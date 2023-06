Cuatro siglos de Pascal

A todos nos dice algo Blaise Pascal (1623-1662). Aunque era tan francés, pocos pensamientos han llegado a ser tan universales como el suyo, y pocos espíritus abarcan lo que el suyo abarcó. Mañana se cumplen cuatrocientos años de su nacimiento en Clermont en Auvernia, Clermont-Ferrand, pero el grueso de su vida lo pasó en París.

Su padre, Étienne, ávido de ciencia, se trasladó a la capital, viudo y con tres hijos, tras vender su cargo en la corte de justicia de Clermont; le interesaba la ciencia, y quiso entrar en uno de aquellos círculos científicos que abundaban en la capital de Francia en el siglo XVII, conocido como Grand Siècle. Esto fue fundamental para Blaise, quien no tardaría en destacar por la claridad de su inteligencia no sólo en el campo científico. Pascal fue un genio. Instruido por su padre, no fue a la escuela, pero con 12 años dedujo él solo las bases de la matemática euclidiana, y a los 19 inventaba la máquina de calcular porque quiso ayudar a su padre en la recaudación de impuestos, misión que el cardenal Richelieu le había encargado realizar en Rouen. También contribuyó a demostrar que el vacío existe, y en la cima y al pie del Puy-de-Dôme, cerca de su ciudad natal, reprodujo el experimento de la cubeta del mercurio y los tubos de vidrio, que había ideado el italiano Torricelli. Fue igualmente ingeniero, físico, empresario (con el duque de Roannez puso en marcha los primeros transportes públicos de París, pensando sobre todo en las gentes sencillas), y hasta publicista, al crear los panfletos de protesta que fueron sus Cartas provinciales, donde cargó contra la lasitud moral que favorecían entonces algunos jesuitas; las hacía imprimir cada vez en un lugar distinto para no ser descubierto. Pascal fue un sabio en todos los sentidos, y por ello se le rinde homenaje en Francia a lo largo de este ‘año Pascal’ en el que se multiplican los congresos y las exposiciones sobre el gran pensador y científico, hombre verdaderamente inquieto de cuya memoria se honran nuestros vecinos del norte.

Blaise Pascal escribió sobre la miseria del hombre, destacando que es miserable cuando desconoce sus limitaciones, o que no es más que una caña, pero

una caña que piensa, y en el pensamiento radica su auténtica fuerza



Pero Pascal fue ante todo alguien lleno de sentido común que dejó joyas con las que queremos expresar admiración hacia él. Escribió sobre la miseria del hombre, destacando que es miserable cuando desconoce sus limitaciones, o que no es más que una caña, pero una caña que piensa, y en el pensamiento radica su auténtica fuerza. Pascal se admiraba ante el alma humana; le parecía grande cuando es humilde y busca la verdad. Por eso insta a conocerla, lo que equivale a decir que invita al conocimiento de uno mismo: "Uno tiene que conocerse a sí mismo. Aun cuando eso no sirviera para hallar lo verdadero, sirve al menos para ordenar la propia vida, y no hay nada más justo". Buen sabedor de la inconveniencia del mucho halagar a niños y a jóvenes (¡qué gran consejo para hoy!), no dudó en escribir estas palabras iluminadoras sobre la gloria: "La admiración lo pudre todo desde la infancia. ¡Oh, cuán bien dicho está eso! ¡Oh, qué bien lo ha hecho, qué bueno es, etc.! Los hijos de P. R. [Port-Royal], a quienes no se aplica este aguijón de deseo y de gloria, caen en la indolencia". Él fue, en efecto, un hijo de Port-Royal, el monasterio cisterciense desde el que irradiaba la seriedad del cristianismo en tiempos demasiado contemporizadores con el mundo, en aquel siglo esplendoroso para Francia. Tan en serio se tomaban la fe en Port-Royal, que sobre el movimiento que se gestó en torno al monasterio, en cuyo círculo estaban Pascal y su familia, se ha escrito que su pugna con el rey y con Roma fue "el primer acto de una conciencia civil en la modernidad histórica". Lo afirmó en muchas ocasiones nuestro Premio Cervantes José Jiménez Lozano, admirador de Pascal y de aquellas gentes asombrosas que fueron los amigos de Port-Royal.

Te puede interesar Tecnolatría

Gilberte Périer, hermana de Pascal y su primera biógrafa, en Vie de Monsieur Pascal escribió que su hermano tuvo el don de "decir las cosas de manera que aquellos a quienes hablaba pudieran comprenderlas sin pena y con placer". Otro aspecto de la genialidad de Pascal, quien, además de ahondar en la condición humana, supo hacer de la comunicación un pequeño milagro.