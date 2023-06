Cuando me explica qué le atormenta, un aguacero cae sobre mí mientras la escucho. Poseer la llave de la empatía supone abrir el candado del Olimpo y la comunicación. Cuando yo le hablo de Roma y le adelanto la hermosa ciudad que se encontrará cuando la visitemos, sé que ve el atardecer desde el Jardín de los Naranjos, y saborea, como yo saboreo al recordar su sabor, el guanciale de la auténtica carbonara sin haberla todavía probado.

O cuando le cuento mi viaje a Londres y el recuerdo sucio que guardo de la ciudad, ella me escucha cerca del Támesis, sin salir de la cama.

Hasta las ciudades que aún no conocemos guardan entre sus adoquines nuestras pisadas. Venecia será –y que diga lo que quiera Aznavour– con ella o terminará hundida y con el tiempo se dirá que es la verdadera Atlántida. Yo he estado en Grecia al escucharla hablar de Atenas, de Delfos y de Medea con tanta pasión, y he caminado por Santorini, he acariciado algunas olas del mar Egeo al acariciar sus sienes. Incluso he escuchado a una azafata decir "señores pasajeros, buenas tardes" estando en el salón.

Cuando nos contamos –no hasta cinco, no hasta diez– la escucha está por encima de todo, así que haya un seísmo y caiga el techo sobre nosotros. Al escucharla entro en el mundo secreto que esconden los espejos y me siento en una butaca de terciopelo rojo para atender lo que tiene que decirme. Lo mismo sucede cuando soy yo quien abre la boca y comienza a hilar palabras.

Lo importante en el amor es no hablarle a un teatro vacío.