Cartas al director de HERALDO: Zaragoza y sus voluntarios

Zaragoza y sus voluntarios

No quisiera que se viera en mi comentario cercanía a un color político, pero sí a un concejal que hasta hace poco formó parte de la anterior Corporación municipal de Zaragoza. Quise ser voluntario para sentirme útil, parte de mi ciudad, sentirme necesario.

Pero he de reconocer que también egoístamente para mejorar mi propia autoestima y suavizar ese egocentrismo que reina en nuestra vida diaria, a cambio de otros valores como la solidaridad y la generosidad. Para realizar nuestra labor de una manera altruista y por cariño para tus conciudadanos, hace falta detrás un equipo que nos respalde, una buena organización y apoyo cercano de quienes trabajan en atención al Voluntariado. Apoyo y cercanía por su parte que nunca ha faltado. Años atrás fue dirigido por Marta Colomer y en la actualidad por Charo Viela. No así tan cercana fue la participación de anteriores representantes políticos de la consejería de Participación Ciudadana, hasta la llegada del concejal Javier Rodrigo. En estos últimos cuatro años, el concejal siempre se mostró cercano, atento y amable, para cualquier acción de colaboración donde se requería nuestra presencia. Fue portavoz dentro del gobierno de la ciudad para resaltar la importancia de quienes somos la cara amable de la ciudad y cambió nuestra imagen con una mejor y más visible uniformidad. Un nuevo consejero ya ocupa su lugar y le deseo que sepa mantener esa unión que él había logrado, un cuerpo orgulloso y orgullo de su ciudad; en mi nombre y en el de todos los que formamos esta gran familia de hombres y mujeres, de diferentes edades pero igualados en sentimientos. Apreciado Javier Rodrigo, todo nuevo final es un comienzo, yo ya estoy deseoso de ver el tuyo.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

Una gran soprano aragonesa

Leí el artículo, firmado por Zoila Martínez Beltrán en HERALDO, sobre la ilustre cantante Elvira de Hidalgo, nacida en Valderrobres (1891) y fallecida en Milán (1980). Carrera no muy larga, pero brillantísima. Era una soprano con una excepcional técnica, voz bellísima que alcanzaba el fa sobreagudo y que triunfó en todos los teatros mundiales en los que actuó. Nadie llegó a alcanzar su interpretación de Rosina de ‘El barbero de Sevilla’ y otras muchas óperas. Pareja artística de Miguel Fleta, G. Lauri Volpi, E. Caruso, F. Chaliapine... Fue una maestra excepcional: María Callas y Leyla Gencer no hubieran llegado al Olimpo de la ópera sin sus consejos. G. Lauri Volpi, en sus libros ‘El equívoco’ y ‘Voces Paralelas’, escribe maravillas de ella. No perdonó jamás que Puccini eligiera a Miguel Fleta para estrenar ‘Turandot’, en lugar de a él, y no lo oculta en sus escritos. En los últimos años la primera persona que escribió sobre ella fue Miguel A. Santolaria y en 2018, coincidiendo con la llegada de los restos mortales de Elvira a Valderrobres, redacté, imprimiéndose a mis expensas, el relato novelado ‘Calante’, que se regaló al Ayuntamiento, a Valderrobres Patrimonial y a todos los asistentes, dejando un montón de ejemplares gratis. Doña Elvira se lo merecía. Aragón es tierra de ilustre cantantes líricos.

Miguel Labay Matías. TERUEL

Lo que bebemos los aragoneses

Según Chat GPT, las bebidas más consumidas en Aragón son la cerveza, el vino y el agua con gas. No conozco a casi nadie que beba agua con gas, pero será verdad, ¿cómo llevar la contraria a Chat GPT, un sistema de chat con inteligencia artificial? Lo que este sistema de chat diga va a misa, es mucho más creíble que cualquier encuesta encargada por un partido político o un medio de comunicación, por supuesto. La explicación se encuentra en que el agua con gas no se suele tomar sola sino como acompañante del vino tinto en comidas y cenas para bajar el nivel de alcohol, advierte el informante. Entonces debería decirse que las bebidas más consumidas en Aragón son la cerveza, el vino y el vino con agua con gas. Otra información dice que las formas más comunes para pedir una cerveza en Aragón son penalti, caña y tercio. A nadie oigo pedir últimamente un penalti, sí una caña y un tercio, también se está imponiendo el botellín de un quinto y ahora, en verano, sobre todo la jarra. Además, la mayoría de quienes toman una jarra bien fría cuando aprieta el calor no se conforma con una sola.

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Un adiós antes de tiempo

Cuando una persona nos abandona voluntariamente es inevitable emitir un gemido triste y preguntarnos por qué ha ocurrido. Aún es mucho más doloroso si esa persona es demasiado joven para abandonar esta vida sin haber disfrutado de todo lo bueno y hermoso que nos ofrece. ¿Sabemos ver las señales a nuestro alrededor? Estas personas son especialistas en engañar a sus seres queridos y a quienes conviven con ellas. Es muy importante que ante la mínima muestra de un comportamiento irregular, sea bueno o no tan bueno, encendamos una luz de alerta para centrar nuestra atención y pensar que algo está pasando. Por desgracia, en más situaciones de las deseadas el final es desgarrador. Padres, hermanos, hijos, abuelos son víctimas del resultado de una mala decisión. Se genera un gran nudo interior que el tiempo hará que mejore pero nunca llegará a desaparecer. Alguien me comentó que lo más doloroso tras el suceso es la cantidad de veces que personas ajenas preguntan por qué y si no habían notado nada extraño. Personalmente creo que son situaciones difíciles que la vida pone en el camino, sin haberlo elegido, y poder recordar los buenos momentos de quien nos ha dejado es la mejor manera para mitigar el dolor.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

Lo pequeño puede ser grande

Muchas veces el sofá de una casa es el sitio perfecto para que la mente se disperse. Ahora pienso en la cantidad de actividades culturales que hay. A pesar de las guerras, la violencia, los acosos y la disparidad entre partidos políticos, siempre hay un sitio para la cultura. Sobre todo de pequeños grupos que se generan para aprender con las letras. Hay uno en especial por el cual siento un gran aprecio. Es el llamado ‘Trescientas cincuenta palabras’. Se creó a raíz de un cursillo de escritura y el nombre viene porque era el tope que poníamos para los relatos. Es una familia y con esa familia hemos aprendido el sentido de la amistad y el compañerismo. De ahí salen grandes escritores y algunos han publicado. Me doy cuenta de que no hace falta ser el más grande, lo pequeño también puede serlo.

Gonzalo González Alonso. ZARAGOZA

