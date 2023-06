Cartas al director de HERALDO: El homenaje a los docentes que se jubilan

El homenaje a los docentes que se jubilan

Todo perfecto y entrañable, en el homenaje al que fuimos convocados el 14 de junio quienes nos jubilamos este curso. El marco no podía ser más apropiado (Salón de Actos del Conservatorio Superior de Música). Se nos entregó un diploma como reconocimiento de nuestra labor docente así como un escudo de Aragón.

En cuanto al contenido del homenaje, destaco las interpretaciones de tres pianistas, alumnos del Conservatorio, y la actuación del Coro Ítaca (docentes en activo y jubilados), mezcladas con tres breves discursos de dos autoridades educativas y una representación de los docentes que nos jubilamos. Se acabó el acto con el solemne canto del ‘Gaudeamus igitur’, la foto ‘en familia’ y un estupendo ‘lunch’. Para mí supuso un broche de oro para una profesión bellísima y que me ha proporcionado innumerables satisfacciones. Y es que el trato con alumnos, compañeros y familias (en el cual también hay indudablemente momentos difíciles) me ha supuesto un enriquecimiento personal gratificante: el balance final es, sin dudarlo, que ha valido la pena. Me estrené acabada mi Filología Hispánica en un colegio concertado y a los tres años ya estaba en la escuela pública como profesor de Lengua. He tenido alumnos en Graus, Barbastro, Sariñena, Binéfar, Monzón, Calatayud, Utebo y finalmente en Zaragoza, en el IES Miguel Catalán y el de Valdespartera, y en todos estos lugares me he sentido respetado y he dado gracias a Dios por el trabajo desempeñado, principalmente como profesor de Lengua Castellana y tutor de grupos de BUP, COU, ESO y Bachillerato Logse. Por resumir lo que han supuesto todos estos años, acudiré al ilustre Machado, parafraseando uno de sus más conocidos versos: "Alumnos, padres y compañeros, me habéis llegado al alma, ¿o acaso no estabais en el fondo de ella?".

Ignacio Mainer Guerrero. ZARAGOZA

En el tranvía

Me ocurrió en el tranvía, pero se puede dar en cualquier medio de transporte de viajeros. Una señora se pone a hablar a grito pelado y los demás tenemos que aguantar su conversación estridente. A punto estuve de llamarle la atención. Afortunadamente se bajó rápido y no hizo falta. Hay mucha gente así, y es una falta de educación y de respeto hacia los demás viajeros, que no tenemos porqué saber la vida y milagros de nadie. Y si no son capaces de hablar de forma normal, deberían esperar a bajar. Recuerdo cuando estudiábamos en la EGB la asignatura de urbanidad o de educación cívico-social, era como aprender teoría sobre buenos modales para ponerlos luego en práctica. Es lo mismo que respetar los asientos destinados preferentemente a personas mayores, embarazadas, con carrito, minusválidos, etc., y no todo el mundo lo hace, lo que da pie a más de un altercado.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

Lenguaje inclusivo

Creo que tal como se usa la expresión ‘lenguaje inclusivo’ por políticos y algunos medios de comunicación, e incluso se sugiere por ciertas autoridades académicas, resulta extravagante y además induce a error. Inclusivo se deriva de incluir, poner dentro de algo, contener. Así, la palabra niños es inclusiva porque dentro de ella caben chicos, chicas y ‘chiques’, por el contrario, citar las tres palabras resulta excluyente, ya que marca tres categorías diferentes, distintas entre sí. Por eso, si resulta necesario citar las tres para referirnos a un solo grupo social, es evidente que no se trata de un lenguaje inclusivo, más bien lo contrario, no procura contener o incluir, sino excluir, sacar del grupo. Otro ejemplo de palabra inclusiva: polideportivo, espacio en el que tienen lugar diferentes actividades deportivas. Imagine que a un equipo lo citan ‘en el lugar donde se juega a baloncesto, balonmano, vóley, fútbol sala, gimnasia, kárate...’ Al llegar al polideportivo ya habría acabado el juego. Me da en la nariz que tras el invento del ‘inclusivismo’, más que una razón lingüística lo que hay es un deseo malicioso de crear un cisma social, los que lo usan y los que no, usando como elemento de ruptura la cuestión sexual, o de género, pues es evidente que su uso añade palabras innecesarias y dificulta la comprensión escrita, aspecto en el que nuestros jóvenes no andan sobrados. Escuchar algunas de sus expresiones me deja desolado, triste, que no ‘devastado’, anglicismo muy de moda que no me afecta, ya que no soy un territorio que haya sufrido la destrucción de sus edificios o presente sus campos asolados.

Luciano Ibáñez Dobón. ZARAGOZA

Operaciones y colores

Sumar, restar, multiplicar y dividir. Rojos, azules, verdes... Esto de las elecciones tiene su intríngulis matemático y su variedad de colores, no crean. Quizás el 23 de julio sea un día de cambio, o de seguir a lo parecido. Todos se van colocando en posición, casi ninguno se quita del medio si no lo quitan de un plumazo los otros. ¿Qué tendrá el poder que tanto se quiere? ¿Será por el dinero que se gana, por las dietas, las tablets, los móviles que les regalan, las ventajas fiscales, las movidas que hay entre poder legislativo, ejecutivo y judicial? No sé por qué será, pero la política es un juego peligroso, interesado y rebuscado. Ojalá todo este interés se transmita luego en beneficio de los ciudadanos. Pero ya que suban unos o sigan otros, los precios, los alquileres, los sueldos, el día a día... y casi todo lo que nos interesa a los simples mortales seguirán dándonos quebraderos de cabeza y no sé si los políticos sabrán sacarlo adelante. Cuestión de matemáticas o de diversidad de colores. Cuestión de desconfianza.

Juan José Mairal Herreros. SABIÑÁNIGO

Cruz y moneda

Un amigo viejo, duro pero bueno, me respondió sonriente cuando le pregunté por qué llevaba en el cuello una cruz y una moneda, que siempre habían sido para él un símbolo y un fundamento vital. Me explicaba que la actual plaga de libros de autoayuda, algunos de ellos superventas, ha hecho mucho daño. Que sus proclamas tipo ‘porque yo lo valgo’, ‘el poder de la mente’, ‘si quieres, puedes’ o ‘hazte rico en un año’ son promesas irreales y que solo el 1% de los lectores alcanza los objetivos prometidos. Que el antídoto contra el estrés global, las plagas víricas, las guerras injustas, los desastres naturales, es decir los terribles desafíos actuales, no está con los nuevos dioses, como son las series alienantes, Youtube o el sexo virtual y frío. Para mi amigo la espiritualidad, el ahorro, la constancia y la educación, los valores clásicos, se están difuminando dejando al ser humano vacío. Para él las monedas y las cruces simbolizan los valores tradicionales, los que mantienen el alma sana y fuerte. Con estos símbolos le había ido bien en su larga vida. No es de extrañar que muchos consideren a mi amigo un tipo trasnochado.

Miki Romanos Mur. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es