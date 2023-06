‘Turia’ y las hogueras

Turia’ vuelve a la carga y lo hace con un número dedicado, en su Cartapacio, a Arturo Barea, el escritor extremeño que formó parte de aquella generación de la República que estaría condenada a sufrir el exilio. De Barea escriben diversos estudiosos, entre ellos el reconocido historiador Paul Preston.

Antonio Muñoz Molina es entrevistado con motivo de este especial y señala que Barea "seguiría siendo un personaje incómodo en la España de hoy". Y es que hay figuras que siempre resultarán incómodas cuando el sentido crítico impera en ellas.

Pero como siempre en ‘Turia’, en este número hay muchos otros temas de interés. Eduardo Lago se ocupa de la obra de Enrique Vila-Matas, "ensayo en clave de ficción", y Pablo Andrés Escapa, del escritor Antonio Pereira. Las Conversaciones se dedican a Eduardo Mendoza y Pureza Canelo.

Dos figuras aragonesas ya desaparecidas ocupan también estas páginas del nuevo número de ‘Turia’ (147, junio-octubre de 2023): José Verón Gormaz, a cargo de Javier Barreiro, y Darío Vidal Llisterri, del que escribe Eva Defior Grávalos. El director de ‘Turia’, Raúl Carlos Maícas, habla en su Isla de ‘Un país de ingenieros’.

La sección crítica La Torre de Babel viene repleta como siempre: Ahí encontramos las firmas de P. Pérez Rubio, Jesús Villel, J. Giménez Corbatón, Aurora Cruzado, Jesús Ferrer Solá, Miguel Mena, Antonio Soler, Pedro M. Domene, Alejandro Ratia, Juan Villalba Sebastián, Julio José Ordovás, Javier Lostalé… entre otros muchos, que se ocupan de autores como Woody Allen, Virginia Woolf, Almudena Grandes, Sergio del Molino, Mateo Díez, F. López Serrano, Herralde, Susan Sontag, Camus, Sender, Sánchez-Ostiz, García Montero, Gimferrer, Manuel Vilas, Luis Antonio de Villena, José Luis Hidalgo…

Las ilustraciones del número han estado a cargo de Rubén Vidal, el destacado artista alcañizano. Lean ‘Turia’, por favor, no se arrepentirán.

Este pasado sábado celebré mi onomástica. Bueno, lo de celebrar es un decir, porque nunca celebro mis efemérides. En esta ocasión, mi querido amigo Manolo se empeñó en que sí lo celebrase, y para ello insistió tanto en que fuésemos a ver unas hogueras (las del parque de San Jorge), que, para no defraudarlo, le dije que sí, acepté.

Cuando se habla de las hogueras de San Juan, uno se acuerda de su infancia melillense, las que se hacían en mi barrio de Cabrerizas Bajas. Aquello sí que eran hogueras populares, a las que los vecinos aportaban todos sus viejos trastos, y hasta realizaban unos asombrosos muñecones, los juanes, para que ardieran. Yo los disfrutaba como lo que era, un niño, y desde entonces, hace más de medio siglo, no he vuelto a disfrutarlas.

Me resistí un poco a la proposición de Manolo, pero es tan convincente, que al final me convenció. Pero este saco está escrito antes de que tal suceso flamígero se haya celebrado, o tal vez no. Porque estamos teniendo unos días de lluvias pertinaces, y si llueve… pues a lo mejor (o a lo peor) no hay fuegos. Pero esto lo contaré otro día.

De momento, me quedo leyendo ‘Turia’.