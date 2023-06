Podredumbre municipal

Ayuntamientos con sangre en las listas: Begoña Uzcudun avisó de que un antiguo concejal de UCD había vuelto a pasar las Navidades desde su exilio en Logroño. Avisó hace veinte años y hoy, tres de cinco en Azkoitia. Qué serpiente ha mordido a esa sociedad para dejarla estéril de cualquier sensatez ética.

No te gusta la alta velocidad, tiro en la nuca, no te gustan las plantas nucleares, tiro en la nuca. Te voto. Pitingo y Quequé. Quequé y la velocidad, la del tren, la del acero, todo está olvidado, fue rápido. Quequé se pone delante de un micrófono y usa el humor como dique. Dique de cadáveres distorsionados por el olvido. Al menos no ha llegado la ultraderecha. Espacios libres de ultraderecha. Espacios donde Vox sigue siendo un diccionario. Sigo con el humor. Es la única manera de contener la náusea. ¿No quieres decir nada de Huesca, Octavio? Me cuesta mezclar en estos mil quinientos caracteres que me llamaran cultureta progre con una ráfaga de ametralladora el día de Nochevieja. Pero quizá sí que sea necesario un toque de atención. Si lo más importante que hay que solucionar en la capital oscense es la reducción del gasto del Festival de Periferias… la galería está llena de gente esperando una jautada mayor. ¿Y Valencia? En Valencia controlarán educación y cultura. En Valencia no se moverá una coma. Y si quieres estudiar en español te vas a Valladolid. No te vengas a Aragón, en cuatro días te piden el C1 en aragonés para dar clase a una hora de Soria. Cómo exageras, Octavio. Sí, cómo exagero. Habéis votado mal. Y lo sabéis.