Tres personas que no se conocen entre sí han coincidido en hablarme esta semana de sendos acontecimientos que han marcado un antes y un después en sus vidas. "No soy la que era antes de…", "Nada es igual desde que…", "Nunca volveré a ver las cosas de la misma manera".

Todos experimentamos sucesivas metamorfosis, vivencias que mudan nuestra manera de ser o de comportarnos. A veces porque los hechos obligan, otras porque nos sitúan en el mundo en diferente posición y desde esa nueva postura apreciamos un punto de vista de la realidad que antes no teníamos. Y a pesar de que nos sabemos transmutados, los demás nos perciben siempre como la misma persona. Y si acaso advierten alguna variación, unos le dan la bienvenida, pero otros la observan como una extravagancia, peor, como un ataque a su propia persona, que nos desea inmutables, estáticos, siempre en consonancia con lo que se espera de nosotros, sea bueno o malo, eso les da igual, lo importante es que nuestra identidad sea siempre como ha sido.

En el curso de mi vida he evolucionado, he modificado formas de comportarme, de actuar, de ser y de vivir, y ello no ha impedido que siga siendo la misma, un poco mejor, creo yo; sin embargo, a veces, lo que a mí me ha parecido un progreso me ha costado la pérdida de alguna amistad. No sería muy sincera esa amistad, pienso, y sigo adelante en mi empeño de vivir en paz conmigo y con todos. Y esto pasa también por darle a las cosas menos importancia.

Admiro la sensibilidad de las tres personas que han observado una nueva realidad en ellas. Permitirnos saber lo que sabemos también requiere valentía. Saber quién somos es esencial para comprendernos y para saber lo que podemos llegar a ser. Saber quién somos es esencial para saber quién es el otro, quiénes son los demás y comprenderlos o, al menos, tolerarlos. Lo contrario es guardarse un secreto a uno mismo y eso devora la conciencia, la compasión y la solidaridad.

Tres personas en una misma semana me han revelado sus mutaciones recientes. Mensajes análogos referidos por distintas personas en diferentes contextos. Cada uno sabe de sí mismo, o lo intenta, y ese intentarlo es un ejercicio de humildad porque obliga a observar lo limitada que es una sola perspectiva, la propia, por ejemplo, y es un ejercicio de generosidad porque indaga en uno que es lo mejor que se puede ofrecer a los demás.