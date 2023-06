Cartas al director de HERALDO: El sorteo del oro de Cruz Roja y el Ejército

El sorteo del oro de Cruz Roja y el Ejército

Como todos los años, la Cruz Roja ha lanzado su gran campaña publicitaria para el Sorteo del Oro, que anualmente nos anuncia la llegada del verano. Del resultado de este sorteo dependen en buen parte los ingresos que esta institución benéfica, una de las más valoradas por los españoles, necesita para llevar a cabo sus fines humanitarios.

Este año lo han publicitado a base de unas atractivas e icónicas viñetas, una de las cuales ha llamado mi atención de modo inmediato. Me refiero a la que refleja a una niña con sus brazos extendidos, en la que se nos dice que "sus brazos abiertos se convirtieron en un puente". Al leer esta sugerente e impactante frase, mis recuerdos han volado al año 1998, cuando estuve destacado en Mostar (Bosnia) durante seis meses como miembro del Ejército de Tierra, período en el que pude comprobar cómo los zapadores de la Brigada de Montaña de Huesca habían construido una pasarela metálica sobre el río Neretva, que fue durante varios años el punto de unión más utilizado por bosniacos, croatas y serbios para cruzar de un lado al otro de la ciudad, que por aquellos años estaba prácticamente destruida a consecuencia de la reciente guerra entre las tres etnias. Estos eficaces militares aragoneses supieron materializar en ambos sentidos, tanto en el metafórico como en el real, la impactante frase que figura en ese cupón del Sorteo del Oro. Tendieron un puente físico para que los habitantes de Mostar pudieran pasar de un lado al otro del río, y además ayudaron con su trabajo profesional y con numerosas acciones de ayuda humanitaria a mitigar las desgracias de aquel atormentado pueblo, al que aprendimos a amar mientras curábamos sus heridas.

Alfredo Ezquerro Solana. ZARAGOZA

Mesa electoral

Todos hemos escuchado y nos hemos quejado sobre que las elecciones generales son el 23 de julio. Ya no se puede hacer nada más que rezar para que no te toque mesa electoral, y si te vas de vacaciones aún más. Me quiero quejar de que en otras comunidades autónomas, como La Rioja, se puede mirar en una página web si te ha tocado, pero en Aragón no. En Aragón tienes que esperar a que te llegue una carta o a que la Policía te avise. A mi familia y a mí esto nos afecta, ya que este año nos vamos a ir a Grecia y solo se puede cancelar hasta el 5 de junio. De modo que si a mis padres o a mi hermana les toca mesa electoral y no nos avisan antes del 5 de junio no nos devolverán el dinero del viaje. Una vez más, los ciudadanos pagamos.

Irene Ichaso Cebadero. ZARAGOZA

Soterrar contenedores

En la calle Doce de Octubre, en el barrio de San José alto de Zaragoza, se han instalado grandes superficies de alimentación que de paso han arruinado a los mercados de barrio y a las tiendas minoristas, y aunque esta problemática no tiene solución hay otro problema que sí la tiene: el de los contenedores. Este problema es serio y no puede seguir así. A cualquier hora se puede ver cantidad de basura y otros objetos fuera de los contenedores, produciendo malos olores y caídas de personas al tropezar con ellos. Señor Azcón y señora Chueca, en esta calle urge poner contenedores soterrados, por seguridad e higiene. Los vecinos de este barrio si se cumple mi petición comprobarán que no se equivocaron en las últimas elecciones. Y terminó con una frase del escritor Peter Drucker: "La gestión es hacer las cosas bien, el liderazgo es hacer las cosas correctas".

Enrique Gimeno Clerencia. ZARAGOZA

Mediana, ¿a dónde vas?

Desde niño tengo una estrecha relación con Mediana, el pueblo de mis abuelos. Tengo muchos recuerdos de ‘la fresca’, de coger nidos, alberges y bañarme en la Tejería. Por razones de trabajo estuve en contacto con el Ayuntamiento, sobre todo con los primeros alcaldes democráticos. Siempre me sentí orgulloso del buen rollo que había entre ellos y de lo bien que me sentía en ese ambiente. ¿Qué queda de aquello? En estas últimas elecciones me llevé una decepción impresionante y no entiendo cómo un alcalde que ha cambiado las tuberías del pueblo, que arregló el pabellón, arregló la ermita, la parte baja del Ayuntamiento y la plaza, que pagó de su bolsillo el desfibrilador de la escuela, que pagó préstamos y dejó dinero, haya sacado unos míseros votos. Votar ideologías en los pueblos es votar subdesarrollo, votar a alcaldes trabajadores y amantes de su pueblo es votar con la cabeza.

Manuel Pedro Navarro. ZARAGOZA

Llegan los pactos

Desde hace años se viene hablando de una reforma electoral. El sistema electoral español se rige por listas cerradas. Los ciudadanos votamos a listas de políticos en lugar de a candidatos individuales. En lo más alto de las listas van los que ocuparán asiento en el parlamento, diputaciones, ayuntamientos, etc. Después del 28 de mayo y el varapalo sufrido por el PSOE, llegan los pactos, acuerdos a los que tienen que llegar dos o más partidos políticos comprometiéndose a cumplirlos. Los gobiernos en solitario son cada vez más complicados y es difícil que haya mayorías absolutas. Los votantes deben tener derecho a conocer las concesiones, contrapartidas y condiciones de unos acuerdos que les afectan. Con estos pactos, muchos nos preguntamos: ¿Qué han hecho con nuestro voto? ¿Dónde ha ido a parar? Posiblemente a engrosar a otro partido al que ni remotamente habrías votado… Los partidos deberían anunciar con antelación a quienes apoyarían si no son el partido más votado, así los ciudadanos sabrían que su voto podría ir a parar a otro partido análogo y políticamente semejante.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. ZARAGOZA

Arrugas y canas

Se han cumplido cuatro decenios desde que un diseñador de Orense, Adolfo Domínguez, se sacó de la manga la famosa frase de "la arruga es bella" para reivindicarla por el mundo entero como uno de sus símbolos. La aspiración del genio gallego con aquel popular lema era salirse de los cánones de entonces, y su sueño se vio cumplido con creces. Pues bien, al igual que unos lo imitaron no combatiendo las arrugas textiles o las de la piel, otros se dejan las canas y se niegan a teñirse el pelo, a pesar de la presión social. Prefieren mostrarse valientemente tal y como son. Y es que, aunque algunos vean el envejecimiento como algo negativo –sobre todo en el género femenino, donde ser joven, sin arrugas y sin canas parece una obligación–, pelearnos con lo inevitable genera siempre más malestar que la aceptación.

Jimena Sánchez Calderón. ZARAGOZA

