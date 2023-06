Cartas al director de HERALDO: La felicidad en la despensa del alma

La felicidad en la despensa del alma

Leo en HERALDO ‘Una reflexión sobre la felicidad’, que razonablemente propone tratar de estar bien en lugar de aspirar a ser felices. Creo que al menos los mayores estamos de acuerdo.

Es verdad que hay momentos felices, y hay que ponerlos a resguardo de la vida que estamos viviendo, pero para estar bien hay que hacerle frente a uno de los peores momentos de la historia humana. Vivimos en "tiempos críticos y difíciles de soportar" y por eso hay muchas cosas que nos causan angustia y dolor. Según la OMS, una de cada ocho personas en el mundo sufre algún trastorno de salud mental. Y, a causa de la pandemia, en el 2020 los casos de ansiedad aumentaron un 26% y los trastornos depresivos graves un 28%. Aquellos que albergan alguna esperanza basada en el maravilloso Creador de la vida, o en alguna maravillosa casualidad, tienen más posibilidades a la hora de sufrir con equilibrio. Podemos imaginar lo que sería la vida si alcanzáramos esta promesa: "Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre" (Salmos 37:29). La esperanza en el hombre evolucionado que se está cargando el planeta no ofrece muchas posibilidades, pero el que la tenga ya tiene algo. Mientras tanto, sí, guardemos los tesoros que podamos, bien apretados en el alma. Algo así: ‘Luz de recuerdo’ (Poema). "En todos los lugares pequeños / que dejaron luz en el recuerdo lento, / quedó para siempre cita de encuentro / de dulce amor y hermosos sueños. / Si la mente llegara a enfermar, / quede esa luz en el alma, / suave cual bálsamo que calma, / cálida caricia que puede consolar. / Si el corazón perdiera su fuerza / quede la etérea luz de aquel lugar, aquel día, / de aquella noche, de aquella melodía, / de aquel rostro que el alma recuerda; / me abrazaría, me levantaría, me llevaría, / para afrontar el mal vivir, / o entre luces de amor, morir".

José Luis Sancho Sánchez. ZARAGOZA

Diabetes y exclusión

En términos científicos, la diabetes es una patología metabólica que se caracteriza por la presencia de azúcar en sangre debido a una deficiencia en el páncreas, que no produce insulina. Según la Federación Internacional de la Diabetes, con datos de 2021, en España hay algo más de cinco millones de personas que padecemos esta enfermedad. Pero la cuestión va más allá, y es que cuando a mí me diagnosticaron de diabetes con apenas diez años, jamás me indicaron que podría ser excluido de realizar según qué oficios; como es el caso de piloto comercial o militar, entre otros. Parece una cuestión incidental que un diabético no pueda ser piloto de aeronaves comerciales porque así lo dispone una Orden Ministerial de 2008, mientras que países como Canadá, Reino Unido e Irlanda sí permiten a sus diabéticos la obtención de certificados médicos que les habilitan para el manejo de dichas aeronaves, y hay estudios que afirman que no existe riesgo alguno. Esta discriminación vulnera uno de los principios básicos de la Constitución, la igualdad sin que exista discriminación alguna por cualesquiera motivos. No entraré en cuestiones políticas, pero hay normas que se deberían corregir dados los avances científicos y tecnológicos que hoy en día existen.

Alejandro Garijo. ZARAGOZA

No empadronado

Discriminado. Así me encuentro hoy. He ido a sacar el bono de la piscina y me han dicho que por no estar empadronado en Zaragoza debía pagar ¡el doble! que quienes sí lo están. Al ir a coger el tranvía me han indicado que al no estar empadronado en Zaragoza debía pagar más. Estos hechos no han ocurrido en Zaragoza sino en una localidad de su periferia. ¿Por qué si en un sentido se considera injusto no se considera en el otro? ¿Qué le parecerá al señor del bar de la ‘localidad vaciada’ que no vaya a hacer gasto a su negocio porque desde su ayuntamiento se ponen trabas para ir a su localidad? Esas instalaciones públicas no han sido sufragadas en exclusividad con dinero de la localidad en cuestión sino que han recibido dinero de la comarca, la provincia, la Comunidad, el Estado y la UE. Entonces, ¿por qué me discrimina, excelentísimo alcalde?

Pablo Ruiz Soria. CASETAS (ZARAGOZA)

Escuchar el mensaje

La asignatura pendiente de los partidos y de quienes aspiran a gobernar es la de saber escuchar. No supo escuchar Rajoy en 2011 la avalancha de votos al PP (más de 11 millones), y no cumplió sus promesas electorales y el votante le castigó duramente en las siguientes elecciones. Tampoco supieron escuchar el mensaje ni Albert Rivera, interpretando que le pedían sustituir al PP, ni Pablo Iglesias cuando con casi 80 diputados pensó que el electorado le ungía como líder de la izquierda. Decepcionó a sus votantes cuando accedió al poder y aplicó recetas ‘comunistas’ mientras él y sus dirigentes vivían como capitalistas. Sánchez no ha sabido escuchar y aprender de los resultados de 28-M. Ha respondido con altanería convocando unas elecciones en pleno mes de julio, como una rabieta ante los malos resultados. Según él, son los votantes los que están equivocados. Debe reflexionar sobre todo lo que ha hecho mal y por qué los ciudadanos le abuchean. Y parece que tampoco el PP y Vox han escuchado bien los resultados del 28-M. El mensaje de los votantes ha sido claro. La mayoría quiere que estos dos partidos gobiernen donde la suma de ambos lo permita. Así lo han hecho durante cuatro años el PSOE y Podemos. Lo contrario sería volver a no escuchar las voces silenciosas que salen de las urnas.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Candidato no creíble

Los comicios del 23 J deben dar por finalizado un período de engaños y mentiras. Cada elector deberá analizar las propuestas de los partidos que se presentan. La credibilidad es importante para valorar si lo que se promete se va a cumplir. Sánchez vuelve a ser candidato habiéndose demostrado que mintió y engañó a los electores. Dijo, en su día, «no vamos a pactar nada con Bildu; si quiere se lo digo veinte veces» o «con Bildu, le aseguro que no acordaremos nada». Ahora se desdice, pero el propio Otegi ha confirmado que mintió al manifestar: «Llevamos años trabajando juntos». Se sometió a las exigencias de partidos independentistas en lo referente a rebelión, sedición, malversación e indultos, lo que no iba en sus propuestas electorales. Anunció que Podemos le quitaba el sueño, inmediatamente nombró vicepresidente a Iglesias. Ahora le preguntan que por qué nos ha mentido tanto y, tomando por bobos a los españoles, llama a mentir ‘cambio de posición política’. Con sus engaños y falta de sentido de Estado, con el ‘no es no’, y con leyes nefastas como la del ‘solo sí es sí’, ha propiciado un quinquenio negro que ha ocasionado enorme perjuicio al PSOE y grave daño a España. Su credibilidad es nula.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

