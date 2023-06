Cartas al director de HERALDO: Oportunidad e inclusión en una escuela pública

Oportunidad e inclusión en una escuela pública

Hay un colegio este año, permítanme el resto de los centros escolares, que brilla con mayor luz. Un cole donde aprendí la importancia de la palabra oportunidad. Diez años en el colegio Foro Romano de Cuarte de Huerva, entre aulas de colores, pictogramas.

Más de 4.800 horas de cada especialista de audición y lenguaje, educación terapéutica, educación física, tutores y personal no docente que, con su enorme vocación por creer en estos niños, logramos finalizar todo el recorrido. Intervenciones en el tesoro de un colegio, como su biblioteca, que muestra a los niños el apasionante mundo de la lectura. Subir y bajar escaleras mientras cambiamos de mates a lengua, para relajar a peques con trastorno de hiperactividad y otras tantas etiquetas, son recursos y métodos tan sencillos como especiales. Experimentos adaptados en sus aulas hacen vibrar y sentir que la etapa de oro, la educación infantil, muestra la oportunidad al desarrollo cognitivo, respetando la edad madurativa de cada niño y niña. El deporte como eje fundamental, creando la oportunidad de adaptar siempre cada deporte a cada niño, desde natación, patinaje, atletismo, bici, hockey, escalada... todo esto es posible gracias a cada profe del cole. La diversidad es la oportunidad de enfocar a cada niño con un objetivo propio, es su mayor tesoro. La escuela pública, libre de prejuicios y dictámenes, con maestros involucrados en el desarrollo individual de cada alumno, unido al arte de enseñar es el enorme recurso de este centro. Hoy termina mi etapa en este colegio. Gracias a cada uno de los profesores de este colegio Foro Romano, en especial a su equipo directivo y a ti, Ángel, la única persona que siente que todos somos únicos en una escuela, un ámbito o nuestro entorno. Feliz verano, a toda la comunidad educativa.

Laura Sarasa Faustino. ZARAGOZA

Bancos en todas las calles

Hace unos días tomó posesión el nuevo Ayuntamiento de Zaragoza, presidido por Natalia Chueca, del PP, cuya hermosa sonrisa es una buena carta de presentación. Permítame una sugerencia, señora alcaldesa: para garantizar mayor bienestar y calidad de vida a todas las personas mayores o discapacitadas de esta ciudad, que tienen, como cualquier ciudadano, el derecho a pasear y tomar el aire y el sol, propongo que en todas las calles avenidas y paseos haya suficientes bancos donde quien lo necesite pueda sentarse. Andadores y bastones ayudan a caminar, pero para descansar no hay nada como un buen banco. Tal vez la propuesta es ambiciosa, pero en política se precisan dos cosas: buena voluntad y dinero, espero que ambas abunden por el bien de todos. Piense, señora alcaldesa, que en calles tan importantes como la avenida de Goya o el Coso no hay ni un solo banco, y en el mismísimo paseo de la Independencia sólo hay seis, tres por cada lado. Haga lo que pueda para dignificar la vida de miles de personas, muchas votantes suyas, cuya débil salud precisa de alivios que hagan más llevadera la existencia. Mucha suerte, señora alcaldesa.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

A las puertas del Pilar

El sábado 17 una lluvia torrencial nos sorprendió a algunos fieles a la salida del Pilar a las 20.30. El guardia de seguridad exigió que saliéramos todos a la calle, que él tenía que cerrar porque era la hora. Algunos estábamos fuera ya de las verjas de hierro, pero seguían saliendo personas a las que el guardia obligaba a salir. Algunos lo instamos a que permitiera estar en el atrio a las últimas personas que estaban desalojando el templo, porque el tejadillo no podía albergar a más de las dos filas que habíamos formado los que estábamos ya fuera de la reja. Él pugnó para que salieran rápido, que tenía que cerrar la verja porque era su hora, que le pagásemos ese rato que estaba perdiendo, sin atener a las razones de compasión que alegábamos, al haber niños pequeños, personas mayores e incluso personas discapacitadas en silla de ruedas. Alentamos a que los que estaban en el atrio no lo abandonaran, a pesar de la excitación, los empujones y la subida de tono del guardia. Vino la Policía, qué lástima y qué vergüenza: ocupar a diez agentes (llegaron dos furgones y un coche). La Policía era imposible que le diese la razón, ni ninguno de nosotros, obviamente. El temporal empezaba a amainar. Eran las 20.45. Una señora, cinco minutos antes de que llegase la Policía, se echó a la plaza, azotada por la lluvia y el viento, y cobijó con su paraguas al joven en silla de ruedas que se había lanzado a la explanada, ante la admiración y el sordo agradecimiento de muchos de nosotros.

Carmen Solsona Martínez. ZARAGOZA

La fidelidad de los votantes

No soy del Partido Popular, pero envidio a los votantes de ese partido por su fidelidad. Lo hagan bien o lo hagan mal, quienes les votan son fieles a sus principios. Yo creo que los de izquierdas no les votamos por sus fallos, y así nos va. ¿Por qué los castigamos? Han sido unas elecciones decepcionantes. ¿Cómo es posible que voten a Vox? Los españoles tienen mala memoria. Vox niega que exista violencia de género, no saben leer ni contar las mujeres que son asesinadas por sus parejas. Ahora que Sánchez ha perdido las elecciones, que no el PSOE, elijamos a otro representante, pero no renunciemos a nuestras ideas.

María Teresa Ruiz Ruiz. ZARAGOZA

Paradoja electoral y desafección ciudadana

Siendo la desafección ciudadana ante la política el problema fundamental al que se enfrentan los partidos hoy en día, se antoja quimérica cualquier deriva positiva a ese respecto, dada la incongruencia a la que nos tiene acostumbrados la clase política. Lo ocurrido en las últimas elecciones en el municipio donde habito no ayuda más que a socavar esa demoledora desconfianza en ‘lo político’. Donde dije digo, digo Diego... Que la lista más votada no consiga la alcaldía no debería sorprender a nadie a estas alturas de la partida, pero la soberbia y la falta de palabra y escrúpulos de algunos actores políticos siguen ruborizándonos por cuenta ajena, ya que si la lista ostensiblemente menos respaldada por los vecinos consigue auparse al poder, la sensación de sinrazón o cualquiera de sus sinónimos se apodera de sus vecinos, ahondando más todavía en ese sentimiento de desafección. Las triquiñuelas constatan, una vez más, que las ambiciones e intereses personales imperan y se anteponen al interés general. La incoherencia de la política es responsabilidad única de los políticos que la ejercen. Más será menos, en nuestro caso...

Xacobe González Fernández. BENASQUE (HUESCA)

