La ciudad de los quince minutos

El colombiano Carlos Moreno, profesor de la Sorbona, lanzó en 2016 su teoría de las ‘ciudades de 15 minutos’. El eslogan es un hallazgo por su concreción y fácil comprensión, la teoría también resulta acertada y seductora.

Propone urbes policéntricas, donde en 15 minutos a pie puedas acceder a todos los servicios necesarios en el día a día: escuelas, centro de salud, zonas verdes, cafeterías, piscinas y centros deportivos, cajeros, supermercados, farmacias, etc.

Este concepto para una ciudad del futuro se opone al diseñado a menudo el siglo pasado con grandes zonas dormitorio, otras de gigantes hipermercados y actividad comercial y una tercera para rascacielos de oficinas. Se requieren vías amplias y veloces para el obligado uso del vehículo privado.

Por contra, la ciudad de los 15 minutos es beneficiosa para la salud física y psicológica, por supuesto reduce las emisiones contaminantes y ahorra dinero y tiempo a sus habitantes. Quizás tu actividad laboral y seguramente la de tu equipo deportivo o espectáculo artístico preferidos no estará tan cercana y debes disponer de una eficaz red pública de movilidad. Me sorprenden las recientes polémicas conspiranoicas que en esta idea ven confinamiento en guetos y ataque a la libertad. No les veo fundamento. Además, ¿libertad para pasar la mitad de la vida en atascos?

El diplomático Dirk Janssen publicó hace pocos días un tuit expresivo "30 personas yendo por café: ciudad de 150 minutos vs. ciudad de 15 minutos". En la primera foto una hilera de coches esperando a recoger un vaso de plástico, en la segunda una agradable terraza compartida por ciudadanos relajados.

El propio Carlos Moreno declaraba en marzo a HERALDO: "Zaragoza es un ejemplo de ciudad de tamaño intermedio que quiere ser más humana y sostenible". Vivo lejos de la plaza España, pero en poco más de un kilómetro tengo cubiertas las necesidades cotidianas y encuentro paradas de 7 líneas de bus y el tranvía. Un estudio de la Universidad pública concluyó que el 53% de los zaragozanos ya gozan de estos requisitos de las envidiables ciudades de los 15 minutos.