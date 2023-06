Cartas al director de HERALDO: El cuarto de meditar

El cuarto de meditar

La actriz Drew Barrymore dispone de una habitación que ha calificado como "armario de meditación". Las habitaciones de una casa que no son la cocina, el baño, el dormitorio y el comedor-sala de estar sobran y se pueden dedicar a cualquier menester, como puede ser la meditación.

Unos amigos tienen una pequeña habitación en la segunda planta de su casa para la meditación, y parece una pequeña capilla. Entrar en ella ya invita a meditar, pues se respira una gran paz. Una habitación para meditar ha de reunir un serie de requisitos, como son la ausencia de aparatos electrónicos, que no sea de paso, que reinen la limpieza y el orden, colores suaves que inviten a la calma, cojines en el suelo, mantas si hace frío, plantas y flores, aromaterapia, sonidos de la naturaleza, de cuencos tibetanos y mantras. En una vivienda entre vecinos es más difícil conseguir el silencio necesario para meditar, para concentrarse en el interior de uno mismo. En donde se suele instalar un vestidor o uno de los baños, la actriz Drew Barrymore dispone además de una pequeña habitación o gran armario en el interior de su dormitorio, con papel de pared color azul y flamencos rosas que está recubierto por mensajes escritos en pequeñas notas. Tener una biblioteca o un estudio es poco corriente y se ha perdido la costumbre del cuarto de la plancha. Antes de la pandemia era imposible pensar en una oficina doméstica, pero por esa circunstancia se tuvieron que habilitar en muchas casas pequeños espacios para una pequeña oficina desde donde trabajar. Dedicar una habitación a trastero es a veces obligado, porque los trastos se acumulan al cabo de los años si no sabe uno desprenderse de lo que deja de ser útil (síndrome del acumulador compulsivo), aumentando el peso del piso.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Trabajo de proximidad

En un mundo complejo todo lo relativo al trabajo presenta formas, horarios y recursos cada vez más diversos. No obstante, en las administraciones públicas pervive lo de siempre, con una única innovación: el teletrabajo. Si antes de la pandemia a cualquier sufrido ciudadano le llamaba la atención ver tanta mesa vacía en las oficinas, ahora lo raro es ver a algún funcionario en su sitio, porque los ausentes teletrabajan (¡un coladero!). Un servicio público debe ser útil, eficiente, diligente y próximo en el trabajo a favor de la población. Parece que los tiempos demandan salir de los despachos, no para meterse en casa, sino para patear las calles. Con una población paulatinamente más envejecida, por qué no una ‘ventanilla volante’ que lleve la gestión a casa de los mayores. Cuántos trámites se evitarían si el funcionario fuera a resolver los expedientes al lugar en cuestión; se ganaría en tiempo y eficiencia, y las nuevas tecnologías lo facilitan. Es la Administración quien debiera solicitar cita previa al ciudadano y no como ahora. Sobran la mitad de los inmuebles dedicados a alojar mesas vacías, donde nominalmente trabajan miles de funcionarios con cargo a los fondos públicos, sostenidos con nuestros impuestos. Ahora que se renueva la dirección de las administraciones municipales y regionales, por favor, plantéenselo, vean cómo pueden estar más cerca en el servicio a los contribuyentes, simplifiquen, ahorren y sean más austeros. Contribuirían al bien común. El ‘vuelva usted mañana’ va a cumplir los doscientos años.

Pablo Rivero San José. ZARAGOZA

El 15M no ha muerto

Han pasado ocho años desde que el 21 de junio de 2015 leí en la XXXI Asamblea del Círculo de Podemos de Zaragoza un manifiesto, dado que era el autor del punto 4: "Responder a la deuda que hemos contraído con las personas que nos han apoyado, ejemplificando la honestidad de cada uno de nosotros, incidiendo en la completa ausencia de profesionales de la política definidos por su búsqueda de renta, prestigio y poder. Respuesta ante la proliferación de integrantes de podemos provenientes de otras formaciones políticas y sindicales, cuyas actitudes propias de su anterior formación no caben dentro de Podemos". Estaba equivocado. Sí han cabido dentro de Podemos. Y, aunque no cabe duda de que ha logrado materializar el 15M como movimiento social, el 15M no ha muerto: como la izquierda no medradora, sigue de parranda.

Sergio García Álvarez. ZARAGOZA

Un restaurante en el parque

Adiós, kiosco de los parques, adiós. Recordaré la coca-cola, las patatas fritas y las aceitunas, celebrando una soleada mañana con mis hijos. Sí, ya sé que te habías quedado antiguo y, tristemente, los tiempos modernos os han arrollado. Fuiste el kiosco, con toda la nostalgia de la propia palabra. "Quedamos en el kiosco del parque a las 12", y no había que decir más. Un paseo y un encuentro lleno de amistad con los niños o con los amigos. Antes de volver a casa, tomábamos un refresco en las mesas de la terraza, en invierno buscando el sol y en verano la sombra. Si era por la tarde, helados. Pero ya no estás, kiosco, y se ha perdido tu espíritu familiar y tu alma infantil. No te has transformado, has desaparecido. Ha nacido imparable el restaurante, que arrastra las normas de negocio y beneficio, sin importar si es la plaza pública o el parque de la ciudad. Adiós a la nostalgia y directos a lo economía. No interesan niños ni mayores de un sólo refresco. Somos restaurante con mayúsculas, anuncian. La semana pasada, en fin de semana, por dos veces, sobre las ocho de la tarde nos acercamos para tomar unos refrescos y, aunque había mesas libres, se nos dijo: "No, si no es para cenar, no hay mesa disponible". Quizás debí preguntar por el kiosco, pero me fui al restaurante a la entrada del parque. Eché en falta el espíritu del parque, de los niños y de los ancianos que lo pasean. Es un espacio público, espléndido y muy visitado. Seguro que el negocio será boyante, pero el alma del kiosco ha desaparecido. Y si todos los nuevos restaurantes son del mismo propietario, el agua se encarecerá. Adiós, kiosco, adiós.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

¿Dónde están los taxis?

Sábado, son las 21. Quince minutos esperando en la plaza de España, ni un taxi disponible. Camino hacia el Coso. Quince minutos esperando. Nada. Voy hacia la plaza San Miguel. Diez minutos esperando. Tampoco consigo taxi. Cruzo en frente, dirección al Coso, al fin consigo subirme a uno. Es verdad que llovía muchísimo, y a mucha gente nos había sorprendido la lluvia, pero no es normal que cueste 40 minutos encontrar un taxi a esas horas… ¿Por qué no hay más taxis disponibles? Me dice el taxista que desde la pandemia solo les dejan trabajar 19 días al mes. ¿Por qué no permiten trabajar más días, siendo que hace falta?

Pilar Ponce. ZARAGOZA

