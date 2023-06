Llámalo Roberto

Hoy, siguiendo la tradición, muchos niños que nazcan en España se llamarán Antonio. Tirando de santoral es posible que algún atrevido le ponga a su vástago Aventino, Ceteo, Eulogio e incluso Trifilio. Alguna Antonia, Toñi, Felícula e incluso Aquilana es posible que nazca hoy y le deba su nombre a una santa o a una beata.

El santoral es una buena manera de no pensar en nombres y conseguir protección divina. Pero ahora que cada vez somos más mayores cuando tenemos hijos, y en muchos casos se recurre a una ‘ayudica de la ciencia’, tal vez habría que tirar de la lista de personas que han hecho posible que nazcan esos bebés.

Llámenlos Roberto, por Robert Edwards, padre de la fecundación in vitro. O bauticen con el nombre de los colaboradores científicos que hicieron posible la gesta y fallecieron antes de poder recibir el Premio Nobel. Pongan Patricio, por Patrick Steptoe, que aplicó la laparoscopia para aspirar oocitos de mujeres. Si es niña llámenla Jean, por Jean Purdy. Se encargó de transferir el embrión al útero de la madre, siendo responsable, en gran medida, del nacimiento de Louise Brown, la primera bebé probeta.

Y hablen con normalidad del tema y rompan el tabú de la fecundación in vitro. Que hay muchas ‘bichas’ que cuentan que las preñan con los ojos, pero reciben una ‘ayudica de la ciencia’. Al mismo tiempo hacen sentirse culpables, hundiendo en la miseria, a muchas de sus amigas. Es más común de lo que pensamos. La fecundación in vitro debe ser una bendición y no una vergüenza.