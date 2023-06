Cartas al director de HERALDO: En la muerte de Niko, nuestro pequeño westie

En la muerte de Niko, nuestro pequeño westie

Para nuestro pequeño westie, Niko, ese ser casi alado, unicornio blanco y no azul de casi quince años y medio que nos ha dejado inmersos a toda mi familia y a mí en una enorme burbuja de soledad sin aire: Son las 3, cierro los ojos y pasa por mi retina una y mil veces Niko.

Ya no hay luces encendidas en el pasillo para que él no se desoriente. El vacío al lado de mi sillón es enorme y frío. Me desvela su ausencia y pienso en cómo estará sin mí. Intento conciliar el sueño pero me asfixia el no sentir ya su olor ni ver su carita iluminada por una luz tenue pero para mí más que potente porque iluminaba sus ojos, sus pequeñas orejas blancas que me tranquilizaban de tal manera que el mundo dejaba casi de existir. Con él tan apenas necesitaba algo. Solo él y yo en perfecta comunión. Se me ha ido mi amor puro, mi bebé eterno, un hijo, el hermano de nuestro hijo Álvaro, mi luz y mi sonrisa. Ha sabido cuándo irse sin hacernos sufrir demasiado con sus achaques, pero yo no he podido abrazarle como me hubiese gustado. Sé que me va a ayudar a seguir, porque ahora es un ángel. Mi corazón tiene encima una losa enorme. Quisiera en estos momentos arroparle, acariciar su pelo sedoso y besar sus pezuñas. Solo puedo hacerlo con la imaginación. No sé qué sentiré al cerrar o abrir la puerta y ver que no me va a esperar. Confío en que siga esperándome porque le necesito. Se me ha ido uno de mis grandes amores, mi gran y precioso Niko. Descansa en paz y llena con tu bondad y alegría las nubes y los cielos. Te quiero hasta más allá del infinito. Segurísimo que mi madre, la yaya Fili, está a tu lado para seguir dándote ese amor que yo ya no puedo regalarte. Gracias, mi precioso Niko, por hacer que Teruel tuviese sentido.

Patricia Sánchez-Gil Vegue. TERUEL

Todo está muy raro

Te levantas en una soleada mañana primaveral, preparas tu desayuno con la tranquilidad del jubilado y, mientras desayunas plácidamente, enciendes la tele para ver qué pasa por el mundo. ¡Y zasca!, primera noticia, «un energúmeno drogado y sonado, tras una carrera, se estampa contra el cristal de una cafetería y lo revienta. Después de tomarle declaración sale en libertad y vuelve a liarla en otra al día siguiente», muy tonificante. A continuación, «en Jaén matan y violan a quince gallinas colgando una de un olivo», muy instructivo. Sin tiempo para reaccionar, otra, «el propietario de una vivienda ocupada accede a su casa después de comprobar que está vacía, al poco se presenta dicho ‘okupa’ acompañado de la Policía, la cual detiene al propietario y le confisca las llaves de su casa para entregársela al ‘okupa’». Aquí se me empieza a hinchar la carótida y el cruasán se me hace una bola. Otra, «Montero y Belarra, después del batacazo electoral, no dimiten ni entonan el mea culpa sino que, tras hundirse y también al gobierno que las ha aguantado, dicen que van a luchar para que los españoles nos demos cuenta del error de lo que han dicho las urnas». ¡Toma democracia! Van a luchar, seguro, pero para mantener sus poltronas. Tengo que apagar el maldito aparato y meditar si me convierto en monje anacoreta.

Ángel Inglés Ruiz. ZARAGOZA

El boicot a las fresas

Se está incitando un boicot a la producción española de fresa por parte de la asociación alemana Campact. Esta asociación ecologista está alineada con las propuestas del Foro de Davos, que también está en contra de la agricultura intensiva y el cultivo de productos que necesitan mucha agua para su desarrollo. Campact es una asociación ligada al socialismo ‘progresista’ alemán. Es partidaria de la Agenda 2030 que tantos problemas está creando en agricultura, ganadería, medio ambiente y también en el tema de energía. El Gobierno de España y en particular la ministra Teresa Ribera han apoyado las tesis de esta asociación. Los cultivadores de fresas de esa zona pueden tener pérdidas millonarias, pero parece que eso poco importa al presidente del Gobierno y a esta ministra de nefasto recuerdo en Aragón por cerrar la mina y desmantelar con mucha rapidez la central térmica de Andorra, mientras que los alemanes volvían a abrir las minas de carbón y a poner en marcha sus centrales térmicas. Es inadmisible la actuación de esta sociedad alemana por su injerencia en una producción española, cuando consienten otras prácticas mucho peores en Marruecos. Y eso explica que en muchos países de la Unión Europea voten en contra de los que imponen estas políticas.

José Martín Escudero. ZARAGOZA

Análisis electoral

Cada día nos encontramos con otra vuelta de tuerca en la política. Es tal el hartazgo de tropelías que las personas de a pie volvemos a rechazar todo lo que se refiera a política. Nos cansamos. Al salir de casa era feliz, escuchaba los pájaros, veía las cigüeñas y contemplaba los campos que verdean por las lluvias de los últimos días. Y pensaba que con lo fácil que es sobrevivir, cómo podemos complicarnos tanto la vida. Lo que hemos elegido los ciudadanos de Aragón son los gestores de nuestros pueblos, esos que nos van a ayudar a disfrutar de una vida más o menos ordenada, con más o menos servicios. Pero se nos olvida que todo esto se cuece en Zaragoza, Huesca y Teruel, en las diputaciones y en las comarcas, que son otro punto intermedio de gestión de servicios. Nos vendría muy bien simplificar para hacer más efectiva la administración. Otra carrera son el gobierno de Aragón, el de España, la Unión Europea... que ya sé que influye en todo lo que vivimos los de abajo. Me da que se están cargando a los medianos partidos igual que se cargaron a la clase media. Ahora, todos pobres o ricos. Preferiría tener más opciones a la hora de elegir a quienes me van a gobernar, más colores, más diversidad. Tal vez algún día dejemos de ser del Barcelona o el Madrid y seamos del Zaragoza, aunque juegue en segunda.

Carmen Pilar Lamuela Polo. MORATA DE JALÓN (ZARAGOZA)

Consecuencias indeseadas

La confirmación de las rebajas de penas a agresores sexuales por parte del Tribunal Supremo es consecuencia de la aplicación del principio penal ‘in dubio pro reo’. Los culpables no son los jueces, sino los políticos que aprobaron la Ley Orgánica de Libertad Sexual sin recabar los informes jurídicos procedentes y basándose sólo en su grado de sectarismo, ignorancia y propaganda feminista mal entendida. Esta ley del ‘sólo sí es sí’ debe pasar factura electoral a Podemos y al PSOE. Es vergonzoso que con tantos órganos administrativos se haya colado en el ordenamiento jurídico español una ley que lleva consigo tantas "consecuencias indeseadas", en palabras de Pedro Sánchez.

Jaime Blasco Oiz. ZARAGOZA

