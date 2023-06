Cartas al director de HERALDO: Recomponiendo las piezas de nuestro corazón

Recomponiendo las piezas de nuestro corazón

Todavía recuerdo el primer día que conocí mi casa. Recuerdo los momentos en los que mi padre, con ilusión, iba pintando las paredes y mientras yo hacía mis deberes encima de un tablón con dos caballetes.

También recuerdo el primer día que nos mudamos y, con todos los trastos por medio, mi madre me ayudaba a ponerme mi traje de la primera comunión. El día que vino Golfi a casa, tan pequeñita que cabía en la palma de nuestras manos. Todas las comidas y cenas celebradas, y todas las tardes viendo una película en el sofá.

Hoy ya no queda nada de lo que ha sido nuestro hogar durante veinte años, la tristeza nos envuelve recordando todos los momentos vividos entre esas cuatro paredes, todas las conversaciones con nuestros vecinos, que hoy lloran también con nosotros. Esta situación ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, pero hemos vuelto a nacer.

Hoy solo puedo decir que nunca he conocido personas más honestas y justas que mis padres, y solo espero que la vida les devuelva la misma justicia con la que ellos siempre han actuado y que, junto a todos los vecinos, se merecen. Sacaremos fuerzas desde lo más profundo de nuestra alma para luchar por lo que ha sido nuestro, y en gran parte será por la ayuda de toda la gente que se está volcando y que nos está arropando en este momento tan difícil.

Nuestro edificio no lo vamos a poder volver a construir, pero, poco a poco, sí iremos recomponiendo las piezas de nuestro corazón, aunque muchas se hayan quedado entre los escombros.

Marta Navarro Catalán. Afectada por el derrumbe, el pasado día 13, del edificio del número 21 de la calle de san francisco. TERUEL

Baño en los estanques

Hace un par de meses me di una vuelta por la ampliación del parque Pignatelli. Desde que era niño este lugar ha formado parte de mi vida, allí pasé muchos ratos felices jugando, corriendo y creciendo, por eso me alegró ver que por fin los antiguos depósitos se habían utilizado para instalar más zonas verdes, de juegos y grandes estanques para uso y disfrute de todos los zaragozanos. Sin embargo esta primera impresión se tornó en indignación cuando al cruzar por esta zona pude comprobar cómo grupos de personas sin la más mínima educación se bañaban en el estanque principal, lo hacían sin el más mínimo rubor, a sabiendas de que está totalmente prohibido. Esta práctica, que por desgracia se está generalizando, no se había visto en Zaragoza nunca, las fuentes y estanques estaban para ornamento, si te querías bañar pagabas una entrada y te metías en una piscina municipal, que para eso están. Aconsejo a nuestro Ayuntamiento que ponga medidas lo antes posible y sancione a quienes se saltan las normas, o esto no habrá quien lo pare. Y si al final tristemente no hay otro remedio, mi consejo es que dejen un palmo de agua y arreglado.

Javier Lanzón Alfranca. ZARAGOZA

Piscina sin socorrista

En España, 394 personas fallecieron ahogadas en playas y piscinas durante el año pasado. Y al Ayuntamiento de Sos del Rey Católico (PSOE) le da igual. Los años pasados en Sos no ha habido socorrista en las piscinas municipales y parece que este año tampoco tiene intención de dotar de socorrista a su piscina. Ante mi pregunta sobre este tema, el silencio de la alcaldesa. El Ayuntamiento sigue escudado en la absurda normativa aragonesa que excluye a determinadas poblaciones de la obligatoriedad de tener socorrista en sus piscinas. ¿Cómo puede ser que contrate a personal de mantenimiento y monitores de tiempo libre, y no lo haga con los socorristas? El absurdo es tan grande que el año pasado personas que están tituladas como socorristas se tuvieron que ir a la vecina Sangüesa para trabajar en otras piscinas, al no tener la de Sos esta cobertura. Son muchos años así, y al final la desgracia llegará.

Diego Hernández Jiménez. SOS DEL REY CATÓLICO

Rumores perjudiciales

Uno de los rumores que perjudican la convivencia es la creencia, muy extendida, de que las personas inmigrantes viven de subvenciones y no trabajan ni quieren trabajar. Hay muchos inmigrantes que tienen un título superior y a veces no logran la convalidación y trabajan en puestos no cualificados. Otros muchos acuden a centros de formación, donde se pueden alfabetizar y estudiar español, así como acceder a la formación primaria y secundaria para adultos. No reciben subvenciones y trabajan duro para adaptarse a la sociedad en la que viven y obtener un salario digno. Asimismo, realizan cursos de formación del Inaem y a veces aceptan trabajos que los demás no queremos. Se dejan ayudar, educar y enseñar y suelen ser muy agradecidos. Se esfuerzan por adquirir competencias propias de la sociedad en la que viven y desarrollar sus capacidades. Procuremos ser más críticos con ciertos ‘mitos’ y sambenitos que no favorecen a nadie.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

Balance del PP

Balance gobierno municipal del PP en Zaragoza, de los últimos gobiernos del PP. Recuerdo que la plaza de España perdió un carril para dar paso al aparcamiento de Puerta Cinegia; que donde estaba Hacienda de la DGA ahora hay una tienda de ropa; que en la calle Ponzano, donde había una comisaría, ahora hay una sede del PP; que el tantos años llamado Parque Sindical ahora es privado; que se estuvo buscando petróleo bajo el paseo de la Independencia, que... ¿Cuál será el balance del nuevo gobierno PP y ahora con Vox?

Jesús Cano Sánchez. ZARAGOZA

En la Universidad Popular

En febrero comenzamos el curso ‘Cómo mirar el arte para disfrutarlo’, impartido por la Universidad Popular del Ayuntamiento de Zaragoza. Entrar de nuevo en un aula tenía su atractivo a la vez que surgían algunas dudas: ¿me gustará el curso, me adaptaré a la dinámica de clases? Pronto se disiparon viendo que la materia impartida por la profesora era interesante y atractiva, ayudando las técnicas informáticas. Tuvimos la posibilidad de realizar una visita guiada al Museo de Zaragoza, en la plaza de los Sitios, así como a la exposición itinerante de la Real Fábrica de Tapices, vinculados a Goya, en el Centro de Historias. Termino dando las gracias a nuestra profesora, Elena Palá Campo, que ha sabido transmitirnos esa mirada para mejor entender a la vez que disfrutar del arte. Un cordial saludo para el grupo que hemos asistido a dichas clases.

Ángel-Miguel Montón Serrano. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es