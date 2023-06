Cartas al director de HERALDO: El tortuoso viaje a San Sebastián

El tortuoso viaje a San Sebastián

Leí una carta de alguien que se interesaba como yo por el transporte de Navarra. Para llegar el sábado por la mañana a San Sebastián no queda otra opción que coger el autobús de las 6.55. Con el primer circular, que sale a las 6.10, se llega bien a la estación.

El chófer nos comenta afligido que si sabemos que va por los pueblos. Lo sabemos, pero no hay otra opción y comienza la aventura. Paramos en: Tudela, Árguedas, Valtierra (sólo hace una parada de las tres que hay en el pueblo), Cadreíta, Milagro, Villafranca y Pamplona, con llegada a las 10.15. Somos 20 viajeros, la mitad subimos en Zaragoza. A las 11 salen tres autobuses hacia San Sebastián (unos 160 pasajeros y había otro trayecto a las 9.45). Llegamos a las 12.15, son dos horas más de lo que costaba el trayecto directo hasta el 1 de marzo. Miro tren para el viaje de julio, el directo de la tarde ha desaparecido, sólo quedan dos con trasbordo: el Alvia de Galicia hasta Vitoria, que son 5 horas de viaje, y uno aún más insólito, ¡Ave hasta Madrid-Atocha y otro a San Sebastián!, nada menos que 10 horas de viaje. Lo mismo pasa para ir a Galicia en agosto, desaparece el Alvia y sólo hay opción de ir a Madrid con el Ave para hacer trasbordo (por supuesto cuesta más del doble). No sé si el que hace estos diseños es humano o humanoide, pero de geografía anda algo pez. Así que toca investigar los entretenidos viajes en bus por Navarra. Está bien que las comunidades velen por sus vecinos, pero tendría que haber algún organismo que regulara los viajes de larga distancia. Porque a los peregrinos les pasa lo mismo, para ir a Roncesvalles hay dos trayectos, a las 13.50 y a las 16. Pero si quieren salir de San Juan Pie de Puerto, la única opción es un viaje de Alsa a las 12 y andan locos buscando compartir taxi porque el viaje sube más de 100 €. En fin, en la Edad Media debía de ser peor.

Juana Mary Lecumberri Romea. ZARAGOZA

Gestión incompetente

Muestro mi malestar hacia algunas personas que trabajan en la Administración, por no ser competentes, ya que no realizan las gestiones pertinentes, creando así grandes consecuencias a una persona dependiente como es mi suegro. Me remonto a octubre de 2022, cuando se solicitó una nueva valoración de dependencia. Muchas llamadas por nuestra parte; la contestación, siempre la misma, los trámites estaban enviados y nada más se podía hacer porque ya estaba, en teoría, en manos del IASS. Nueve meses después, sin respuesta alguna y con conocimientos contrastados de que se había valorado a otras personas dependientes de mi misma comarca, decido ponerme en contacto de manera presencial con la asistenta social de Belchite (comarca a la cual pertenezco) en busca de una explicación, y para mi sorpresa e indignación se me comunica que la Administración no envió al IASS los trámites pertinentes. Ante esta situación, mi suegro, con un grado de dependencia 2 y empeorando, sigue asumiendo unos gastos en una residencia privada desde hace casi dos años, pudiendo estar en una pública si se hubiesen realizado los trámites, pues esta opción no se ha podido llevar a cabo por la falta de profesionalidad de una persona que no está a la altura de su trabajo. Espero que quizás con este escrito se puedan evitar sucesos similares a alguno de nuestros abuelos, que son los grandes olvidados.

Marta Ambroj Subías. LÉCERA (Zaragoza)

De asaltar el cielo a morder el polvo

Me alegro de que Maru Díaz renuncie a su acta de diputada y deje su cargo de coordinadora de Podemos Aragón. Se lo ha ganado a pulso. Nos ha repetido hasta la saciedad que es filósofa y que su labor como consejera nos ha hecho ver las estrellas en Javalambre. Aparece su imagen en todas partes, haciéndose responsable de todo, con un eslogan absurdo: «Ha sido ella». Y el electorado ha recibido el mensaje y ha procedido con inteligencia: si todo lo sucedido en su partido es obra de ella, si las becas, la Facultad de Filosofía, el operativo de incendios o los impuestos a las eléctricas no tienen otro responsable que ella, es lógico que solamente la voten a ella. Si en 2015 fueron necesarios 14 diputados para no hacer nada, en 2019 se redujeron a 5; y como ella lo ha hecho todo en estos cuatro años, el 28-M se ha quedado sola para hacerlo todo. Tal como la ha elogiado Lambán, a Maru Díaz la veo dentro de poco en las filas del PSOE. Solo me queda desear que lo sucedido en Aragón se repita en Madrid el 23 de julio: que políticos tan nefastos como Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Echenique y Lilith Verstrynge desaparezcan. Que vuelvan a sus trabajos anteriores a la política, si es que los tienen. Total, lo que ellas, ellos y ‘elles’ hacen en los ministerios y los parlamentos lo puede hacer un becario en una jornada de tres horas, dos días a la semana. Si desaparecen de las listas, tal vez mejoren algo los resultados de la izquierda. Porque Podemos en poco tiempo ha pasado de querer asaltar el cielo a morder el polvo.

Evaristo Torres Olivas. VILLARQUEMADO (TERUEL)

Fútbol base campeón en el mundo rural

El equipo benjamín de la EFB Ciudad de Cariñena se proclamó campeón de la Copa Federación de su subcategoría en una emocionante final celebrada en los campos de la Federación, en el gran día del fútbol. Se trata de un gran triunfo para el club, pero sobre todo significa el éxito del fútbol base del medio rural, en donde son los que son y están los que están. Un equipo formado con chicos y chicas de Cariñena y su comarca, compañeros del colegio y, sobre todo, amigos. Un grupo al que el único requisito que se les ha exigido ha sido tener ilusión por el fútbol, sin pruebas deportivas ni descartes, sabiendo su entrenador sacar lo mejor de cada uno para hacer un equipo campeón. Quisiera que este éxito lo hagan suyo todos los clubes del fútbol base de los pueblos de Aragón, demostrando que con ilusión, humildad, compromiso, esfuerzo y actitud, también se puede ser campeón.

Marco Antonio Campos Gutiérrez. Concejal de Deportes de Cariñena

Un cursillo para los candidatos

Todavía tenemos tiempo para organizar por toda España unos cursillos máster de formación dirigidos los que integren las listas electorales de las próximas elecciones generales. Al programar las fechas, habrá que pensar en perjudicar lo mínimo posible las vacaciones de los designados. Por supuesto, los gastos que se originen serán de cuenta del Estado. En realidad, no se deben considerar como gasto, sino como una inversión que dará pronto sus frutos en la mejora de la convivencia y de la gobernanza de todos los españoles.

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

