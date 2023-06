Leyendo a Azorín

Llegado el 150 aniversario del nacimiento de Azorín, no debemos de ser muy numerosos sus fans, pues el gran maestro de nuestras letras "ahí sigue instalado en una penumbra", según el magistral perfil publicado por Julio José Ordovás el 16 de junio en HERALDO. Leer a Azorín supone, sin embargo, una experiencia muy gratificante.

Bien conocida es su riqueza de lenguaje, su precisión, su claridad, el amor y la sencillez que vierte en sus escritos. El estilo azoriniano, señala la profesora Suárez Miramón, es comparable al arte cinematográfico, pues de una parte, con frases cortas y precisas se acerca en seguida a la situación (un paisaje, un pueblo, la habitación de una casa, un diálogo…) y una vez allí, recoge despacio la información y los matices más significativos, resaltando lo más característico (la luz, el color de la tierra, el sonido grave de unas campanadas, el ligero estremecimiento de una joven al escuchar un determinado nombre …); llega a interiorizar el entorno: "el paisaje somos nosotros", dirá, y extrae el significado de las cosas, más allá de lo puramente material.

Como ejemplo de este estilo nos sirve un fragmento de ‘El buen juez’, dentro de su obra ‘Castilla’. Nos cuenta en él que don Alonso, el juez de un pueblo manchego, al llegar a su casa deposita en su mesa de despacho un pequeño libro que le han regalado y que contiene las sentencias, siempre polémicas, del famoso magistrado francés Magnaud. A continuación, y fantaseando sobre el "alma de las cosas", habla Azorín de la corriente de hostilidad que surge en seguida entre el nuevo librito recién depositado en la mesa y los volúmenes de Derecho y pliegos de sentencias que reposan desde hace tiempo en las estanterías. En cambio, otros libros del mismo despacho –poesías sentimentales, escritos utópicos de quienes quieren renovar el mundo, novelas y entre ellas El Quijote– saludan con simpatía al libro recién llegado. En fin, todas las cosas miradas en profundidad y amorosamente, como hace este autor, parecen cobrar vida, como en esas películas de cine animado en que, por ejemplo, las figuras de un museo, llegada la noche, cobran vida y se mueven y hablan.

José Martínez Ruiz, ‘Azorín’, fue uno de los grandes escritores de la generación del 98 y es una pena que no tenga hoy en día más lectores, porque es, con su estilo sencillo y austero y su penetración filosófica, un maestro de nuestra literatura



También nos transmite Azorín a sus lectores ese sentimiento del tiempo que late siempre en sus escritos y que muchos expertos relacionan en parte con esa influencia que en él ejerció el filósofo Nietzsche. Es ese ‘eterno retorno’, expresado por ejemplo en las campanadas que se repiten a las mismas horas cada día. A veces el tiempo pasado genera añoranzas como se expresa en ‘La fragancia del vaso’, un relato, situado en el siglo XVI, que nos cuenta la vida de Constancica, la bella y honesta sirvienta del mesón del Sevillano en Toledo, que casó con un hidalgo de Burgos. Al cabo de años quiso rememorar su juventud, volviendo al mesón en el que había servido. Pero sus impresiones no fueron las que esperaba. Todo se le antoja insignificante; sus antiguas compañeras ya no están; los dueños ya son otros. Azorín no recomienda tratar de vivir el pasado, pues el tiempo inexorable todo lo cambia y solo nos queda la fragancia del vaso.

Azorín, pese a su vivencia del tiempo y su mirada con devoción a los clásicos, es hombre proyectado al futuro; ama el progreso. Algo de ese amor nos muestra en sus escritos sobre el ferrocarril, signo entonces de progreso y de apertura a otros pueblos y culturas. Como toda la generación del 98, que él mismo identificó en sus tres artículos de ‘ABC’ de 1913, tiene la inquietud de cambiar nuestra sociedad española, modernizarla; despertarla a una nueva forma de vivir. Oyó "los gallos de la aurora", según le escribía Antonio Machado, anunciando nuevos días. Merece la pena leer hoy a Azorín, que es como dice Ordovás "venero de agua cristalina". Tiene mucho que enseñarnos en esta época.