Inflación, IVA y recaudación

La situación de las familias españolas sigue siendo difícil e incluso mala, y aumenta pobreza y su vulnerabilidad. Los precios al consumo siguen subiendo y las hipotecas están ahogando a muchas familias. Mientras tanto la recaudación del Gobierno se favorece por la altísima inflación que se vive en el país, ya que a precios más altos, más pago de IVA, repercutiendo directamente en el consumidor final.

La recaudación del Gobierno subió en 2022 un 16,2% más que en 2021 (incluso subvencionando con 0,20 céntimos la compra de combustibles), y cerró el 2022 con un superávit de 33.000 millones de euros recaudados por encima de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado. Estamos en vísperas del plazo que estipuló el Gobierno en enero de 2023 cuando (al tiempo que suprimió la ayuda de los 0,20 cts. al combustible, que había sido eficaz y directa) rebajó el IVA de algunos alimentos de la cesta de la compra, para “paliar” la inflación preocupante del país. Del 4 al 0% se bajó el IVA del pan, harinas, leche, queso, huevos, fruta, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales, y los aceites y la pasta bajaron del 10 al 5%, pero no se bajó el IVA de carnes ni pescados. La medida se puso hasta el 30 de junio y ha resultado insuficiente pues los precios han seguido subiendo: según la organización de consumidores FACUA a abril, cuatro de cada diez productos con rebaja de IVA son más caros que cuando entró en vigor la medida. Mientras nuestro Gobierno está pensando si prorroga o no la reducción de IVA, el Parlamento portugués redujo al 0% el IVA de todos los alimentos básicos, incluidos carnes y pescados; además firmó un acuerdo con productores y distribuidores para garantizar que la supresión del IVA sí llega al precio final, para que suponga de verdad una ayuda al consumidor, y además ha logrado bajar su inflación. El Gobierno español debería copiarlo y no pensar tanto en recaudar. El Ministerio de Consumo ha dejado que los precios hayan tenido subidas de dos dígitos y el de Hacienda, que no ha deflactado el IRPF, encima pone inconvenientes y reparos a la rebaja del IVA de los alimentos básicos porque disminuye su recaudación. Entre tanta promesa preelectoral, ¿no podría seguirse el ejemplo de lo que ha hecho Portugal?

