un síntoma muy asociado al alzhéimer, pero en sociología la anomia supone en sí una situación social de conflicto de normas morales y de conducta, implicando un sentimiento que muchos individuos experimentan ante la falta de propósitos en la vida. ¿Es lo que están padeciendo muchos de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, hoy? ¿Una situación que los lleva a tomar decisiones drásticas con su vida? En un mundo tan cambiante y rápido, las relaciones, la comunicación cada vez son más superficiales. ¿Cuándo vamos a decidir rebajar el ritmo para recuperar el sentido? Realmente es una urgencia.

Montse Fernández Rodríguez. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es