Cartas al director de HERALDO: Las notas de corte y el examen de la Evau

Las notas de corte y el examen de la Evau

Las notas de corte tan precisas que se necesitan para entrar en determinados grados deberían cuestionar la selectividad universitaria. El 60% de nota que aportan los alumnos por su rendimiento en el bachillerato se presta a todo tipo de desconfianzas, y también el propio examen, ideado para consolidar las notas.

Una buena corrección de un examen de Evau no admitiría en segunda corrección una puntuación que fuese más allá de medio punto por encima o por debajo. Siempre hay matices que es imposible anular en los correctores. No sería preocupante si la puntuación de corte no fuera tan precisa, ya que quienes se quedan a centésimas del corte se convierten en la consecuencia adversa de unos criterios selectivos inapropiados. El nuevo examen propuesto para la Evau-Lomloe puede resolver la adversidad de la memorización con la que se diseñan algunas preguntas de Evau, pero no repara el criterio corrector. Es más, creo que lo amplía en ciertas preguntas al ser un examen que no se basa tanto en lo aprendido durante un curso, sino en competencias adquiridas en todo el proceso educativo. ¿Cómo evaluar una redacción sobre el tópico del ‘carpe diem’, con qué criterios si cada alumno habrá tratado ese tema de un modo asistemático? A bulto, puntuar estas cuestiones con bien, mal, regular es posible, pero más difícil es dar un valor sobre 2,50, sobre todo cuando hay 6.000 exámenes y 50 correctores. No me parecería descabellada la idea de realizar un doble examen, uno selectivo, similar al actual, con preguntas de corte variado, que daría una nota y el aprobado en bachiller, y desde una nota concreta, que podría ser diferente para cada grado (por ejemplo un 8 para medicina), aquellos grados que lo necesitasen realizar un examen más específico cuya puntuación no pudiera ser objeto de ninguna suspicacia.

Javier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Ahora el paño resulta muy áspero

El presidente Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 23 de julio. La maquinaria de los partidos se ha puesto a toda mecha, la convocatoria los ha cogido descolocados, sobre todo a los que se encuentran más a la izquierda del PSOE, o sea extrema izquierda. Micropartidos con escasa implantación que buscan refugio en la nueva estrella llamada Sumar. En esta torre de Babel han buscado refugio parte de quienes en las pasadas elecciones generales iban con Podemos, ahora han cambiado de acera, que no de calle. IU, Compromís, los Comunes o Más Madrid, escisión de Podemos en la que se encuentra Íñigo Errejón, exdirigente de Podemos. Incluso Yolanda Díaz, la promotora de Sumar, fue designada a dedo por el fundador de Podemos, Pablo Iglesias. La lucha por estar bien colocado en las listas es encarnizada. Defienden la unidad de la izquierda, pero aquí nadie quiere dejar de ser casta, una vez tocado el terciopelo de los sillones ministeriales, resulta muy áspero el paño. En resumen que si miramos la composición de estos partidos son los mismos actores con distinto nombre y el mismo objetivo: son lo mismo. No esperen cambios. Por cierto, Podemos también se suma.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

Tranvía, línea 3

Sí, sí, línea 3, porque lo que propongo coincide con la antigua línea tranviaria 3 ‘Delicias’. Consistiría en tender los raíles a lo largo de la calle Conde de Aranda y la avenida de Madrid, llegando a la Vía Hispanidad. En ese recorrido hay pocas servidumbres de acceso a garajes, a las que habría que dar solución, dejando para la circulación de los coches la avenida de Navarra. Habida cuenta de la demanda, la propuesta mejoraría notablemente el tránsito de viajeros con respecto al autobús. Ahora, con el número de autobuses que circulan por ese corredor se provocan retenciones en algunas paradas penalizando el tiempo del trayecto. Por ejemplo, en la parada de los Escolapios es habitual que se superen los 20 segundos establecidos para el tranvía. Además el tranvía permite circulaciones en doble lo que puede multiplicar por dos el número de viajeros transportados. Acoplar dos autobuses es imposible. En cuanto a la reducción de puestos de trabajo al sustituir los autobuses por tranvías, según señala doña Natalia Chueca, no tendría especiales dificultades, como así ocurrió cuando se sustituyó la última línea 11 de tranvías por la 40 de autobús. Finalmente, no deberían participar en la organización económica de la concesión los que gestionaron la línea 1 del tranvía.

Juan Antonio Peña Gonzalvo. ZARAGOZA

El espejo del alma

Cada cara es distinta. Hay guapas o feas, con la nariz grande o las orejas pequeñas, con la frente hundida o la barbilla prominente, con pecas o sin ellas. Los genes tendrán mucho que ver con estos aspectos de nuestro rostro. Hay que aceptarlos como son, de la misma manera que aceptamos nuestra personalidad. Sin embargo, hay algo que podemos cambiar: la sonrisa y la mirada. Nuestra meta es tenerlas como las de los niños pequeños. ¿Cómo? Con un trabajo de cambio de mentalidad y de conducta hasta ser sencillos e inocentes como dichos niños, que se quedan curiosamente y sin malicia con nuestra mirada y nuestra sonrisa hacia ellos. Una sonrisa es nuestra carta de presentación que alegra y es gratis. Hay miradas suaves y otras duras; insistentes o que de refilón; hay quien mira a los ojos y quien parece no atreverse; hay miradas melancólicas, enamoradas o llenas de odio; inocentes o sensuales –se la comen con los ojos, se dice–. Hay miradas sonrientes de ojos brillantes y otras tristes de ojos apagados, acompañadas de amplias sonrisas. ¿A qué se debe esa tristeza?, ¿a la pérdida de algo?, ¿a una experiencia que deja insatisfecha el alma? Iconos ortodoxos representan a la Virgen y los santos con esa mirada, como previendo el dolor que se avecina. Y es que la cara es el espejo del alma.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

Sobre Antonio Gala

Palabras, versos, poemas, un sinfín de entrevistas... Una voz inigualable, igual que su expresión escrita y su elegancia al hablar. Distinto, como muchos, inigualable, como tantos otros. Pero solo uno como él habrá en nuestra literatura. Se nos fue, así es la vida, porque ella nos trae y ella se nos lleva cuando llega nuestra hora. Se nos llevaron su cuerpo y su alma, pero su ser permanecerá por siempre entre sus libros, esos que nos han dejado tanto, tan bonito y maravilloso. Obras maestras dirigidas por un director inmemorable; como si de los instrumentos de la orquesta salieran las letras danzando al son de su música, para después caer impresas en el papel. Deja un legado magnífico; es y será por siempre un pergamino imposible de olvidar. Allí donde esté, descanse en paz nuestro querido y leído Antonio Gala.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

