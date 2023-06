Cartas al director de HERALDO: Sumando incompetencias

Sumando incompetencias

En las anteriores elecciones generales mucha gente votó por el nuevo partido Podemos apostando por los que prometían una nueva política. La decepción posterior ha sido mayúscula. Ministerios creados de propio para colocar a amigos y amigas, una borrachera legislativa abusando de reales decretos, pervirtiendo la democracia y liándola de tal manera que ha minado la seguridad jurídica.

Unas demostraciones de incompetencia difíciles de superar e incluso de imaginar, como por ejemplo la chapuza de la ley del ‘solo sí es sí’, con la rebaja de penas a más de mil delincuentes sexuales. Y sin ninguna dimisión. O la ley ‘trans’ que ha roto el feminismo en dos, volviendo a ningunear a la mujer. O la ley mal llamada de bienestar animal, en contra de los veterinarios, que va a crear más problemas que los que resuelve. Porque estos nuevos políticos no escuchan a nadie, son sectarios e incompetentes. Y tienen la costumbre de echarnos la bronca a los que no opinamos igual y adoptar una actitud paternalista con el pueblo, como si no fuéramos maduros y soberanos. Ante el batacazo electoral, y con el miedo a perder los sillones, se han vuelto a unir los partidos que nacieron de Podemos por los personalismos que caracterizan a esta izquierda. Liderados por otra incompetente que se hace trampas al solitario: para evitar la temporalidad en el trabajo obligó a que todos los contratos fueran indefinidos, ¡cómo no se nos había ocurrido antes! Y nos habla como si fuéramos niños de guardería, en vez del pueblo soberano que somos. Además, vetan a los líderes de Podemos cuando todos los que están sumando en la coalición votaron también la ley del ‘solo sí es sí’ y el resto de las castañas legislativas. Lo único que van a Sumar es más sectarismo e incompetencia y creo que ya hemos sufrido bastante dosis estos últimos cuatro años.

Fernando Valdrés Allueva. ZARAGOZA

Discriminación inconsciente

La Universidad de Harvard realiza un test como ejemplo del desarrollo de la teoría de la discriminación implícita, que propone que la discriminación se debe a un proceso inconsciente, no intencional y posicionado fuera de la conciencia del discriminador: puede que las actitudes explícitas no se alineen con las implícitas. Pero las actitudes implícitas se pueden medir a través de una prueba, disponible en internet, denominada ‘test de asociación implícita’ (IAT en inglés), que mide la asociación entre dos conceptos en referencia a un atributo positivo o negativo. Tal asociación se vuelve a repetir por el programa, que diferencia entre conceptos y atributos, y mide el tiempo de reacción de la respuesta. Cuando los dos conceptos se posicionan a derecha e izquierda de la pantalla, y hay que situar los atributos hacia un lado u otro (con las teclas E e I), el tiempo de reacción es menor si las instrucciones obligan a categorías altamente asociadas (por ejemplo, flor + agradable), que cuando las categorías están menos asociadas (por ejemplo, insecto + agradable). Es decir, en un supuesto que diferencia entre personas negras y blancas, y hay que asociarlas a un atributo positivo y negativo, incluso las personas blancas que se declaran sin prejuicios evidencian diferencias que muestran como positiva a la persona blanca y como negativa a la persona negra.

Sergio García Álvarez. ZARAGOZA

El presidente estratega

Nuestro presidente saca a sus huestes a poner verde al opositor con eslóganes dictados y todos dicen lo mismo durante los días que interese. Estratega sí que es nuestro presidente, pero España no necesita estrategas para dividirnos y mantenerse en el puesto. Lo que necesitamos es una buena gestión y menos autopropaganda y, por supuesto, menos crispación y más buena gobernanza. Eso de llamar ultras a los de enfrente y tener de socios a comunistas, separatistas, independentistas, exetarras y algún que otro fanático del sistema venezolano es para hacérselo mirar. No sé lo que pasará en estas extrañas elecciones generales, pero no creo que sea la necesidad para los ciudadanos el motivo de este adelanto precipitado de las mismas. Lo que parece es que da por perdidas las elecciones y por eso está poniendo a todos los ministros y amigos del PSOE en puestos en los que puedan continuar con buen sueldo y calladitos. En cuanto a sus socios, los ha usado y los ha tirado.

Adela Laborda Gavalda. ZARAGOZA

Cultura general

¿Tienen cultura general los jóvenes y los menos jóvenes? Me refiero a esos conocimientos elementales que se adquieren leyendo libros, esas someras noticias de historia, de ese humanismo cristiano que ha forjado Europa, de otras religiones, de la mitología griega o romana. ¿Dice algo a nuestros jóvenes la famosa frase "Roma no paga a traidores"? ¿Son capaces de situar en el tiempo esta otra, "pega pero escucha", del sereno ateniense Temístocles? ¿Conocen el heroico episodio de Guzmán el Bueno? ¿Han leído el Quijote o el Mío Cid? ¿Están avergonzados de nuestra labor civilizadora y cultural en América, porque no la conocen, haciendo caso, sólo, de la leyenda negra? Ciertamente todo eso no se puede aprender cuando nuestros jóvenes han de dedicar su tiempo sólo a estudiar hasta el agotamiento, y unas horas de alterne en la noche, para así aprobar sucesivos exámenes de primaria, secundaria, bachiller, Evau, la carrera, el máster, las oposiciones… Los sucesivos planes educativos unidos al materialismo reinante nos han sumido en esta situación, muy cómoda para los que nos manejan, porque es mucho más fácil gobernar a los que no saben pensar que a los que piensan. Como decía Zapatero, "presidente puede ser cualquiera", y así han llegado a ministros esos descubridores de absurdas teorías animalistas e incluso morales, generadoras de leyes sin pies ni cabeza que además son atendidas por muchos que les votan, que habrán estudiado mucho, pero que no tienen cultura general.

Juan José Osácar Flaquer. ZARAGOZA

La primavera, Platero y yo



Fue un mes de mayo cuando Juan Ramón Jiménez nos dejó. Además de en sus poemas, donde encontramos constantes alusiones a la primavera, en ‘Platero y yo’ describe con su magistral poesía en prosa la plenitud de esa estación que llega y el sol pone en la tierra su alegría de plata y de oro. También nos habla de las mariposas de cien colores que juegan por todas partes y del campo que se abre en estallidos, en un hervidero de vida sana y nueva. El mundo interior del poeta se refleja en el paisaje de su infancia en Moguer, un paraíso siempre evocado en esa época del año, que compara con un gran panal de luz que fuese el interior de una inmensa y cálida rosa encendida, haciendo referencia a la luminosidad y belleza de un día de primavera.

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es