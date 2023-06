Cartas al director de HERALDO: La autocrítica pendiente en la izquierda

La autocrítica pendiente en la izquierda

Espero que el adelanto electoral traiga al menos la reacción de los votantes de la izquierda, aunque en el caso de una difícil victoria de ésta será un cacao la relación entre un gobierno central socialista y las autonomías de la derecha.

Pero es que la sensibilidad izquierdista no debe relegarse ahora al olvido, especialmente ante la amenaza del cambio climático y otros chandríos ecológicos. Pero, eso sí, también espero que los políticos de la izquierda reaccionen. Que no sean meros vendedores de demagogia y, al mismo tiempo que predican derechos, no olviden exigir el cumplimiento de sus deberes a todos esos colectivos a los que dicen defender, porque a veces parece que ser pobre ya es una justificación para el incivismo y el parasitismo social. También, que vean la realidad de gran parte de la juventud a la que la sobreprotección está convirtiendo en irresponsable y a la que se le está permitiendo delinquir sin que sus acciones sean castigadas. Tampoco pueden estar siempre pensando en la Guerra Civil ni criminalizar sistemáticamente a los adversarios, por la obvia razón de que la culpa siempre es relativa y compartida, y tenemos que convivir los herederos de unos y otros. ¿Otros defectos? El funcionarialismo, la extrema burocracia, una educación cada vez menos exigente y que favorece la irresponsabilidad de los chicos, el animalismo sentimentaloide, que no debe confundirse con la preocupación ecológica, etc. Muchas facetas sobre las que hacer autocrítica y que deben mejorar para no seguir en descrédito. Estaría bien que recuperaran aquella ilusión y exigencia de los viejos militantes comunistas que, incluso en su utopía, pienso que, al menos en teoría, eran menos demagogos que los actuales representantes de la izquierda, porque exigían compromiso y disciplina social al individuo.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

Nuevas formas de consumo

Una nueva forma de consumo responsable y sostenible está irrumpiendo, es el pago por uso. En 2021 esta economía de suscripción facturó 3.170 millones, estimándose en 2022 un incremento del 20%. Han sido las plataformas digitales las que han permitido esta nueva forma de compra. La suscripción a un gimnasio, el alquiler de un vehículo, flores y frutas de temporada, un paquete de biberones y pañales de bebé para un mes, etc. Las ofertas se van diversificando en la suscripción. Uno de los sectores que más se han beneficiado, es el de la movilidad. El concepto de la propiedad está desapareciendo. El ‘leasing’ y el ‘renting’ se están introduciendo en los consumidores. Para las empresas, es un negocio más. Nuevas formas de entender el consumo en un momento donde el gasto de recursos, su reciclaje y reparación son fundamentales para el futuro del planeta. A ello se une la menor disponibilidad económica de muchos hogares, que así no tienen que realizar importantes desembolsos para la compra de un producto. El consumidor del futuro irá más ‘ligero de equipaje’, consumirá de acuerdo a sus necesidades en cada momento. Ojalá lleguemos a la desaparición de las guerras, porque surgieron con el comienzo del concepto de propiedad.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

No hay cantera

El PP en caso de salir elegido tendría serios problemas para formar gobierno con la plantilla de que dispone, a no ser que eche mano de los antiguos, con muchas sombras. Porque un empresario que se mete en política poca iniciativa puede tener, o le va mal su empresa o quiere la política para hacer chanchullos. Solo saldrá adelante gente de nuevas generaciones con ideas limpias, con un historial intachable y una preparación que los políticos actuales no tienen. Si queremos avanzar tenemos que poner gente que dé la talla. El señor De Guindos nos engañó diciendo que el rescate a la banca no nos costaría ni un euro, es un fracaso para este país. El señor Rato, otro fracaso del PP para este país. Otro de los depredadores, el señor Blesa, y otros muchos personajes que han pasado por los puestos del gobierno demostraron que eran una carcoma para España. Tenemos una España más perforada que el parque de Doñana por la cantidad de políticos que han devastado este país, un país corrompido (y de la Corona qué vamos a hablar).

José Sierra Calvo. ZARAGOZA

La humilde papelera

La limpieza de la ciudad depende de sus ciudadanos, que necesitan recipientes donde depositar los papeles, los envoltorios, las botellas y latas, los excrementos de perros, los cigarrillos, etc., pero también del Ayuntamiento, que tiene que colocar papeleras suficientes... y vaciarlas. Las directrices europeas recomiendan que haya una cada 45 metros. A ojo de buen cubero, en Zaragoza faltan al menos 1.000. Se coloca al amueblar parques y calles una cada cinco bancos. Acaban de inaugurar el Bosque de los Zaragozanos y como no hay bancos no hay papeleras. Tampoco se reponen las que desaparecen o se estropean. No son un mero adorno del mobiliario urbano, cumplen una función importante, así que cuantas más papeleras haya, más limpia estará la ciudad. Y si tienen dudas de dónde instalarlas, pregunten a los encargados de la limpieza municipal que trabajan a pie de calle.

José Manuel Solá. ZARAGOZA

El coche automático

A mi primo, compañeros de la fábrica le hablaban de las ventajas de un coche automático. Él tenía una segunda vivienda en su pueblo, a donde solía ir en autobús de línea. Pidió en el banco un préstamo para uno de esos coches. Le contó con cautela a su esposa la ilusión que le hacía tenerlo. Ella era miedosa para subir a cualquier vehículo. La convenció para viajar en el nuevo coche automático. Planearon un fin de semana para probarlo hasta el pueblo. A ella le impresionó su volumen y la amplitud del maletero. Temprano por la mañana se embarcaron en el coche. En su interior, la mujer no encontraba el cinturón de seguridad y tampoco veía los tres pedales ni el cambio de marchas. Le preguntó a su marido si el coche estaba en condiciones. Antes de empezar el viaje se santiguó varias veces y puso en el salpicadero la foto de la Virgen del Pilar. Durante el viaje, el hombre no dejaba de mirarla de reojo porque iba en tensión, frenando imaginariamente con los pies, rezando en susurros. El marido protestaba de que le ponía nervioso y trataba de tranquilizarla, pero no había forma. Discutieron, el hombre descuidó el volante y el coche se iba de un lado para otro de la carretera. La Guardia Civil detuvo el coche y realizó al conductor la prueba del alcohol. Reiniciado el viaje, la mujer lloraba de miedo y le prometió al marido no subir más al coche.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

