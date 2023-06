Vehículos, movilidad y personas

La apuesta de Zaragoza por un modelo de ciudad "más amable, sostenible y seguro" hizo que desde 2009 se hayan adaptado calles, aceras, avenidas y calzadas para incluir infraestructuras que facilitan el desplazamiento de los llamados vehículos de movilidad personal, bicicletas, patinetes eléctricos y aparatos similares.

Automovilistas y peatones han aprendido a convivir con dichos vehículos priorizados y a respetar señalizaciones y derechos de sus usuarios (incluso con carriles de bici y patinete que muchas veces se han hecho sobre aceras y junto a paradas de bus, peligrosos para el paso del peatón). La evolución de la movilidad en la ciudad implica los derechos y responsabilidades de todos. Pero muchos conductores de bicis y patinetes no cumplen ni respetan sus obligaciones, que también las tienen. La normativa que regula su circulación en Zaragoza, actualizada en enero 2021, dice que ciclistas y usuarios de VMP deben cumplir las normas de circulación igual que el resto de los vehículos, y que los patinetes eléctricos no pueden circular por aceras ni zonas peatonales ni superar los 25 km/h de velocidad. Estamos viendo a diario continuas infracciones de las ordenanzas de circulación y de exceso de velocidad que no son denunciadas ni sancionadas.

Es lamentablemente habitual que bicicletas y patinetes se salten los semáforos en rojo o invadan aceras y espacios peatonales haciendo cruces peligrosos para la seguridad de viandantes, y que se consienta que pasen de las obligaciones que tienen como conductores de vehículos. Bicicletas y patinetes eléctricos son vehículos pero no van identificados y por tanto resulta difícil e incluso inútil intentar denunciar faltas y accidentes causados por conductores irresponsables; tampoco están obligados a tener seguro de responsabilidad civil, y así, el respeto que merecen el resto de los conductores y los peatones queda al albur de la ética y la educación que tengan, o no, aquellos. ¿Por qué no se les requiere una matricula, ni impuesto de circulación ni carnet de conducir, como a coches y motos? ¿Cómo se exige seguro a los dueños de perros de cualquier raza y no a los usuarios de patinetes?

