Cartas al director de HERALDO: Llega un verano con calor y cita electoral

Llega un verano con calor y cita electoral

Estamos ya en la entrada del verano. Se va con sudor y calor por la calle. Nos avisan de los cuarenta grados asegurados en la ciudad. Se conectan los aires acondicionados siempre que se pueda. Se va con camisetas de tirantes por la calle y la mínima ropa.

Se exhiben los tatuajes y demás cuerpos pintorescos de algunos personajes jóvenes. Se preparan las vacaciones intermitentes o mensuales y se va uno de escapada un ‘finde’ o de puente en cuanto se puede. Las piscinas municipales se abren para aquellos a los que les gusta estar a pie de remojo y con los nietos cuidándolos o pasar un rato en la sombra y al aire libre en un banco o en un velador al anochecer con un helado o refresco. El verano es variado y variopinto, ofrece un abanico de posibilidades para los que desean salir de casa, divertirse y hacer deporte. Este año nos ha sorprendido el presidente Sánchez. Este julio, el día 23 es el día de las elecciones generales. Nos espera un derecho a votar a nuestros representantes, a quienes queremos que nos gestionen nuestro país con la mejor intención y honestidad en todos sus ministerios. ¿Lograremos nuestro empeño? Nos merecemos una política con mayúsculas. Este pueblo en democracia en el que vivimos debe ser el mejor de Europa. O al menos, intentarlo. No queremos discusiones parlamentarias más que para encontrar la mejor luz en toda solución. Queremos sentido común. A veces, hay que pensar con la mano izquierda para vivir con la diestra. Los que utilizan las dos manos o posibilidades como alternativa, también es una actitud legítima. Votemos todos por correo o presencialmente. Ejerzamos la valentía y el respeto para seguir haciendo una España grande, libre y con todos en paz.

Menchu Gil Ciria. ZARAGOZA

Residencias de mayores

Si una persona padece una severa minusvalía senil por la que no puede expresarse ni dominar o controlar sus necesidades fisiológicas, es un desgraciado por partida doble. Por un lado, no participa como persona en las cosas de este mundo. Por otro, tiene que ingresar en una de esas residencias que se anuncian como especialistas para el trato de estos enfermos, y nada más lejos de eso, porque ni cuentan con el personal suficiente ni los cuidadores necesarios para estos menesteres. No existe un control médico para el seguimiento de sus enfermedades y para las pautas de la correcta administración de los medicamentos, el aseo personal, a veces, tampoco es el correcto cuando el enfermo no colabora y, por tanto, son frecuentes las infecciones. Esto es lo que le ha sucedido a un familiar, fallecido recientemente, que estaba interno en una residencia de Huesca que se exhibe como especial para enfermos de alzhéimer con unas recientes y ostentosas instalaciones, pero en la que el enfermo residente no es su máxima preocupación. Y mi pregunta es, ¿hay suficientes servicios de inspección para controlar el protocolo de estos establecimientos? Espero que los nuevos mandatarios que han salido de las urnas sean rigurosamente consecuentes, por el bien y la dignidad de estas personas, porque todos, también los políticos, somos candidatos.

José María Samper Arguis. Santa María de La Peña (Huesca)

Cuestión de principios

El Derecho se sostiene sobre unos principios elementales. Probablemente, uno de los más significativos sea el de seguridad jurídica. Si algo debería caracterizar a cualquier ordenamiento jurídico es su perdurabilidad: que esté conformado por normas con la suficiente estabilidad como para que cualquiera pueda desenvolverse en la sociedad sin temor a que de la noche a la mañana sus acciones no cuenten con un soporte legal que las valide. Poca consonancia guardan con esto las constantes reformas a las que en los últimos meses el legislador ha sometido a nuestro Código Penal. Basta con chequear el BOE para cuantificarlas: desde el pasado septiembre, siete han sido las modificaciones efectuadas. Las más relevantes, las relacionadas con la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la mal llamada ley del ‘solo sí es sí’. Ello no es sino reflejo del auténtico caos que guía en su labor al legislador, lo cual resulta un auténtico despropósito, y del uso interesado de una norma vertebral como el Código Penal para buscar acuerdos de carácter político; en las retinas quedan grabados los sonados cambios en el delito de malversación por acuerdo entre el PSOE y ERC. Mejor sería que los esfuerzos fuesen dirigidos a, primero, corregir algunas incongruencias que se advierten en el plano de las consecuencias jurídicas de diversas figuras delictivas –las previstas para ciertos delitos de lesiones a personas y lesiones a animales vertebrados son paradigma de ello– y, segundo, a no generar desprotección. Veremos si se consigue.

Israel Buey Lorao. ZARAGOZA

Hacer cola

Veo filas de jóvenes, adolescentes en muchos casos, para conseguir entradas ante las taquillas de un estadio de fútbol o para ver un concierto, y me pregunto si no tendrán otra cosa que hacer. Es un momento de su vida en el que el estudio, practicar deporte o actividades artísticas sería más enriquecedor. Y es difícil entender por qué no tienen nada mejor que hacer. Antes nada merecía la pena de tanto tiempo haciendo cola. En cambio, estamos otro grupo generacional que no tenemos nada que hacer más que esperar a que el tiempo pase salpicado de algunas actividades, por tanto hacer cola para apuntarte a ellas (entrar en un club de lectura muy demandado, clases de bailes en línea...) sí es enriquecedor existencialmente. Barajo la posibilidad de entender el fenómeno de hacer cola como el mundo al revés, esa prisa por que pase el tiempo cuando debería ser una gracia que se nos da y saber disfrutarla, tener la posibilidad de obtener calma sin desear que lleguen los tiempos futuros para los que hacemos cola. Como a veces nos decimos: disfrutar del camino hasta llegar al objetivo.

María Luisa Alonso Alcalá. ZARAGOZA

El horario de recogida en los buzones

Referente a los buzones de Correos y al horario de recogida de las cartas. Recientemente fui a depositar unas cartas a un buzón en un calle de Zaragoza y me lleve la desagradable sorpresa de que habían modificado el horario, cuando una semana antes la recogida era hasta las 17, actualmente es hasta las 13. No me parece bien recortar los derechos a los ciudadanos que utilizamos ese servicio postal. Fui a comprobar si el horario de recogida de cartas en la oficina principal del paseo de la Independencia todavía se mantenía hasta las 15. En este caso no lo han modificado. ¿Cuál es el motivo?

Pascual Enrique Gimeno García. ZARAGOZA

