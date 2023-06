Fluido rosa

Hemos cruzado ya el Rubicón de esta nueva órbita espacial, dejando atrás el día más largo e invirtiendo el proceso hacia el solsticio de invierno. Luces y sombras, nada más clásico: celebramos el día más largo durante la noche más breve, damos la bienvenida a luz en la Noche de San Juan.

Y hablando de resplandor y oscuridad, precisamente se cumplen 50 años del lanzamiento de legendario disco de Pink Floyd ‘The dark side of the Moon’, un LP que iluminó una era, ya que permaneció 19 años en lo alto de las listas y al que sólo superan en ventas ‘Thriller’, de Michael Jackson, y ‘Back in black’, de AC/DC. En él se recogían canciones que habrán escuchado un millón de veces como ‘Money’ o ‘Us and them’ y en el que también se incluía el tema ‘The great gig in the sky’ (el gran concierto en el cielo).

Se trató de un disco experimental, así que para este último tema, que podría parecer una evocación de un bolo en el más allá, Alan Parsons (que echaba una mano) invitó a la intérprete Clare Torry a cantarlo. Por lo visto le dieron pocas directrices para surfear sobre la música; que se centrara en sentimientos tristes como la cercanía de la muerte. El tema, antes de grabarlo, ya lo habían interpretado en directo y había tenido otros títulos como ‘La secuencia de la mortalidad’, ‘La canción de la religión’ o ‘Eclesiastés’, porque recitaban versículos de este libro sobre el escenario.

Sin más luz con la que orientarse en el lado oscuro de la Luna, una Torry en trance interpretó la canción que muchos de ustedes ya conocen, abandonando la cabina del estudio sonrojada por lo que, a su parecer, había sido un atrevimiento vergonzante. El caso es que los Floyd habían acordado pagarle unos 15 dólares y de inmediato consideraron que no era, ni de lejos, suficiente caché para el talento asombroso de la cantante.

Para honrar esta efeméride, la cantante barbastrina Silvia Solans (a la que seguramente han oído en la radio o han visto presentar la gala de Nochevieja en Aragón TV) se ha echado al monte y ha grabado en los Estudios Séptimo Cielo su versión desgarradora del tema de Pink Floyd. Son casi cinco minutos que se pasan en un segundo. Busquen su brillante oscuridad en las redes, háganme caso.