Brindis por Pitico

Los amigos de Pitico celebran sus 84 tacos en el txoco de Pepe Díaz. ¿Y quién es Pitico? Pues una persona estupenda, conocida y reconocida por los zaragozanos, aunque él sea gallego de nacimiento y afectos. Los que más lo conocen son los aficionados futbolísticos, pues Pitico fue un as del pelotón, que dio muchos días de gloria a este deporte, entre nosotros y más allá. Pitico no es otro sino Severino Reija. Ahí es nada.

Hasta uno, que no es nada futbolero, lo conoce. Pero yo tengo una especial relación con Pitico, porque un día, en el txoco del entrañable Pepe Díaz, durante una comida, estuve sentado al lado del gran futbolista y me enseñó a comer, como se debe, a la gallega, los percebes. Que tiene su truco. Pitico también es un experto en el ritual de las queimadas, que él celebra con la solemnidad debida.

Cuando cumplió los ochenta años (noviembre de 2018), su querido amigo Juanges le dedicó un brindis hermosísimo. Recuerda Juan Antonio que la primera vez que habló con Reija el jugador tenía veinte años, era 1959, casi un niño: "Quiero recordar que, en nuestra primera conversación, advertí en aquel muchacho una mirada serena, una voz pausada y un esbozo de sonrisa entre tímida y pícara. A pesar de que era la primera vez que hablábamos, aquel zagal mostró un desparpajo impropio de su edad. Tuve la sensación de que el Real Zaragoza había fichado a una excelente persona. El paso del tiempo nos hizo ver a todos que había contratado también a un gran jugador".

El brindis termina con la fórmula que utilizaban los juglares de la Edad Media cuando felicitaban a los reyes: ‘Vivas, crescas, floreas, semperque gaudeas!’ Que vivas, crezcas, florezcas siempre feliz. Reija era también un rey, del balompié.

Juanges, que ha sido durante muchos años el cura titular del Real Zaragoza, recordaba en su brindis a otros míticos jugadores de nuestro equipo, chicarrones de la talla de los Lerín, Ucelay, Wilson, Sarossi, Jugo, Alustiza, Lasheras, Murillo, Bernad, etc. Y añade: "Reija, más que un atleta, me pareció un joven recién salido de la adolescencia. Un niño, casi". A Juanges, en su brindis, se le escapan otros nombres aún más míticos, como Cicerón o Gracián. No puede ignorar sus conocimientos teológicos. Del aragonés entresaca: «"Oh, vida! Ya que has venido, ¿por qué te vas?" y "¡oh, vida, no debías comenzar, pero una vez comenzada, no debieras terminar". Y de Cicerón su "oh tempora, oh mores!".

Y define el txoco de Pepe Díaz, que también estuvo en el Real Zaragoza, como una especie de cenáculo de la amistad.

Pues nada, Reija, o Pitico, si me lo permites, que sea por muchos años. Y te reitero lo que resumió Juanges, que hemos venido para decirte solo tres cosas: que te queremos de todo corazón; que estimamos como un don, como un regalo, como un privilegio, como una gracia de Dios, que nos consideres y nos tengas como amigos; y que te felicitamos con todo cariño. Solo y todo eso.

Y que Juanges me excuse por haberle robado sus palabras para pergeñar este saco.