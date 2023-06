Cartas al director de HERALDO: Un trato desconsiderado a las personas mayores

Un trato desconsiderado a las personas mayores

El 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Contemos una historia real, la de mi padre. Con 83 abriles, Celestino vive solo desde que su esposa falleció hace dos años.

Ella tenía la vida social que mantenía activo a su marido, porque era mayor pero comprometida como la que más con su entorno. Pero además del dolor de la pérdida y el cambio brutal de vida, Celestino sufre otro dolor inmenso. No sabe por qué, pero al estar ahora sus hijas pendientes de él a todas horas, observa que sus vecinos, sus amigos y otras personas con las que habitualmente cruzaba sus conversaciones, comienzan a preguntar por su salud, por si se va de vacaciones o cualquier otro comentario trivial a sus hijas y ya no a él… en su presencia. Un cambio tajante. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha hecho invisible? Quizás crean que ya no piensa, no habla, no decide, que es incapaz de sobreponerse, de mantenerse activo a su manera, de seguir viviendo como una persona… No sabe si es peor que no lo vean o que lo vean como el que no vale, como el que ya no es, pero lo que seguro sabe… es que le duele muchísimo. Es como una norma no escrita, ¿eres mayor?, pues se te ignora. Demoledor. Es un maltrato silencioso, incapaces como somos hoy de ver que cumplir años, con el cuidado de todos, suma y aporta. Es necesario que este mensaje cale en las conciencias de toda la sociedad desde edades tempranas. Es cuestión de educación básica. Tenemos que luchar por el bienestar en una etapa a la que llegaremos todos. Proteger los derechos de nuestros mayores es proteger los derechos de la sociedad en su conjunto, y esto redundará en la recuperación de valores y la modificación de conductas y prácticas discriminatorias que conducen al edadismo y a la gerontofobia ampliando la desigualdad social. Cambiemos.

Los nuevos colegios electorales

Al parecer la Junta Electoral ha procedido a una reorganización de los colegios electorales en la ciudad de Zaragoza, lo que ha llevado consigo una reasignación de los ciudadanos a colegios o centros de votación distintos a los que venían siendo habituales en anteriores procesos electorales. Desconozco las razones de estos cambios y el cómo se han realizado, pero han perjudicado a mucha gente ya que los ha alejado, a veces de forma importante, de su nuevo colegio electoral. Podría citar ejemplos de vecinos del entorno de Goya-Sagasta que ahora tienen que desplazarse a votar a lugares lejanos, como el instituto Miguel Servet, habiendo varios colegios mucho más cercanos. Creyendo que lo importante es dar facilidades para ejercer el derecho al voto, no estaría mal que la Junta revisase sus criterios de asignación, quizás empleando algunos de esos modernos algoritmos de la inteligencia artificial. Siempre en aras de hacer cómodo el voto, especialmente a las personas mayores.

¿Quién custodia los votos por correo?

Todos nos informan de cómo votar por correo: entendido. Pero nadie nos explica cómo custodian los votos que dejamos en Correos. Me gustaría saber, para mi tranquilidad y creo que para la de muchos votantes por correo, la línea de custodia que siguen esos votos, quién, dónde y cómo se guardan. ¿Existe la posibilidad de sustitución? Ahí queda mi inquietud.

Nos espera un largo verano

No, no es el título de la próxima película de Almodóvar. Es la cruda realidad de nuestro país. Se nos avecina un largo verano. Y es que a nuestro actual presidente de Gobierno, ese de la mano en el pecho, el de «vamos a ganar» o el que resurgió de sus cenizas en tiempos pasados, se le ha ocurrido la idea de fastidiarle a más de uno de los españoles las vacaciones de verano de este año. Un verano de campaña electoral, de dimes y diretes políticos, de guerra contra la ‘ola azul’; de la crónica de una muerte anunciada, la de Ciudadanos; de si Abascal seguirá siendo llave o candado, de si Feijóo dará el sorpaso definitivo, del qué pasará con los morados o el a qué viene el Sumar de Yolanda Díaz. No, no va a ser un julio de noticias sobre el calorcillo de verano que nos aplasta, ni del agosto del número de turistas record en España, va a ser el verano de estar pendientes de esas elecciones anticipadas que vinieron por el declive de los socialistas en el poder y de la constitución de una nuevo parlamento de colores difícil de prever. Estamos ante un verano complicado. Por un lado, las elecciones generales casi sin darnos tiempo a respirar y a podernos aposentar por los resultados de las locales, municipales y autonómicas. Por otro lado, la pesada y larga pre-boda y boda de Tamara Falcó, con su vestido estilo Grace Kelly y su príncipe arrepentido. O la vuelta del ‘Grand Prix’ a televisión con su presentador de siempre. O el adiós al ‘Sálvame’ de Telecinco y sus ‘periodistas’ de postín. O la continuidad de la guerra entre Ucrania y Rusia después del vaticinio de una guerra rápida, o el peligro de la inteligencia artificial que puede hacer al ser humano algo residual en un futuro. Amén de otras noticias que seguro surgirán, como otros veranos, y que nos darán qué decir o qué no decir sobre las mismas. A lo dicho, nos espera un largo verano. Eso sí, ¡feliz verano a todos!

El cierre del rocódromo

Mi hija pertenece desde hace casi tres años a la escuela de escalada del Seven Fun. Todos forman una gran familia y aprenden valores que van mucho mas allá del deporte. Son un grupo de chavales de 10 a 16 años, amantes del deporte y enamorados de la escalada. Es un deporte duro, complicado y minoritario por lo que no es fácil encontrar unas instalaciones tan buenas como las que hay en el rocódromo del Seven Fun. Ademas de todo eso, esta escuela tiene a unos profesionales que son increíbles. En el caso de mi hija, Raúl es mucho más que su profesor de escalada, es deporte, diversión, seguridad en ellos mismos y en sus compañeros. Les enseña muchísimas cosas que no se les olvidarán nunca y les servirán para toda su vida. Nos han dado una malísima noticia. Por motivos que no quiero llegar a entender, van a cerrar este centro deportivo para convertirse en un macrocentro de ocio, dejando abandonados a todos los deportistas que practican allí este deporte que les apasiona. No lo entiendo, la verdad. Queremos niños activos, deportistas, sanos, y los dejamos en la estacada por dinero. En fin, qué decepcionantes somos los adultos muchísimas veces.

